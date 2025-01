Peugeot 3008 mHEV, czyli oryginalny SUV Coupe

Najpierw był crossover, potem konwencjonalny SUV, a teraz SUV Coupe. Francuska marka z każdą kolejną generacją delikatnie modyfikuje koncepcję nadwoziową swojego popularnego produktu. Wszystko po to, by lepiej pasował do aktualnej gamy i spełniał oczekiwania klientów. Czy Peugeot 3008 mHEV rzeczywiście ma odpowiednie argumenty, by przekonać dużą grupę nabywców w tak mocno obsadzonym segmencie?

Przeczytaj także: Peugeot 3008 Hybrid4 może się podobać

Karoseria

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Peugeot 3008 mHEV - z tyłu Górna krawędź klapy bagażnika została poprowadzona bardzo wysoko, przez co auto wygląda na jeszcze masywniejsze. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Wnętrze

Technologia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Peugeot 3008 mHEV - przód Z elementami oświetlenia sąsiaduje czarna listwa, na której wkomponowano nazwę, a raczej liczbę określającą prezentowany samochód. Nieco niżej znajduje się grill o ciekawej fakturze. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Wrażenia z jazdy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Peugeot 3008 mHEV - profil Linia dachu nie opada, jak w wielu „usportowionych” SUV-ach, ale umieszczona za nią szyba jest już wyraźnie pochylona. Uzupełnia ją duży spojler dachowy. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Okiem przedsiębiorcy

