Nowy Jeep Compass. Co oferuje amerykański SUV?

Na ten model czeka spora liczba fanów amerykańskiej motoryzacji. Nowy Compass stanowi wyraźny krok naprzód. Wszystko wskazuje na to, że będzie godnie reprezentował ofertę produktową tego producenta. Czy osiągnie sukces nad Wisłą? Pierwsze wrażenia są pozytywne, co stanowi dobry prognostyk.

Przeczytaj także: Nowa Toyota RAV4 Hybrid

Karoseria

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Jeep Compass - front Front nowego Jeepa Compassa zachwyca masywną sylwetką, płasko poprowadzoną maską oraz rozpoznawalnym grillem. Stylistyka inspirowana Grand Cherokee podkreśla rodzinne DNA marki i nowoczesny charakter tego kompaktowego SUV-a. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Jeep Compass - profil Sylwetka nowego Compassa zachowała kompaktowe proporcje z krótkimi zwisami, podkreślającymi terenowy charakter modelu. Dynamicznie poprowadzona linia szyb i masywne nadkola z plastikowymi osłonami nadają autu nowoczesny i wyrazisty wygląd, który wyróżnia się na tle konkurencji. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Wnętrze

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Jeep Compass - kokpit Wnętrze nowego Compassa to zupełnie nowy projekt kokpitu z cyfrowymi wskaźnikami, dużym ekranem multimedialnym i czytelnym interfejsem. Wysokiej jakości materiały, matowe dekory i staranne szwy zapewniają komfort i nowoczesność na co dzień. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Jeep Compass - siedzenia Nowy Jeep Compass oferuje zupełnie przeprojektowane wnętrze z estetycznymi fotelami o bardzo dobrym wyprofilowaniu i szerokim zakresie elektrycznej regulacji. Zastosowano wysokiej jakości materiały, a drugi rząd siedzeń zapewnia więcej przestrzeni na nogi, co podnosi komfort podróżowania. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Jeep Compass - bagażnik Bagażnik nowego Jeepa Compassa oferuje niemal 500 litrów pojemności i regularne kształty, co ułatwia przewożenie większych przedmiotów. Praktyczne rozwiązania, takie jak solidna półka, dodatkowe mocowania i podwójna podłoga, zwiększają funkcjonalność auta. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Technologia

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Jeep Compass - lewy tył Nowy Jeep Compass wyróżnia się nowoczesnym tyłem z charakterystycznymi lampami połączonymi podświetlaną blendą i logo producenta. Regularne kształty nadwozia oraz praktyczny bagażnik o pojemności blisko 500 litrów podnoszą funkcjonalność i atrakcyjność modelu. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Jeep Compass - prawy tył Tylna część Jeepa Compassa przyciąga uwagę charakterystycznymi lampami połączonymi podświetlaną blendą z logo producenta. Regularne kształty nadwozia oraz praktyczne rozwiązania, takie jak pojemny bagażnik, podnoszą funkcjonalność modelu w codziennym użytkowaniu. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Okiem przedsiębiorcy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Jeep Compass - prawy przód Przód nowego Compassa nawiązuje stylistycznie do modelu Grand Cherokee. Kafelkowe reflektory LED i siedmioczęściowy grill podkreślają rodzinne DNA marki, a masywny zderzak z plastikowymi osłonami oraz płasko poprowadzona maska potęgują wrażenie solidności i nowoczesności. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Przeczytaj także: Nowy Jeep Renegade już w Polsce

