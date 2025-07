Jak zostać kierowcą taxi? Aktualne przepisy, wymagania i dobre praktyki

Wraz z rosnącą popularnością przewozów zamawianych przez aplikacje, polski rynek taxi przeszedł rewolucję - zarówno pod względem wartości, jak i liczby kierowców. Nowelizacje prawa oraz wprowadzenie kodeksu etycznego mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i jakości usług. Sprawdź, jakie są obecnie wymagania dla kierowców taxi i przewozów aplikacyjnych oraz jakie zmiany czekają branżę w najbliższych latach.

Kodeks Dobrych Praktyk PZPA określa m.in. kryteria umożliwiające weryfikację oraz wskazuje, które podmioty wdrożyły lub wdrażają zasady gwarantujące najwyższą jakość etyczną i operacyjną prowadzonej działalności. Ponadto dokument przedstawia jasne wytyczne w zakresie odpowiedzialnego zarządzania, uczciwej konkurencji oraz codziennej działalności operacyjnej. Opiera się na czterech fundamentach: rzetelności, dobrej wierze, przejrzystości i etyce, dzięki czemu stanowi doskonałą bazę, na której można budować zrównoważony rozwój całej branży – zaznacza Łukasz Witkowski, Co-founder Natviol, aplikacji rozliczeniowej dla kierowców i kurierów.

Wymogi formalne dla kierowców aplikacyjnych

Mieć ukończone 18 lat.

Posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Mieć prawo jazdy kategorii B od co najmniej sześciu miesięcy.

Przedstawić aktualne badania lekarskie i psychologiczne.

Dostarczyć zaświadczenie o niekaralności (wydane nie wcześniej niż 30 dni przed rejestracją w aplikacji).

W zależności od lokalnych przepisów – uzyskać odpowiedni identyfikator lub licencję z urzędu gminy.

Wymogi techniczne dla pojazdów taxi

Każdy pojazd używany do przewozów taxi musi być zarejestrowany w Unii Europejskiej.

Samochód powinien mieć aktualne badania techniczne i ważne ubezpieczenie OC w wariancie taxi.

Pojazd musi mieć od czterech do pięciu drzwi i oferować co najmniej pięć miejsc, zgodnie z dowodem rejestracyjnym.

Dodatkowo wymagane jest odpowiednie oznakowanie i wyposażenie zgodne z przepisami transportu drogowego.

Odpowiedzialność kierowców i firm flotowych

Rynek przewozów taxi w Polsce bardzo się zmienił w ostatnich latach. Coraz więcej osób korzysta z przewozów zamawianych przez aplikacje mobilne. To sprawiło, że pojawiły się nowe wyzwania – zarówno dla kierowców, jak i firm flotowych oraz operatorów aplikacji. Dziś nie wystarczy tylko znać przepisy prawa. Ważne jest też stosowanie dobrych praktyk, które zapewniają bezpieczeństwo i wysoką jakość usług.Według szacunków Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, polski rynek taxi jest wart około 7 miliardów złotych rocznie. Zatrudnia około 65 tysięcy kierowców i generuje znaczne wpływy do budżetu państwa.Przewozy zamawiane przez aplikacje to już większość rynku. W 2018 roku były warte 870 milionów złotych, w 2022 roku już 2,5 miliarda, a w 2023 roku nawet 3,9 miliarda złotych. Prognozy na 2025 rok przewidują dalszy wzrost do około 4,7 miliarda złotych.Szybki rozwój przewozów aplikacyjnych wymusił zmiany w prawie. W 2020 roku wprowadzono nowe przepisy – pojawiła się m.in. definicja pośrednictwa przy przewozie osób i wymóg licencji dla kierowców oraz operatorów aplikacji.W maju 2023 roku znowelizowano ustawę Prawo o ruchu drogowym. Od września i października 2023 roku pośrednicy aplikacyjni muszą weryfikować kierowców, przechowywać przez pięć lat informacje o współpracujących osobach i sprawdzać tożsamość kierowców co najmniej raz na 50 przewozów, ale nie rzadziej niż raz na siedem dni.Mimo szczegółowych regulacji prawnych, przez długi czas brakowało praktycznych norm codziennego funkcjonowania branży. W czerwcu br. roku Polski Związek Partnerów Aplikacyjnych (PZPA) wprowadził Kodeks Dobrych Praktyk.Aby zostać kierowcą aplikacyjnym, trzeba spełnić kilka warunków:Firmy flotowe często pomagają kandydatom w skompletowaniu dokumentów i spełnieniu wymogów formalnych.Kierowcy są odpowiedzialni nie tylko za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Muszą także dbać o bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Odpowiedzialność obejmuje zarówno stan techniczny pojazdu, jak i zachowanie wobec klientów.Firmy flotowe wspierają kierowców w legalizacji działalności i dbają o jakość oraz bezpieczeństwo usług. Współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i przestrzeganiu jasno określonych zasad.