Niektórzy uznają, że to już rewolucja stylistyczna. I mogą mieć rację, ponieważ trzecie wcielenie tego auta nie przypomina tych poprzednich. Wykorzystuje zupełnie inny nurt stylistyczny, który ma wpisywać się w nową strategię. Każdy odbiorca ma oczywiście własny gust, ale prezentowanemu modelowi na pewno nie można odmówić oryginalności.Pas przedni tworzą wąskie reflektory, które są optycznie połączone z „pazurami LED” do jazdy dziennej. Z elementami oświetlenia sąsiaduje czarna listwa, na której wkomponowano nazwę, a raczej liczbę określającą prezentowany samochód. Nieco niżej znajduje się grill o ciekawej fakturze (z drobnymi prostokątami w kolorze nadwozia).Profil najlepiej ujawnia zmiany dotyczące wspomnianego nadwozia. Linia dachu nie opada, jak w wielu „usportowionych” SUV-ach, ale umieszczona za nią szyba jest już wyraźnie pochylona. Uzupełnia ją duży spojler dachowy.Górna krawędź klapy bagażnika została poprowadzona bardzo wysoko, przez co auto wygląda na jeszcze masywniejsze. Lampy wydają się wnikać w karoserię, co potęgują muskularne błotniki wystające poza ich obrys. Do tego dochodzą liczne osłony chroniące dolne strefy.W kabinie też jest bardzo ciekawie. Zacznijmy jednak od materiałów wykończeniowych, które zasługują na status premium - i nie ma w tym stwierdzeniu żadnej przesady. Większość tworzyw w zasięgu dłoni ma miękką, przyjemną fakturę. Ponadto, można liczyć na staranne spasowanie i spójną różnorodność. Właśnie tak to powinno wyglądać.Cyfrowe zegary zostały umieszczone wysoko na podszybiu. Można je personalizować w szerokim zakresie. Podobnie, jak w innych modelach tej marki, Peugeot 3008 mHEV dysponuje niewielką kierownicą, dlatego wskaźniki obserwuje się nad jej wieńcem. Byłoby lepiej, gdyby na jej ramionach zagościły fizyczne przyciski. Te dotykowe są mniej intuicyjne.Co ciekawe, w tej samej ramce, co zegary umieszczono ekran multimedialny. Jest oczywiście dotykowy, ale uzupełnia go dodatkowy panel przycisków funkcyjnych. Ten drugi można personalizować, by mieć łatwy i szybki dostęp do najczęściej używanych rozwiązań. I to się sprawdza, choć i tak wolałbym niezależny panel klimatyzacji - byłoby bardziej ergonomicznie. Jeśli już o ergonomii mowa, to warto wspomnieć o cięgnie automatu, które znajduje się obok startera i dysz nawiewu, a nie na tunelu środkowym. To mniej intuicyjne położenie.No właśnie, tunel środkowy. Jest zabudowany, ale bardzo użyteczny. Oprócz zgromadzonych na nim przycisków i pokręteł (np. od sterowania głośności, zmiany trybu jazdy czy podgrzewania szyb), oferuje indukcyjną ładowarkę, dwa naprawdę duże schowki (zamykane) i uchwyty na butelki. Poza tym, są tu pojemne kieszenie w drzwiach. Nie ma więc powodów do narzekania na praktyczność.Przednie fotele dobrze wyglądają i posiadają zaskakująco głębokie wyprofilowanie. Zakres regulacji bez problemu sprosta oczekiwaniom zarówno wysokich, jak i niższych użytkowników. Do tego dochodzi bardzo ładna tapicerka.Z kolei w drugim rzędzie można mieć mieszane uczucia. O ile kąt pochylenia oparcia jest dobry, a przestrzeń nad głowami wystarczająca, o tyle na nogi powinno być nieco więcej miejsca. Część konkurentów oferuje w tej kategorii lepsze warunki. Na pocieszenie pozostają dysze nawiewu, gniazda ładowania i kolejne kieszenie (także w oparciach przednich foteli).Jak już wspomniałem, górna krawędź bagażnika została poprowadzona wysoko, co zwiększa możliwości ładunkowe auta. Producent podaje, że Peugeot 3008 mHEV może zabrać ze sobą 520 litrów bagażu - w konfiguracji pięcioosobowej.Złożenie tylnej kanapy (w trzech częściach) zaowocuje wzrostem do 1480 litrów, co daje już możliwość przewiezienia większych paczek. Kufer uzupełniono gniazdem 12V, haczykami, gumą mocującą, solidną półką, podwójną podłogą i dodatkowymi wnękami.Nie jest tajemnicą, że Stellantis stara się urozmaicać oferty napędowe - na tyle, na ile może. Podstawę w tym modelu stanowi miękka hybryda oparta na doładowanym silniku o pojemności 1,2 litra. Warto podkreślić, że to zaktualizowana konstrukcja PureTech, która dysponuje łańcuchem rozrządu eliminującą problemy z paskiem.Kierowca ma do dyspozycji 136 koni mechanicznych i 230 niutonometrów. Uzupełnieniem jednostki spalinowej jest instalacja 48-woltowa, która dorzuca „ekstra” 15 koni mechanicznych i 51 niutonometrów. Z prezentowanym zestawem współpracuje sześciobiegowa, dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna, która kieruje wszystkie argumenty na przednią oś.Francuski SUV w takiej konfiguracji waży 1573 kilogramy. Jeżeli dorzucimy do tego spore gabaryty, a co za tym idzie opory stawiane powietrzu, to trudno oczekiwać rewelacyjnych osiągów. Mimo tego, przyspieszenie do setki trwające 10,2 sekundy i prędkość maksymalna wynosząca 201 km/h to akceptowalne rezultaty - przynajmniej dla części klientów.Najważniejsze jest jednak zużycie paliwa. W cyklu mieszanym można uzyskać między 6 a 7 litrów bez konieczności przewidywania wszelkich okoliczności. Duża w tym zasługa systemu odzyskiwania energii. Ten medal ma jednak dwie strony, o czym za chwilę.To jedna z bardziej wydajnych miękkich hybryd, jakie znajdują się na rynku. I tu wracamy do systemu odzyskiwania energii, którym dysponuje Peugeot 3008 mHEV. Jest to rozwiązanie, które pracuje bez ingerencji użytkownika. Krótko mówiąc, samo decyduje, kiedy uzyskiwać prąd z napędu. Najczęściej dzieje się to podczas wytracania miejskich prędkości. Wtedy też aktywowane jest z tyłu światło STOP, które sugeruje, że kierowca hamuje, a co za tym idzie - samochód wyraźniej zwalnia.Z jednej strony daje to możliwość częstego i wydajnego wspierania silnika spalinowego przez energię elektryczną, ale z drugiej - może trochę przeszkadzać, gdy kierowca nie chce po odpuszczeniu gazu tak szybko wytracać osiągniętej szybkości. Najlepszym pomysłem byłby przycisk, za pośrednictwem którego dałoby się dezaktywować albo chociaż zmniejszać siłę działania tego rozwiązania.Jeżeli użytkownik preferuje jednak przede wszystkim oszczędną jazdę, to nie będzie miał powodu do kręcenia nosem. Układ działa naprawdę sprawnie i nie wymaga żadnych dodatkowych ingerencji. Na pochwałę zasługuje dwusprzęgłowa przekładnia automatyczna, która płynnie i szybko dobiera przełożenia. Nawet delikatne szarpnięcia podczas redukcji należą do rzadkości.Komfort jazdy jest po prostu wysoki. Zawieszenie bardzo dobrze radzi sobie z nierównościami i z łatwością pokonuje poprzeczne przeszkody - bez jakiejkolwiek nerwowości. Do tego dochodzi świetne wyciszenie umożliwiające swobodną konwersację nawet podczas podróżowania z dużymi prędkościami.Układ kierowniczy też zasługuje na uznanie. Pomimo komfortowego charakteru, Peugeot 3008 mHEV jest całkiem zwinnym pojazdem. Daje wystarczającą dawkę pewności zarówno na krętych drogach, jak i autostradach czy drogach ekspresowych. To też oznacza, że inżynierom udało się zoptymalizować cały układ jezdny.Jeżeli chodzi o systemy wsparcia, to oczywiście są i działają. Nie są przesadnie inwazyjne, choć część z nich z pewnością będzie każdorazowo wyłączana przez kierowców. Pamiętajmy, że ich zastosowanie i aktywacja podczas odpalania to efekt nowych norm bezpieczeństwa wprowadzonych przez Komisję Europejską.Francuski SUV Coupe występuje w dwóch wersjach wyposażeniowych i czterech wersjach napędowych opartych na trzech różnych koncepcjach. Tym najrzadziej spotykanym układem jest oczywiście akumulatorowy. W bazowym wydaniu oferuje 210 koni mechanicznych i baterię o pojemności 73 kWh, co oznacza wydatek 199 500 złotych. Za wersję 230-konną z większym akumulatorem trakcyjnym trzeba zapłacić 219 450 złotych.W ofercie jest też hybryda plug-in, która oferuje 195 koni mechanicznych i siedmiobiegowy, dwusprzęgłowy automat. Jej cena to dokładnie 185 700 złotych. To też dużo, ale trzeba uczciwie dodać, że bazowe wyposażenie Allure jest bardzo bogate.Podstawę stanowi testowana, miękka hybryda o mocy 136 koni mechanicznych z sześciobiegowym, również dwusprzęgłowym automatem. Wyceniono ją na 149 900 złotych. Dużo? I tak, i nie. Według mnie większym problemem, niż sama cena może okazać się stosunkowo skromna moc.Peugeot 3008 mHEV to udane auto, ale byłby jeszcze lepszy, gdyby był dostępny z dwulitrowym dieslem lub konwencjonalnym benzyniakiem. Wiem, że normy unijne eliminują z rynku takie konstrukcje, ale zapewniłyby one większe zainteresowanie tym świetnie wykonanym modelem.