Zmiana wcielenia była konieczna. Poprzednik cieszył się zainteresowaniem, ale jego konstrukcja miała już kilkanaście lat. W tym segmencie to „pół wieczności, dlatego Jeep Compass nowej generacji musiał pojawić się w stopniowo aktualizowanej flocie tej marki. Dzięki lokalnej premierze, mieliśmy możliwość przyjrzeć mu się z bliska.Pod względem gabarytów wciąż należy do segmentu kompaktów, co jasno sugeruje pokrewieństwo z takimi tuzami, jak Peugeot 3008 i Citroen C5 Aircross. Kuzyn zza oceanu ma w sobie jednak więcej surowego sznytu. To nie oznacza braku nowoczesności. Jego sylwetka jest naprawdę atrakcyjna i powinna spodobać się dużej grupie potencjalnych nabywców.Pas przedni do złudzenia przypomina ten zastosowany w modelu Grand Cherokee. Motywy są takie same, tylko proporcjonalnie mniejsze. Kafelkowe reflektory LED sąsiadują z siedmioczęściowym grillem. Nieco niżej wkomponowano zderzak z plastikowymi osłonami. Płasko poprowadzona linia maski potęguje wrażenie masywności.Profil zdradza dobre proporcje i stosunkowo krótkie zwisy nadwozia, co sugeruje terenowe konotacje. To samo dotyczy plastikowych elementów, które chronią błotniki, drzwi i progi. Odrobinę dynamiki dodaje wyraźnie pochylona szyba z tyłu. Najciekawszym akcentem są jednak charakterystyczne lampy przedłużone blendą z podświetlonym logo producenta.Dotychczasowa generacja zdradza swój wiek przede wszystkim w kabinie. Nowy Compass oferuje już zupełnie inny projekt kokpitu, który może się podobać. Warto podkreślić, że premierę oparto na egzemplarzu przedprodukcyjnym, co nie pozwala wydać ostatecznej oceny w dziedzinie jakości. Niemniej jednak tworzywa w większości są przyjemne w dotyku i nieźle spasowane. Do tego można liczyć na matowe dekory i starannie poprowadzone szwy ozdobne.Zegary osadzono na niskim ekranie. Nie ma więc mowy o klasycznym motywie tarcz. Zamiast tego mamy do dyspozycji czytelne grafiki, które przekazują liczne informacje. Przed wskaźnikami zamontowano owalną kierownicę z grubym wieńcem i fizycznymi przyciskami na obu ramionach.Kształt ekranu centralnego przypomina deskorolkę. Sam interfejs jest bardzo czytelny i przywodzi na myśl inne modele koncernu Stellantis. Zawiera w sobie również panel klimatyzacji, ale ten został uzupełniony dodatkowymi przyciskami ułatwiającymi obsługę. Wolelibyśmy niezależny instrument, ale lepszy rydz, niż nic.Nieco niżej znalazły się dodatkowe półki, gniazda ładowania, indukcyjna ładowarka i podłokietnik. Pod względem praktyczności jest tu naprawdę nieźle. Summa summarum, projekt zasługuje na wysokie noty. Wbrew pozorom, nie widać ogromnej liczby „klocków” od francuskich czy włoskich krewnych.Pierwszy raz w tym samochodzie zastosowano tak estetycznie wyglądające fotele. Mają wystarczające gabaryty, zaskakująco dobre wyprofilowanie i przyzwoity zakres (elektrycznej) regulacji. Do tego, posiadają pamięć ustawień.O dużym kroku naprzód świadczy tu przede wszystkim drugi rząd siedzeń. Miejsca jest zdecydowanie więcej, szczególnie na nogi. Szkoda tylko, że oparcie kanapy nie jest pochylone pod większym kątem. Siedzisko ma odpowiednie rozmiary i charakteryzuje się dużą miękkością.A co z bagażnikiem? Oferuje niecałe 500 litrów pojemności. Ma regularne kształty, co ułatwia jego wykorzystanie. Oczekiwaliśmy jednak większej liczby praktycznych rozwiązań. Użytkownik ma do dyspozycji solidną półkę, dodatkowe mocowania i podwójną podłogę.Początkowa oferta tego modelu będzie składała się z dwóch wariantów napędowych. Tym popularniejszym z pewnością będzie miękka hybryda oparta na doładowanym silniku o pojemności 1,2 litra. To trzycylindrowa konstrukcja po aktualizacji, która otrzymała łańcuch rozrządu. Wspiera ją instalacja 48-woltowa. Taki sam układ znajdziemy na przykład w DS 4.Nowy Compass w takim wydaniu oferuje 145 koni mechanicznych i 250 niutonometrów. Za przenoszenie tego potencjału na przednią oś odpowiada sześciobiegowa, dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna. Osiągi? Sprint do setki zajmuje 10,3 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 188 km/h. Spalanie w cyklu mieszanym wynosi około 6 litrów.Alternatywę stanowi wariant elektryczny oparty na silniku generującym 213 koni mechanicznych i 345 niutonometrów. Wszystkie wartości trafiają na przednią oś, co przekłada się na setkę w 8,5 sekundy oraz 180 km/h prędkości maksymalnej.Akumulator trakcyjny ma pojemność 74 kWh, co przekłada się na mniej więcej 500 kilometrów w cyklu mieszanym. Można go ładować z mocą 160 kW. To oznacza, że uzupełnianie energii do 80 procent trwa około pół godziny.W niedalekiej przyszłości do oferty dołączy również plug-in - najpewniej ten oparty na doładowanym silniku o pojemności 1,6 litra. Niewykluczone, że to właśnie hybryda PHEV będzie opcjonalnie dostępna z napędem na obie osie.Polski oddział Jeepa udostępnił wstępny cennik, który obejmuje jedynie wariant First Edition, czyli ten limitowany. W przypadku 145-konnej hybrydy, ofertę otwiera kwota 161 000 złotych. Z kolei wersja elektryczna startuje do 214 700 złotych. Mieści się to w średniej kompaktowych SUV-ów od zachodnich marek.Wyposażenie jest bogate. W jego skład wchodzą liczne systemy bezpieczeństwa, wśród których znajdują się asystenci pasa ruchu, martwego pola, ostrzegania przed kolizją i awaryjnego hamowania, kamera cofania, czujniki parkowania (przednie i tylne), adaptacyjny tempomat czy jazda autonomiczna poziomu drugiego.Oprócz wyżej wspomnianych elementów, można liczyć na system multimedialny z 16-calowym ekranem dotykowym, nawigację, cyfrowe wskaźniki, indukcyjną ładowarkę, 18-calowe felgi aluminiowe, automatyczną klimatyzację, reflektory matrycowe LED, winylową tapicerkę, dwustrefową klimatyzację, podgrzewane fotele i kierownicę oraz oświetlenie nastrojowe.Nowy Compass ma potencjał, by zyskać znaczące udziały w swoim segmencie. Gdy do gamy trafią także bazowe wersje wyposażeniowe, to jego cena będzie atrakcyjniejsza, co przełoży się na większe zainteresowanie. Puryści mogą narzekać, że nie jest to samochód terenowy, ale uczciwie przyznajmy, że poprzednik też nim nie był. Nie ma więc mowy o rozczarowaniu. To nowoczesny SUV, który ma w sobie tyle Jeepa, ile powinien w tej klasie.