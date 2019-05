5 trendów technologicznych w branży automotive

Branża automotive jest bez wątpienia tą, która stawia przed światem IT największe wyzwania. Dynamicznie rozwijające się nowe technologie pozwalają z dużą dozą pewności zakładać, ze w nadchodzących latach rynek motoryzacyjny zmieni się nie do poznania. Inżynierowie, którzy intensywnie pracują nad innowacjami dla kierowców, mają im znacznie więcej do zaproponowania niż elektromobilność czy systemy bezpiecznego parkowania. Czego powinniśmy się spodziewać? Oto 5 najgorętszych trendów technologicznych w branży automotive.

1. Wyświetlacze ciekłokrystaliczne LCD i AR

Kliknij, aby powiekszyć fot. scharfsinn86 - Fotolia.com Auto autonomiczne Upowszechnienie się autonomicznej jazdy to kwestia następnych kilkunastu lat.

2. Czarne skrzynki i nowe systemy wspomagania w samochodach

3. Komunikacja V2X

4. Carsharing, czyli usługi współdzielenia pojazdów

5. Autonomiczna jazda

„Przemysł samochodowy przechodzi obecnie rewolucyjne zmiany, głównie za sprawą cyfrowej transformacji zmieniającej tradycyjny model biznesowy i podążających za nią najnowszych technologii, takich jak łączność, systemy wspomagania jazdy, elektromobilność czy sztuczna inteligencja. Dzięki możliwościom, jakie dają najnowsze sieci telekomunikacyjne, Big Data czy Mobile Edge Computing, możemy przypuszczać, że już wkrótce będzie możliwa całkowicie autonomiczna jazda samochodem, rozumianym jako platforma do przemieszczania się oferująca wiele usług, w tym komunikacji i interakcji ze światem na szeroką skalę" – powiedział Piotr Krzysztofik, prezes GlobalLogic Polska i Chorwacja.

