MG3 Hybrid+ - nowy lider segmentu B? Test miejskiego hatchbacka z Chin

Na rynku robi się coraz ciaśniej. Ekspansja marek z Państwa Środka sprawia, że renomowani gracze mają powody do zmartwień. I nic w tym dziwnego, skoro tamtejsze produkty dają znacznie więcej za mniejsze pieniądze. Ten miejski hatchback jest tego znakomitym przykładem. To coraz częstszy bywalec polskich dróg.

Karoseria

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński MG3 Hybrid+ - front Charakterystyczny przód MG3 Hybrid+ przyciąga uwagę agresywnymi reflektorami i opadającą linią maski, które nadają autu dynamiczny, nowoczesny wygląd. Zastąpienie klasycznego grilla litym panelem zderzaka podkreśla sportowy charakter miejskiego hatchbacka, przywodząc na myśl stylistykę rekina. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński MG3 Hybrid+ - profil boczny Boczna sylwetka MG3 Hybrid+ prezentuje klasyczne proporcje segmentu B, wzbogacone wyrazistymi przetłoczeniami. Zgrabna linia nadwozia oraz 16-calowe felgi aluminiowe w wyższych wersjach wyposażenia podkreślają nowoczesny charakter auta, które świetnie sprawdza się w codziennych dojazdach do pracy. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Wnętrze

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński MG3 Hybrid+ - kokpit Kokpit MG3 Hybrid+ wyróżnia się solidnym wykonaniem i ergonomicznym rozmieszczeniem elementów. Cyfrowe wskaźniki, duży ekran multimedialny z obsługą Android Auto i Apple CarPlay oraz praktyczne schowki podnoszą komfort codziennego użytkowania. Nowoczesny design wnętrza podkreślają srebrne listwy i pomarańczowe przeszycia. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński MG3 Hybrid+ - wnętrze Wnętrze MG3 Hybrid+ zaskakuje solidnym wykonaniem i przemyślanym projektem. Przednie fotele oferują wygodę i dobre wyprofilowanie, a tylna kanapa zapewnia komfort nawet na dłuższych trasach. Praktyczne schowki, porty USB i nowoczesny system multimedialny zwiększają funkcjonalność kabiny. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński MG3 Hybrid+ - bagażnik Bagażnik MG3 Hybrid+ oferuje 293 litry pojemności w konfiguracji pięcioosobowej, co wpisuje się w klasową średnią. Przemyślane dodatki, takie jak solidna półka i haczyki na zakupy, zwiększają funkcjonalność. Po złożeniu kanapy przestrzeń rośnie do 983 litrów, co ułatwia przewóz większych przedmiotów. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński MG3 Hybrid+ - tył Tylna część nadwozia MG3 Hybrid+ charakteryzuje się lampami zachodzącymi na klapę bagażnika, które stylistycznie nawiązują do poprzedniej generacji Mazdy 2. Przemyślany design oraz praktyczne rozwiązania, jak solidna półka i haczyki w bagażniku, podnoszą funkcjonalność miejskiego hatchbacka. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Technologia

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński MG3 Hybrid+ - tył Nowoczesny design tylnej części MG3 Hybrid+ podkreślają dynamiczne lampy zachodzące na klapę bagażnika, inspirowane stylistyką Mazdy 2. Zgrabna linia nadwozia i wyraziste przetłoczenia sprawiają, że auto prezentuje się świeżo i atrakcyjnie na tle konkurencji segmentu B. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński MG3 Hybrid+ - lewy tył Perspektywa z lewego tyłu ukazuje proporcje miejskiego hatchbacka MG3 Hybrid+, który łączy funkcjonalność z nowoczesnym wyglądem. Wyraźne przetłoczenia boczne oraz 16-calowe felgi aluminiowe podkreślają dynamiczny charakter auta, a szeroki zderzak zapewnia solidność konstrukcji. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Wrażenia z jazdy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński MG3 Hybrid+ - front i prawy bok Przód MG3 Hybrid+ wyróżnia się opadającą linią maski i agresywnymi reflektorami, które nadają autu drapieżny, nowoczesny wygląd. Zastąpienie klasycznego grilla litym panelem zderzaka przywodzi na myśl rekina, a całość podkreśla sportowy charakter miejskiego hatchbacka. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński MG3 Hybrid+ - front z prawej strony Perspektywa z prawego przodu ukazuje zgrabne proporcje nadwozia MG3 Hybrid+, podkreślone wyrazistymi przetłoczeniami i nowoczesnym designem świateł. Dynamiczna linia maski oraz szeroki zderzak sprawiają, że auto prezentuje się świeżo i atrakcyjnie na tle konkurencji w segmencie B. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Okiem przedsiębiorcy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński MG3 Hybrid+ - prawy bok Profil MG3 Hybrid+ prezentuje zgrabne proporcje i wyraziste przetłoczenia, które podkreślają nowoczesny design auta. Charakterystyczne 16-calowe felgi aluminiowe oraz lekko opadająca linia dachu nadają sylwetce lekkości. Praktyczne pięciodrzwiowe nadwozie zapewnia wygodny dostęp do wnętrza i bagażnika. Kliknij, aby przejść do galerii (14)

