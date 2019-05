Honda CR-V Hybrid - hybrydą na Śląsk

Śląsk nie słynie ze świetnej jakości powietrza. Jakiś czas temu musiałem wybrać się tam w sprawach prywatnych. W grę wchodził tylko samochód. Nie chcąc dokładać mieszkańcom południa problemów, wybrałem się tam samochodem hybrydowym. A dokładniej Hondą CR-V Hybrid.

Był to bardzo dobry wybór, chociaż testowany samochód nie pozostaje bez wad.Zacznijmy od tego, co w trasie jest najważniejsze. Od wygody. W środku Honda CR-V posiada naprawdę dużo miejsca. Bardzo wygodnie mogą w niej podróżować 4 osoby. Trzeci pasażer z tyłu co prawda będzie miał trochę gorzej, ale sytuację ratuje praktycznie płaska podłoga. Zawsze to trochę więcej miejsca na nogi.W środku przy jednostajnej jeździe w granicach 120 km/h jest w miarę cicho. Powyżej tej prędkości robi się wyraźnie głośniej. W przedostatnim zdaniu warto zwrócić uwagę na słowo „jednostajnej”, ponieważ podczas przyśpieszania sytuacja zmienia się o 180 stopni. Hybrydowa Honda CR-V wyposażona jest w skrzynię e-CVT, która charakteryzuje się bardzo płynną pracą. Niestety podczas gwałtownego przyśpieszania z prawym pedałem w podłodze jest bardzo głośna. Podczas jazdy w warunkach miejskich sprawuje się bardzo dobrze. W trasie, podczas częstego wyprzedzania, potrafi trochę zmęczyć.Samo wnętrze jest ergonomiczne, wszystko znajduje się pod ręką. Honda zrobiła duży postęp w jakości wykonania wnętrza. Plastiki, pomimo nie najlepszej jakości, są dobrze spasowane. Fotele i sama pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna. We wnętrzu znajdziemy też wystarczającą ilość schowków. Dwie największe wady wnętrza Hondy CR-V? Według mnie wysuwany wyświetlacz head-up (zdecydowanie wolę wersję wyświetlaną na szybie) oraz… zbyt duża ilość przycisków. Jestem ogromnym fanem analogowych przycisków, ale we wnętrzu nowej Hondy CR-V naliczyłem ich bez specjalnego wysiłku ponad 60.Nowa Honda CR-V nie zaskakuje wyglądem. Jest przeciętnym SUVem, którego wygląd na ulicy ani nas nie zachwyci, ani nie będzie nas raził w oczy. Masywne błotniki, czarny plastik w dolnej części auta, dużo chromowanych elementów wykończenia, spore reflektory, panoramiczny dach i dość prosta sylwetka dopełniona delikatnymi emblematami z napisem HYBRID na tylnej klapie oraz przednich błotnikach. Przepis na najbardziej typowego SUVa? Być może. Pewne jest na pewno to, że obecna generacja Hondy CR-V idealnie wpasowała się w wygląd całej gamy modelowej japońskiego producenta.Tutaj Honda CR-V zachowywała się dokładnie tak, jak tego od niej oczekiwałem, nie udając na siłę auta ze sportowym charakterem. Jest miękka. Idealnie wybiera wszystkie nierówności. Duży prześwit (201 mm) pozwala na bezproblemowe pokonywanie dużych krawężników oraz dróg, które obok asfaltu nawet nie stały. Podczas sesji zdjęciowej poruszałem się po hałdach węgla i nie miałem wątpliwości czy Honda sobie z nimi poradzi. W szybszych zakrętach Honda CR-V pływa mocno, przechylając się na boki. Nie ma co się zresztą dziwić. To auto nie zostało stworzone z myślą o osobach, które pragną szybko wchodzić w ciasne zakręty. Ma być wygodnie i przyjemnie — tak właśnie jest.W testowanej Hondzie CR-V znajduje się jeden silnik spalinowy o pojemności 2 litrów oraz dwa silniki elektryczne. Jeden odpowiada za wytwarzanie energii a drugi za przekazywanie jej do kół i napędzanie auta. Całość sterowana jest przez system i-MMDD (intelligent Multi-Mode Drive). Umożliwia on pracę samochodu w trzech trybach: hybrydowym, spalinowym oraz elektrycznym. W pierwszym z nich, czyli hybrydowym, auto pracuje najczęściej. Tryb spalinowy wykorzystywany jest przy szybszej jeździe np. na autostradzie. Ostatni z trybów, czyli tryb elektryczny, wykorzystywany jest najczęściej podczas ruszania oraz powolnego poruszania się w korkach. Można go również wymusić przy pomocy przycisku EV znajdującego się przy przyciskach służących do wybierania trybu jazdy. Honda CR-V przyśpiesza do 100 km/h w czasie 9.2 sekundy.Spalanie w hybrydowej Hondzie CR-V to pewnie główny powód, dla którego zaglądacie do tego tekstu. Długo trzymałem Was w niepewności, ale już śpieszę z odpowiedzią. Podczas trasy na Śląsk Honda CR-V spaliła średnio 7 litrów na 100 kilometrów. Nigdzie się nie śpieszyłem, jechałem raczej spokojnie. Podejrzewam, że jazda z prędkością autostradową znacznie zwiększyłaby spalanie. Codzienne dojazdy do pracy w zakorkowanej Warszawie pozwoliły na uzyskanie średniego spalania na poziomie 6,3 litra na każde 100 kilometrów, a spokojne włóczenie się w nocy po mieście i jego okolicach dały wynik równych 5 litrów na 100 kilometrów.Cennik otwiera Honda CR-V Hybrid 2WD w wersji Comfort kwotą 136 900 zł. Najdroższa dostępna konfiguracja, którą zresztą mieliśmy okazję testować, to wersja Executiv dostępna tylko i wyłącznie z napędem na 4 koła. Jej koszt według aktualnego cennika to 184 500 zł.Dostępna jest również wersja Elegance z ceną 147 000 zł z napędem na przednią oś/155 500 zł z napędem na 4 koła oraz wersja Lifestyle, której ceny to kolejno 161 300 zł i 169 800 zł.Jeżeli nie potrzebujemy koniecznie bajerów w postaci podgrzewanej tylnej kanapy i kierownicy, panoramicznego dachu, head-up’a, skórzanej tapicerki, przyciemnianych szyb, podgrzewanych spryskiwaczy czy systemu monitorowania martwego pola i ostrzegania o zbliżającym się pojeździe to wersja Elegance powinna nas w zupełności zadowolić.Honda CR-V Hybrid to dobry samochód z paroma niedoskonałościami. Z pewnością docenią ją osoby posiadające rodzinę, które wolą spokojną jazdę i często poruszają się po mieście lub w niewielkich trasach. Wtedy CR-V ma nam najwięcej do zaoferowania.