Dacia Bigster Hybrid - duży SUV za rozsądną cenę. Test topowego modelu

Oferta modelowa oparta na pragmatyzmie jest dziś jedną z najlepszych strategii na rynku motoryzacyjnym. Uwydatniają to wzrastające koszty, praktycznie w każdej dziedzinie. Dacia Bigster pokazuje jednak, że oszczędzanie nie musi boleć - ani serca, ani portfela. To naprawdę przemyślana konstrukcja, która ma szanse na duży sukces w różnych zakątkach świata.

Przeczytaj także: Skoda Kodiaq PHEV - udany kompromis

Karoseria

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Dacia Bigster Hybrid - front Front Bigstera robi świetne wrażenie dzięki nowoczesnym reflektorom LED i masywnemu zderzakowi. To przemyślana konstrukcja, która ma szansę na sukces dzięki połączeniu nowoczesności z praktycznością. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Dacia Bigster Hybrid - profil Profil Bigstera podkreśla jego duże rozmiary i praktyczną sylwetkę. Długość 457 cm i rozstaw osi 270 cm zapewniają przestronne wnętrze oraz komfort podróży dla całej rodziny, czyniąc z niego pełnoprawnego SUV-a segmentu C. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Wnętrze

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Dacia Bigster Hybrid - kokpit Kokpit Dacii Bigster Hybrid wyróżnia się ergonomicznym układem i cyfrowymi wskaźnikami. Praktyczne rozwiązania, jak fabryczny uchwyt na telefon i czytelny ekran multimedialny, ułatwiają codzienną obsługę i podnoszą komfort jazdy. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Dacia Bigster Hybrid - wnętrze Wnętrze Bigstera oferuje przestronne i wygodne fotele z trwałą tapicerką oraz dużą kanapę z tyłu. Duża ilość miejsca i szeroki zakres regulacji sprawiają, że podróżowanie jest komfortowe nawet dla pięciu osób. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Dacia Bigster Hybrid - bagażnik Przestronny bagażnik Dacii Bigster Hybrid oferuje aż 546 litrów pojemności, podwójną podłogę, praktyczne haczyki i gniazdo 12V. Dzięki dużemu otworowi załadunkowemu i przemyślanym wnękom świetnie sprawdzi się w codziennym użytkowaniu. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Technologia

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Dacia Bigster Hybrid - tył z prawej Nowoczesny, ale stonowany design Dacii Bigster Hybrid przyciąga uwagę przemyślanymi proporcjami i praktycznym podejściem do stylistyki. To flagowy SUV marki, który łączy konserwatyzm z nowoczesnością, oferując więcej przestrzeni i funkcjonalności niż Duster. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Wrażenia z jazdy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Dacia Bigster Hybrid - przód z prawej Front Bigstera prezentuje się nowocześnie dzięki prostokątnym reflektorom LED i charakterystycznemu grillowi. Pod maską pracuje hybrydowy napęd o mocy 155 KM, zapewniający niskie zużycie paliwa i dynamiczną jazdę, idealną na co dzień. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Dacia Bigster Hybrid - lewy tył Tył Dacii Bigster Hybrid to połączenie praktyczności i nowoczesnego designu. Przestronny bagażnik o pojemności 546 litrów, podwójna podłoga i praktyczne rozwiązania czynią ten model idealnym wyborem dla rodzin i osób ceniących funkcjonalność. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

Okiem przedsiębiorcy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Dacia Bigster Hybrid - przód z lewej Nowoczesny front Dacii Bigster Hybrid przyciąga wzrok prostokątnymi reflektorami LED i masywnym zderzakiem. To flagowy SUV marki, który łączy konserwatywny styl z nowoczesnymi akcentami, oferując przestrzeń i funkcjonalność na co dzień. Kliknij, aby przejść do galerii (13)