Przed nami stworzone przez ekspertów GlobalLogic zestawienie pięciu trendów motoryzacyjnych, które na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat na dobre zagoszczą w branży automotive. Każda z wymienionych poniżej technologii bazuje na oprogramowaniu z tak intensywnie rozwijających się obecnie obszarów jak Przemysł 4.0 (Industry 4.0), rozszerzona rzeczywistość (AR, Augmented Reality) oraz Internet rzeczy (IoT, Internet of Things).Wprawdzie ta technologia jest już we współczesnych pojazdach standardem, ale konsumenci oczekują już czegoś więcej. Przede wszystkim chcieliby, żeby ekrany dotykowe LCD w ich autach miały większą rozdzielczość. Wyświetlacze stają się coraz lepsze, tańsze i obsługują coraz więcej funkcji, stanowiąc wielki panel informacyjny. W ciągu najbliższych lat standardem w produkcji nowoczesnych aut stanie się wykorzystanie szyby przedniej jako głównego miejsca wyświetlania wszystkich informacji, czyli rozwiązanie o nazwie Head Up Display (HUD). Pozwoli to kierowcom prowadzić auto i jednocześnie sprawdzać dane bez konieczności odrywania oczu od drogi, co zmaksymalizuje bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Do wyświetlania informacji będą wykorzystywane także boczne szyby, które docelowo mają zastąpić lusterka.W tym punkcie warto wspomnieć o możliwościach, jakie daje zastosowanie w samochodach technologii rzeczywistości rozszerzonej (ang. augmented reality, AR). Wykorzystujące ją interaktywne platformy symulacyjne mają za zadanie wyświetlanie kierowcy informacji na przedniej szybie pojazdu na temat wszelkich zdarzeń na drodze, takich jak: wtargnięcie pieszych na jezdnię czy zachowanie bezpiecznej odległości do poprzedzającego samochodu. Przewagą rozwiązania nad tradycyjnymi multimedialnymi systemami samochodowymi jest wyświetlanie informacji na przedniej szybie w taki sposób, aby kierowca mógł patrzeć w kierunku jazdy, nie spuszczając wzroku na wyświetlacz.Kolejną nowością, która w najbliższych latach stanie się standardem w produkcji pojazdów, jest zaopatrzenie samochodów w obowiązkowe czarne skrzynki. Nowe przepisy dotyczące systemów bezpieczeństwa w samochodach (opracowywane obecnie przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego) zaczną obowiązywać najpóźniej w 2022 roku. W związku z tym producenci aut w najbliższej przyszłości będą zmuszeni zaopatrywać samochody w czarne skrzynki rejestrujące ostatnie 20 sekund przed wypadkiem, a także inne rozwiązania: system wykrywania pieszych na drogach, blokady uruchomienia pojazdu przez pokładowe „alkomaty”, automatyczne dostosowanie prędkości pojazdu do obowiązujących w danym miejscu ograniczeń (tzw. system ISA), zaawansowane systemy wspomagania kierowcy.Technologia komunikacji V2X (ang. vehicle-to-everything) to obecnie szybko rozwijający się segment w branży motoryzacyjnej. Rozwiązania oparte na tej technologii pozwalają na komunikowanie się pojazdu z dowolnym urządzeniem poprzez specjalne moduły transmisyjne, sensory ruchu drogowego i maszty radiowe. Istnieje zatem możliwość kontaktowania się samochodów między sobą (V2V, vehicle-to-vehicle), pojazdu z elementami infrastruktury, jak na przykład identyfikacji znaków drogowych (V2I, vehicle-to-infrastructure), pojazdu z siecią elektryczną (V2G, vehicle-to-grid), a także pojazdu z ludźmi (V2P, vehicle-to-people).Usługa polega na odpłatnym udostępnianiu użytkownikom pojazdów przez operatora usługi. Dzięki aplikacjom mobilnym użytkownicy mają dostęp do floty pojazdów, które mogą wynajmować na minuty czy godziny. Carsharing działa w oparciu o te same zasady, które rządzą systemem rowerów miejskich czy wypożyczalni hulajnóg. Usługa carsharingu jest ściśle związana z rozwojem elekromobilności, a razem te dwa trendy tworzą podstawę motoryzacji przyszłości, opartej o nowe technologie. Jak wynika z raportu PwC „The five dimensions of automotive transformation” , w 2030 roku co trzeci kilometr przejechany w Europie będzie realizowany w formie współdzielenia.Auta potrafiące bez ingerencji kierowcy pokonywać wyznaczone trasy oraz poprawnie wykonywać manewry – hamowania, wymijania, parkowania – to już nie science fiction, ale realne możliwości nowoczesnych pojazdów testowane przez gigantów branży motoryzacyjnej. Upowszechnienie się autonomicznej jazdy to kwestia następnych kilkunastu lat. Wszystko dzięki technologiom pozwalającym utrzymać odpowiednią odległość od poprzedzającego pojazdu (tempomat adaptacyjny, Adaptive Cruise Control), asystenci pasa ruchu utrzymujący samochód pomiędzy liniami na jezdni (Lane Centering), asystenci parkowania, dzięki którym auto samo potrafi wybrać miejsce na postój i bez pomocy kierującego wjechać w lukę pomiędzy pojazdami, czy systemy samoczynnego hamowania (Emergency Braking). Systemy te są określone jako ADAS, czyli Advanced Driver Assistance Systems. W dalszej perspektywie inteligentne samochody będą same parkować pod wskazanym przez właściciela adresem. To przyczyni się do zrewolucjonizowania myślenia o przestrzeni miejskiej – parkingi pod domami zostaną zastąpione przez parkhouse’y, w których auta będą pozostawiane na noc. Według prognoz KPMG tego typu technologie sprawią, że do 2025 r. 50 proc. indywidualnych właścicieli samochodów nie będzie chciało korzystać z auta jako właściciel, co przyczyni się do zrewolucjonizowania rynku motoryzacyjnego.