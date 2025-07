Chery Tiggo 8, nowy chiński SUV klasy D, debiutuje na polskim rynku, oferując siedem miejsc, zaawansowane systemy bezpieczeństwa oraz wybór między napędem spalinowym a hybrydą plug-in. Model wyróżnia się przestronnym wnętrzem, nowoczesną technologią oraz atrakcyjną gwarancją.

Przestrzeń i komfort

CHERY TIGGO 8 - ekspozycja gamy modelowej Ekspozycja kilku egzemplarzy CHERY TIGGO 8 w różnych wersjach kolorystycznych i wyposażeniowych podczas wydarzenia branżowego. Samochody ustawione na tle logotypów marki prezentują różnorodność oferty, a obecność gości i przedstawicieli firmy podkreśla oficjalny charakter premiery modelu oraz jego wejście na polski rynek.

Technologia i bezpieczeństwo

CHERY TIGGO 8 - cyfrowy kokpit i system multimedialny Duży, panoramiczny ekran centralny o wysokiej rozdzielczości umożliwia intuicyjną obsługę systemu multimedialnego, oferując dostęp do nawigacji, radia, ustawień pojazdu oraz integracji z Apple CarPlay i Android Auto. Nowoczesny interfejs zwiększa komfort użytkowania, a szybki procesor zapewnia płynność działania i szybkie uruchamianie systemu.

Napęd i osiągi

CHERY TIGGO 8 - premiera modelu na polskim rynku Podczas oficjalnej prezentacji CHERY TIGGO 8 w Polsce nowy SUV segmentu D został zaprezentowany szerokiej publiczności. Na scenie pojawił się egzemplarz w kolorze niebieskim, a na dużym ekranie pokazano przekrój wnętrza i możliwości aranżacji przestrzeni bagażowej oraz pasażerskiej, podkreślając rodzinny charakter i elastyczność modelu.

Gwarancja i wsparcie

Chery Tiggo 8 - Siedmioosobowy SUV z hybrydą plug-in już w Polsce Na polski rynek wchodzi nowy model SUV-a segmentu D - CHERY TIGGO 8. Samochód dostępny jest zarówno w wersji spalinowej, jak i hybrydowej typu plug-in. Model został zaprojektowany z myślą o rodzinach, oferując siedem miejsc i elastyczną aranżację wnętrza.

Podsumowanie parametrów technicznych

Liczba miejsc: 7 (układ 5+2)

Przestrzeń bagażowa: do 1930 l

Przesuwany drugi rząd siedzeń: 40 cm

Materiały wnętrza: soft-touch (ponad 78%), skóra (Prestige)

Wyświetlacze: 15,6" + 10,25"

Procesor: Qualcomm 8155

Systemy bezpieczeństwa: 24 aktywne systemy ADAS L2.5

Poduszki powietrzne: 9

Stal wysokowytrzymała: ponad 60% konstrukcji

Silnik ICE: 1.6TGDI, 147 KM, 275 Nm, 7-biegowa DCT

Zużycie paliwa ICE: 7,8 l/100 km (WLTC)

Przyspieszenie ICE: 0–100 km/h w 10,8 s

Silnik PHEV: 1.5TGDI + 3-biegowa DHT, 279 KM, 365 Nm

Zużycie paliwa PHEV: 6,0 l/100 km / 0,7 l/100 km (WLTP)

Zasięg elektryczny PHEV: 90 km

Łączny zasięg PHEV: do 1100 km

Pojemność baterii PHEV: 18,3 kWh (zakres temperatur pracy: -35°C do 60°C)

Gwarancja: 7 lat/150 000 km (auto), 8 lat/160 000 km (układ elektryczny PHEV)

System audio: SONY, 12 głośników (Prestige)