To nie jest jeden z tych samochodów, które wzbudzają ogromne emocje. Dacia Bigster Hybrid stanowi jednak ciekawe połączenie konserwatyzmu z nowoczesnością. Wydaje się, że jej stylistyka jest tego najlepszym podkreśleniem. Dzięki niezłym proporcjom i zgrabnie wkomponowanym elementom może przetrwać próbę czasu.Duży Duster? To najkrótszy opis tego auta. Co ważne, jest trafny, ponieważ zarówno design, jak i zastosowane technologie są pokrewne. I nie są to wady, gdyż klient otrzymuje dobrze wyglądający, sprawdzony produkt, który oferuje nieco większy poziom praktyczności, niż rumuński bestseller.Front robi bardzo dobre wrażenie, co jest zasługą prostokątnych reflektorów z charakterystycznym wypełnieniem LED. Pomiędzy nimi znalazł się grill o nowej fakturze, który trafił również do mniejszych modeli tego producenta. Natomiast za masywność pasa przedniego odpowiada obły zderzak z dużym wlotem i dolną osłoną.Profil ujawnia znaczące różnice między Bigsterem a wspomnianym Dusterem. O ile do środkowego słupka jest podobnie, o tyle dalej widać wyraźne „rozciągnięcia”. Prezentowany pojazd jest o wiele większy, co zresztą potwierdzają liczby.Flagowy SUV Dacii ma 4570 milimetrów długości, 1812 milimetrów szerokości i 1711 milimetrów wysokości. Jego rozstaw osi to dokładnie 2704 milimetry. Możemy więc mówić o pełnoprawnym SU-ie z segmentu C. To też oznacza, że jego rywalami są takie modele, jak Omoda 5, Kia Sportage czy Citroen C5 Aircross.W kabinie też można dostrzec pokrewieństwo z nieco starszą, acz mniejszą siostrą. Kokpit jest praktycznie taki sam, co oznacza niezłą ergonomię i wysoki poziom użyteczności. Jakość materiałów? Praktycznie wszystkie tworzywa są twarde, ale solidnie zmontowane. Cieszą srebrne dekory ożywiające projekt oraz brak fortepianowej czerni, która dziś jest już czymś zdecydowanie niechcianym przez klientów.Zegary mają cyfrową formę i można je personalizować. Są czytelne i ładne, ale przejścia pomiędzy motywami nie są tak płynne, jak powinny. Przed nimi znajduje się estetyczna kierownica, która dobrze leży w dłoniach. Ponadto, posiada fizyczne przyciski na obu ramionach.Warto zwrócić uwagę również na praktyczność. Oprócz kieszeni, uchwytów na butelki, schowków i półek można liczyć na fabryczny uchwyt dedykowany telefonom. To bardzo przydatne rozwiązanie, ale na nierównych nawierzchniach potrafi rezonować. Przydałoby się zatem nieco lepsze spasowanie.Na konsoli centralnej dominuje ekran multimedialny, który ma bardzo prosty i przyjazny interfejs. To wystarczająco zaawansowany instrument pokładowy dający spore możliwości. Zintegrowano z nim klimatyzację, ale ta dysponuje dodatkowym panelem klasycznych klawiszy pozwalających na wygodną regulację temperatury, siły i kierunku nawiewu. Dzięki temu jest bardziej ergonomicznie.Dacia Bigster Hybrid w topowej wersji posiada fotele pokryte tapicerką o wysokiej wytrzymałości. I mam z nią pewien problem. Nie jest to najprzyjemniejszy materiał, tym bardziej że szybko ulega zabrudzeniu. Wolałbym zwykłe „tekstylia” albo skórę ekologiczną. Sama konstrukcja siedzeń i oparć jest przyzwoita. Zakres regulacji nie budzi zastrzeżeń.W drugim rzędzie nie ma powodów ponarzekania. Kanapa jest naprawdę dużą. Poza tym, posiada duży kąt pochylenia oparcia. Miejsca jest pod dostatkiem w każdą ze stron. Nawet środkowe siedzisko może sprostać oczekiwaniom sporemu pasażerowi. Pod tym względem ten