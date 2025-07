Czy kupno auta poleasingowego ma sens?

Czy da się kupić auto szybko, tanio i bez ryzyka? Niektórzy twierdzą, że tak. Eksperci PZWLP podpowiadają, że rozwiązaniem mogą być auta poleasingowe i po wynajmie: młode, dobrze wyposażone i z pełną historią serwisową. Sprawdź, dlaczego to właśnie one podbijają polski rynek samochodów używanych tuż przed wakacjami.

Przeczytaj także: Samochody poleasingowe w firmie. Warto czy nie?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego samochody poleasingowe i po wynajmie zyskują na popularności wśród Polaków?

Co zyskujemy, kupując auta z wiarygodnego źródła?

Jakie systemy bezpieczeństwa można znaleźć w kilkuletnich samochodach z rynku wtórnego?

Cena ma znaczenie

Jak od lat pokazują niemal wszystkie badania, Polacy najchętniej kupują właśnie takie auta: z polecenia lub z innego wiarygodnego dla nich źródła – m.in. używane z salonu. Samochody poleasingowe i po wynajmie są z roku na rok coraz bardziej popularne właśnie z tego powodu, że kupując je płacimy nie tylko za samochód, ale za gwarancję, że przed sprzedażą zostało ono dokładnie sprawdzone, a podana historia serwisowa jest wiarygodna i nikt niczego przed nami nie ukrywa. W uproszczeniu, stan auta jest dokładnie taki, jaki jest nam przedstawiany – mówi Mikołaj Bąk, ekspert PZWLP.

Kilkuletnie auto z pełną historią eksploatacji

Niestety na rynku wciąż można spotkać się z nieuczciwymi praktykami, takimi jak cofanie liczników – według najnowszego raportu CARFAX, dotyczy to co najmniej 5 procent zarejestrowanych w Polsce samochodów. Owszem – istnieją obostrzenia, które miały zrewolucjonizować rynek pod tym kątem – jednak nie zawsze odstraszają nierzetelnych handlarzy. Dlatego miejsce, z którego decydujemy się zakupić pojazd jest tak ważne. Sprawdzonym źródłem są natomiast firmy oferujące leasing i wynajem aut, które regularnie wyprzedają samochody z pełną, rzetelną i udokumentowaną historią od A do Z – tłumaczy Bartłomiej Binkiewicz, ekspert PZWLP. Warto dodać, że atrakcyjność cenowa tego typu aut – zwykle przecież kilkuletnich – wynika z tego, że spadek cen jest największy właśnie w pierwszych latach, a samochody te wciąż pozostają relatywnie młode, mają od 3 do 5 lat. – Wartość samochodu zaczyna spadać praktycznie od momentu, gdy opuszcza on salon. W ciągu pierwszego roku jego wartość może spaść nawet o 30% w stosunku do ceny zakupu. Po upływie trzech lat wartość samochodu może wynosić już tylko nawet około 50% do 60% wartości początkowej. W związku z tym auto używane po wynajmie czy po leasingu stanowi bardzo atrakcyjną propozycję – jest wciąż młode, z nadal aktualnymi technologiami, a jego cena jest już znacznie niższa od pojazdu fabrycznie nowego, na dodatek, okres największej utraty wartości ma już za sobą – dodaje Binkiewicz.



Niezawodność i bezpieczeństwo

Wygodnie i na bogato

Samochody te, w szczególności średnich i wyższych klas, są często zamawiane z myślą o tym, by jeździła nimi wyższa kadra managerska lub CEO. Często są także bonusem pracowniczym w dużych międzynarodowych korporacjach. To dlatego ich wyposażenie jest bogate i często możemy znaleźć auta z najwyższym standardem oraz lepszymi wersjami silnikowymi. Dodatkowo, są one również nierzadko bardzo zadbane, ponieważ stanowiąc dla pracowników dodatkowe benefity, są użytkowane i traktowane niemalże jak auta prywatne – mówi Tomasz Bartnik, ekspert PZWLP.

Szybko, nie znaczy źle

Oferowanych przez członków PZWLP aut nie trzeba kupować za gotówkę. Można skorzystać również z kredytu czy leasingu zarówno dla firm, jak i konsumentów. Dzięki temu auta używane po wynajmie i po leasingu stanowią atrakcyjną propozycję nie tylko dla klientów indywidualnych poszukujących wciąż młodych samochodów używanych, ale również np. dla wielu mikroprzedsiębiorców – dodaje Tomasz Bartnik.

