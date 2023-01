SUV, automat i elektryk, czyli trendy w motoryzacji 2022

Początek roku to okres podsumowań. O takie pokusił się, tradycyjnie już, serwis OTOMOTO, wskazując najpopularniejsze w minionym roku trendy w motoryzacji. Ubiegłoroczne zachowania konsumentów poszukujących samochodu w największym skrócie podsumować można trzema słowami: SUV, elektryk i automat.

55% szukających używanego samochodu wybierało auta do 40 tysięcy złotych

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com SUVy najpopularniejsze W 2022 roku ponad 48% wyszukań nowych aut w OTOMOTO dotyczyło właśnie tego typu nadwozia. Na preferencje polskich kierowców precyzyjnie odpowiadali sprzedający - ponad 50% ofert sprzedaży nowych samochodów w OTOMOTO dotyczyło właśnie SUVów.

Ponad 50% ofert sprzedaży nowych samochodów to SUVy

Rośnie zainteresowanie samochodami za więcej niż 500 000 złotych

Prawie 80% szukających nowego samochodu wybiera automatyczną skrzynię biegów

Rośnie podaż samochodów elektrycznych - 39% więcej ofert sprzedaży nowych elektryków i 37% więcej ofert sprzedaży używanych

Samochody z Niemiec to ciągle więcej niż 50% importowanych aut

OTOMOTO co roku podsumowuje rynek motoryzacyjny i analizuje motoryzacyjne preferencje Polaków. Tym razem ujawnia kilka dominujących trendów z ubiegłego roku jeszcze przed lutową premierą raportu “Internetowy Samochód Roku 2022”. Inflację wyraźnie widać w segmencie najtańszych samochodów używanych. Samochody w cenie do 40 tysięcy złotych przeglądało w OTOMOTO 55% użytkowników szukających używanego pojazdu dla siebie - to mniej niż w poprzednim roku - wówczas ten segment przyciągał uwagę 60% użytkowników.Zmieniła się jednak oferta sprzedawców, a ceny samochodów poszły do góry. Pojazdy, których cena mieściła się w przedziale do 40 tysięcy złotych w 2022 roku obejmowały nieco ponad 58% wszystkich ogłoszeń sprzedaży używanych samochodów na platformie, a to o blisko 9 punktów procentowych mniej niż w poprzednim roku, gdy stanowiły ponad ⅔ ofert sprzedaży używanych aut.Mimo, że duże samochody na co dzień kosztują więcej, co można odczuć choćby na stacji benzynowej, to nie ustaje fascynacja SUVami. W 2022 roku ponad 48% wyszukań nowych aut w OTOMOTO dotyczyło właśnie tego typu nadwozia. Na preferencje polskich kierowców precyzyjnie odpowiadali sprzedający - ponad 50% ofert sprzedaży nowych samochodów w OTOMOTO dotyczyło właśnie SUVów . Jednocześnie niewiele osób szukało małych i oszczędnych samochodów miejskich - stanowiły one obszar zainteresowania zaledwie 5% poszukiwaczy nowego samochodu.W czasie gdy wartość pieniędzy jest zmienna, rozwiązaniem pozostają inwestycje - takimi mogą być samochody premium. W ubiegłym roku wyraźnie wzrosło zainteresowanie najdroższymi, nowymi samochodami. Pojazdy za co najmniej pół miliona złotych przeglądało ponad 14% poszukujących samochody nowe, a to wzrost o prawie 5 punktów procentowych w stosunku do roku 2021.Wyraźny trend widać także w zainteresowaniu automatyczną skrzynią biegów. W ubiegłym roku oferty nowych samochodów z automatem przyciągnęły uwagę 78% szukających nowego samochodu, a to wzrost aż o 8 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku.Wzrost zainteresowania automatyczną skrzynią biegów widać także w segmencie samochodów używanych - średnio w 2022 roku tę opcję wybierało ponad 45% szukających, a cząstkowe dane z grudnia 2022 roku pokazują, że tendencja jest wyraźnie wzrostowa - w ostatnim miesiącu roku używanego samochodu z automatem poszukiwało już 49,5% zainteresowanych zakupem auta na OTOMOTO.2022 rok był kolejnym, w którym oferta sprzedaży samochodów zeroemisyjnych rozszerzyła się - liczba ogłoszeń sprzedaży samochodów w pełni elektrycznych w ubiegłym roku była wyższa o 39% w przypadku samochodów nowych i o 37% w przypadku używanych w porównaniu do roku 2021.W minionym roku o 26% wzrosła także liczba ofert sprzedaży używanych hybryd, choć podaż nowych pojazdów z tej kategorii w OTOMOTO spadła o 17%.Krajem, z którego Polacy najczęściej importują samochody pozostają Niemcy - kolejny rok z rzędu auta zza zachodniej granicy stanowią więcej niż połowę importowanych samochodów wystawianych na OTOMOTO. Jednak zmieniają się proporcje dotyczące importowanych samochodów, wystawianych na platformie - w 2022 roku było ich o niemal 3 punkty procentowe mniej niż rok wcześniej. Rośnie za to liczba aut ze Stanów Zjednoczonych - samochody zza Oceanu Atlantyckiego obejmowały w 2022 roku ponad 13% importowanych samochodów sprzedawanych na OTOMOTO.