Producent z brytyjskimi korzeniami został wykupiony przez koncern SAIC. Niektórzy fani tej firmy kręcili nosami, ale obawy były zbędne. Pod skrzydłami wielkiego, dalekowschodniego konglomeratu rozwija się szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Miejski hatchback otwierający jego ofertę stanowi tego dowód.To MG3, czyli przedstawiciel segmentu B. Teoretycznie, powinien rywalizować z takimi tuzami, jak Volkswagen Polo czy Peugeot 208. Różnica w cenie sprawia jednak, że trudno je porównywać, tym bardziej że potencjał silnikowy testowanego pojazdu jest znacznie większy.Zacznijmy jednak od stylistyki, która jest udana. Pas przedni z opadającą linią maski i zadziornie spoglądającymi reflektorami robi bardzo dobre wrażenie. Zastąpienie klasycznego grilla litym, wysuniętym panelem zderzaka było ciekawym pomysłem. Dzięki niemu „Trójka” przywodzi na myśl rekina.Profil auta jest już bardziej konwencjonalny. Sylwetka nie odbiega od typowych aut tej klasy. Dobre proporcje i wyraziste przetłoczenia sprawiają jednak, że nadwozie prezentuje się po prostu zgrabnie. Natomiast z tyłu dominują lampy zachodzące na klapę bagażnika. Swoim kształtem przypominają te zastosowane w Mazdzie 2 poprzedniej generacji.W kabinie tego auta można zrozumieć, dlaczego polscy klienci tak chętnie wybierają modele tej marki. Miejski hatchback MG ma naprawdę solidnie wykonany kokpit. Nawet na tle Renault Clio, które pod względem jakości uchodzi za lidera swojego segmentu. Sam projekt jest prosty, ale bardzo przyjazny i może się podobać. Fajnie wyglądają dekory pod postaciami srebrnych listew, pomarańczowych szwów i motywu kratki.Zegary osadzono na stosunkowo małym wyświetlaczu. Podawane przez niego informacje są jednak czytelne. Przed nim zagościła kierownica z wieńcem o odpowiedniej grubości i fizycznymi przyciskami na obu ramionach. Szkoda tylko, że jej kolumna jest regulowana w jednej płaszczyźnie.W centralnym miejscu znajduje się ekran multimedialny, który delikatnie wystaje poza obrys podszybia. Ma odpowiednie gabaryty i skupia wokół siebie większość przydatnych funkcji - w tym klimatyzację. Wolałbym, aby ten ostatni element miał swój autonomiczny panel, ale obsługa i tak jest prosta. Pomagają w niej dedykowane klawisze umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie. Należy zaznaczyć, że jest tu łączność Android Auto i Apple CarPlay, ale za pośrednictwem przewodu.Pod względem praktyczności też nie ma powodu do narzekania. Kieszenie charakteryzują się odpowiednimi gabaryty, podobnie jak schowki w podłokietniku i przed pasażerem. Do tego dochodzą uchwyty na butelki, szeroka półka oraz gniazda ładowania. Tak to powinno wyglądać.Fotele wyglądają, jakby pochodziły z większego samochodu. Krótko mówiąc, są lepsze, niż można było podejrzewać. Ich gabaryty nie rozczarowują. Ponadto, dysponują odpowiednim wyprofilowaniem i wystarczającym zakresem regulacji.W drugim rzędzie też jest bardzo przyzwoicie. Kanapa ma zaskakująco długie siedzisko. Poza tym, wyróżnia się sporym kątem pochylenia oparcia. Dwie osoby średniego wzrostu odbędą tu całkiem wygodną podróż. Co ważne, do ich dyspozycji są dodatkowe dysze nawiewu i gniazdo USB.Jeżeli chodzi o bagażnik, to wpisuje się w klasową średnią. W konfiguracji pięcioosobowej, oferuje dokładnie 293 litry pojemności. Okraszono ją dodatkowymi haczykami i solidną półką. Przydałby się jeszcze jakiś dodatkowy schowek obok burty.Jak widać na zdjęciach, MG3 Hybrid+ nie posiada dzielonej kanapy. A szkoda, bo byłoby bardziej praktycznie. Tak czy inaczej, po jej złożeniu można liczyć na 983 litry wolnej przestrzeni. Plusem jest dobre wykończenie - nie ma łatwo rysujących się plastików.Producent z brytyjskimi korzeniami postanowił zaoferować naprawdę ciekawy układ napędowy, którego potencjał budzi respekt. Pod względem technologicznym ma niewielu rywali. Tak naprawdę głównie Toyota Yaris może tu mieć coś do powiedzenia, ale nie ma mowy o podobnej mocy - jest dużo słabsza.Miejski hatchback od MG oferuje pełną hybrydę typu HEV. Jej bazą jest wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra. Wspiera go jednostka elektryczna. Potencjał systemowy tego zestawu to 195 koni mechanicznych i 425 niutonometrów.Takimi parametrami charakteryzują się zazwyczaj wersje GTI, a tu mamy do czynienia z teoretycznie zwykłym samochodem do miasta. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że osiągi są ponadprzeciętne, ale nie sportowe. MG3 Hybrid+ przyspiesza do setki w 8 sekund i rozpędza się do 170 km/h. Ten drugi wynik to efekt zastosowania elektronicznego ogranicznika. Warto dodać, że przenoszeniem mocy na przednią oś zajmuje się trzybiegowa przekładnia automatyczna.Oprócz dobrej dynamiki, można liczyć na niewielkie zużycie paliwa. Duża w tym zasługa baterii NMC o pojemności 1,83 kWh, która pozwala na częste aktywowanie trybu elektrycznego. W cyklu mieszanym można zmieścić się w 5 litrach - bez żadnych wyrzeczeń.Podczas jazdy po mieście łatwo dostrzec zalety układu hybrydowego. Silnik elektryczny stara się dominować, co sprzyja płynności w nabieraniu prędkości i oszczędzaniu benzyny. System odzyskiwania energii działa bardzo dobrze. Dla MG3 Hybrid+ to naturalne warunki działania, dlatego nie spodziewałem się niczego innego.Manewrowanie to czysta przyjemność. Ten miejski hatchback jest zwrotny i zapewnia wystarczająco dobrą widoczność. Ma także rozsądny prześwit, dlatego wysokie krawężniki nie stanowią dużego wyzwania. Dla mniej pewnych użytkowników zastosowano czujniki parkowania i kamerę cofania.Miłą niespodzianką okazało się zachowanie tego samochodu podczas nieco bardziej dynamicznej jazdy. Układ kierowniczy jest naprawdę precyzyjny. Radzi sobie zarówno na autostradach, jak i krętych odcinkach poza miastem. Kierowca może poczuć się bardzo pewnie. I za to należą się niskie ukłony dla inżynierów.Trzybiegowa skrzynia zdecydowanie bardziej lubi spokojne przemieszczanie się do 100 km/h, aniżeli gwałtowne wciskanie prawego buta w podłogę. Ze względu na skromną liczbę przełożeń, czasem nie ma z czego zredukować, co wyraźnie studzi potencjał duetu napędowego. Dwa, a najlepiej trzy biegi z pewnością wpłynęłyby pozytywnie na dynamikę przy dużych prędkościach.Praca systemów wsparcia wydaje się nieprzesadnie inwazyjna. Niestety, producenci coraz częściej stosują takie rozwiązania, które koncentrują uwagę użytkownika - zupełnie niepotrzebnie. W MG3 Hybrid+ nie jest to na szczęście odczuwalne, ale w razie czego można wszystko dezaktywować. Szkoda tylko, że nie ma dedykowanego przycisku do aktywacji spersonalizowanych ustawień w tym zakresie.Czas na kolejną niespodziankę. MG3 Hybrid+ w bazowej wersji kosztuje 87 950 złotych. Okazuje się, że już w standardzie oferuje 195 koni mechanicznych i automatyczną skrzynię biegów. To naprawdę zaskakująco dobra propozycja - także na tle największych rywali.I tu wracamy do Volkswagena Polo, który startuje od 88 790 złotych. Problem w tym, że tyle trzeba zapłacić za wersję 80-konną z pięciobiegową przekładnią manualną i znacznie uboższym wyposażeniem. Różnica jest więc kolosalna.No właśnie, wyposażenie. Miejski hatchback od MG oferuje standardowo m.in.: adaptacyjny tempomat, pakiet asystentów jazdy, elektryczny hamulec postojowy, automatyczne reflektory, tylne czujniki parkowania, elektrycznie sterowane lusterka, kamerę cofania, cyfrowe wskaźniki, trzy porty USB, dotykowy ekran multimedialny, cyfrowe wskaźniki, nawigację, łączność Apple CarPlay i Android Auto, automatyczną klimatyzację, centralny zamek i wielofunkcyjną kierownicę.Drugi poziom wyposażenia, czyli Excite to wydatek 94 500 złotych. W jego skład wchodzą dodatkowo: składane elektrycznie lusterka, dwa kolejne głośniki, 16-calowe felgi aluminiowe, półka bagażnika i wycieraczka tylnej szyby. Z kolei za topowy wariant, czyli Exclusive trzeba zapłacić 101 000 zł. To mniej, niż za Polo z 95-konnym silnikiem, pięciobiegowym manualem i trzecim z pięciu poziomów wyposażenia.To bez wątpienia jedna z najlepszych propozycji w segmencie B. Miejski model MG świetnie sprawdza się podczas codziennych dojazdów do pracy. Jest oszczędny i bardzo dynamiczny, jak na zwykłe auto. Do tego, cieszy swoim bogatym wyposażeniem. Jego popularność nie jest zaskoczeniem.