Przed nami sezon wakacyjny . Początek lipca to ostatnia chwila, aby kupić auto i cieszyć się pełną swobodą, jaką daje podróżowanie podczas urlopów własnym samochodem. Ofert na rynku jest aż nadto, ale aby „od ręki” wybrać i kupić pojazd, który spełni nasze oczekiwania, a do tego będzie w adekwatnej cenie, nie jest łatwo.Cena od lat niezmiennie jest najistotniejszym kryterium zakupowym dla Polaków. To ile zapłacimy za wymarzone auto jest tym bardziej istotne, że zwykle jest to znaczący wydatek, a wybór jakiego dokonamy jest zwykle wyborem na lata. Dane pokazują, że w Polsce samochód ma jednego właściciela od 5 do nawet kilkunastu lat. Dlatego każdy zakup dokonywany jest po głębszej analizie finansowej nie tylko możliwości, ale i spodziewanych wydatków (np. obowiązkowe ubezpieczenie), ale i tych, których nie da się zaplanować (np. koszt wymaganej, ale zatajonej przez nieuczciwego sprzedawcę, naprawy lub wymiany jakiejś części – np. turbosprężarki).Jakkolwiek cena zakupu samochodu, opłaty obowiązkowe oraz eksploatacyjne (m.in. zakup opon zimowych, wymiana klocków i tarcz etc.) można dość precyzyjnie przewidzieć, to już tych drugich nie. I to jest jeden z kilku argumentów przemawiających za kupnem pojazdu z uczciwego źródła: salonu samochodowego oferującego auta używane, czy firmy finansującej pojazdy lub też zaufanego znajomego.To właśnie ze względu na regularne przeglądy wymagane przez producentów dla aut będących na gwarancji oraz samych firm wynajmujących te pojazdy (to one są właścicielami przez cały czas trwania umowy) auta te są utrzymywane w dobrym stanie, a konieczne naprawy dokonywane są na bieżąco, zgodnie z restrykcyjnymi zaleceniami i planami serwisowymi producentów. Dodatkowo po zakończeniu okresu wynajmu czy leasingu sporządzane są szczegółowe raporty dot. ich stanu, przez co ryzyko ew. zatajenia przez sprzedającego taki pojazd jego kondycji jest praktycznie niemożliwe.Atrakcyjne ceny takich aut wynikają także z tego, że firmy leasingowe (kupujące znaczną cześć aut nowych prosto od producentów) po zakończeniu kontraktu aktywnie wyprzedają swoje floty, co przekłada się na większą dostępność i atrakcyjne ceny tych aut.Kupno młodego, zaledwie kilkuletniego samochodu niesie za sobą inne ważne korzyści, takie jak niezawodność i bezpieczeństwo czy komfort jazdy oraz bogate wyposażenie, a także wciąż nowoczesne technologie, nie odbiegające znacznie (lub w ogóle) od aktualnie oferowanych na rynku pojazdów fabrycznie nowych. Nie jest tajemnicą, że im młodsze auto tym ryzyko wystąpienia poważniejszej awarii jest mniejsze. Niezawodność auta to także bezpieczeństwo, które jest kluczowe zwłaszcza w nadchodzącym sezonie wakacyjnym, gdy jest najwięcej wypadków na drogach. Ponadto, już niemal wszystkie kilkuletnie auta wyposażone są w systemy bezpieczeństwa, które jeszcze niedawno zarezerwowane były dla aut klasy premium. Są to np. automatyczna skrzynia biegów, dzięki której zmiana biegów następuje samoczynnie w optymalnym momencie, co może przyczyniać się do lepszego przyśpieszenia i efektywności spalania. O bezpieczeństwo podróżnych dbają także automatyczne systemy, takie jak np.: hamowanie awaryjne (AEB), kontrola trakcji (TC) czy systemy utrzymywania pasa ruchu. Mogą one zapewnić dodatkowe wsparcie w trudnych warunkach drogowych, potencjalnie zapobiegając wypadkom.Według danych w 2024 roku na polskich drogach doszło do 21 519 wypadków, w których zginęło blisko 2 tys. osób. Statystyki wskazują, że do najczęściej do wypadków dochodzi w czerwcu, lipcu oraz sierpniu, a więc właśnie w okresie wakacyjnym.Jedną z docenianych przez klientów cech aut poleasingowych oraz po wynajmie jest to, że są one zazwyczaj bogato wyposażone.Istotną zaletą rynku samochodów poleasingowych i po wynajmie jest to, że oferuje on szeroki wybór dostępnych „od ręki” marek i modeli. Umożliwia to znalezienie auta dopasowanego do indywidualnych potrzeb, portfela oraz stylu życia.Podsumowując, zalety zakupu używanego auta po leasingu lub wynajmie są niepodważalne. Mają one najlepszy stosunek jakości do ceny. Regularne serwisowanie, udokumentowana historia serwisowa i przeglądów, a także ew. napraw (w tym blacharsko – lakierniczych) oraz bogate wyposażenie sprawiają, że pojazdy te stanowią niezwykle atrakcyjną opcję na rynku. Ich zaletą jest także to, że są dostępne od ręki, zaś ich wiek – zwykle 3-5 lat sprawia, że autem takim możemy się cieszyć jeszcze wiele lat.