model oferuje więcej, niż Peugeot 3008 czy Audi Q3.Bagażnik Bigstera stanowi mocny argument. Choć jest to auto o charakterze lekko budżetowym, kufer tego nie zdradza. Burty są zabudowane, a sama przestrzeń - okraszona przydatnymi rozwiązaniami. Wśród tych drugich warto wyróżnić podwójną podłogę, haczyki, wnęki czy gniazdo 12V. Jest tu nawet wyjmowana lampka.Pojemność też nie rozczarowuje. W konfiguracji pięcioosobowej można liczyć na 546 litrów wolnego miejsca. Za pomocą dwóch cięgien łatwo zwiększyć możliwości transportowe do 1851 litrów. Dodatkowym plusem jest duży otwór załadunkowy.To najbardziej zaawansowana wersja napędowa w aktualnej ofercie. Dacia Bigster Hybrid skrywa układ HEV, czyli ten samoładujący. Jego kluczowym elementem jest nowa jednostka benzynowa o pojemności 1,8 litra. Jej uzupełnieniami są silnik elektryczny i system HSG.Potencjał systemowy prezentowanego zestawu to 155 koni mechanicznych. Podana wartość jest przenoszona na przednie koła za pośrednictwem wielotrybowej przekładni automatycznej Multi-mode. To dobrze znana konstrukcja z hybryd E-Tech od Renault.Jest tu również akumulator trakcyjny o pojemności 1,4 kWh. Jak sugeruje jego wielkość, aktywuje się często, ale na krótko. Pozwala jednak zużywać niewielkie ilości paliwa. W cyklu mieszanym można zmieścić się w niecałych 6 litrach - podczas normalnej jazdy, bez przesadnego oszczędzania. Fani ekonomicznego prowadzenia bez problemu zmniejszą ten rezultat o 15 procent.A co z osiągami? Można je nazwać akceptowalnymi. Hybrydowy Bigster potrafi przyspieszać do 100 km/h w 9,7 sekundy i rozpędzać się do 180 km/h. Ten drugi rezultat jest wynikiem zastosowania elektronicznego ogranicznika.Określenie „duży Duster” pasuje także do właściwości jezdnych tego samochodu. Dacia Bigster Hybrid prowadzi się naprawdę pewnie. Układ kierowniczy może nie jest sportowy, ale zapewnia wystarczający poziom precyzji. Tak naprawdę trudno odczuć znaczącą różnicę w tej kategorii między wspomnianymi SUV-ami rumuńskiej marki.A co z komfortem? Jest przyjemnie miękko, co oczywiście nie zaskakuje. Skok zawieszenia pozwala unikać „dobijania” nawet na dużych nierównościach. Trzeba jednak liczyć się z przechyłami nadwozia podczas gwałtownych zmian toru jazdy. Krótko mówiąc, typowy SUV tych gabarytów.Praca układu napędowego zasługuje na uznanie. Komputer sterujący bardzo często aktywuje jednostkę elektryczną. Auto praktycznie zawsze rusza na prądzie, co odciąża silnik spalinowy, a co za tym idzie - zmniejsza zużycie paliwa. I to ma sens.Praca skrzyni jest znacznie lepsza, niż w przypadku starszego układu opartego na konstrukcji o pojemności 1,6 litra. Łatwo dostrzec, że dobór trybów i przełożeń jest tu płynniejszy. Co więcej, wydaje się nieco szybszy. To wciąż nie jest błyskawiczna przekładnia, ale dzięki optymalizacji zachowuje się po prostu kulturalniej.Jak sugeruje strona producenta, najtańsza konfiguracja tego modelu to wydatek 99 900 złotych. Tyle trzeba zapłacić za egzemplarz wyposażony w 140-konny silnik z układem miękkiej hybrydy. I jest to znakomita oferta, biorąc pod uwagę całą konkurencję - także chińską.Pełna hybryda o mocy 155 koni mechanicznych startuje od 124 000 złotych. To znacząca różnica, choć pewnym usprawiedliwieniem jest wyposażenie. Układ HEV w tym modelu jest bazowo zintegrowany z drugim poziomem, czyli wariantem expression.Co posiada bazowa Dacia Bigster Hybrid? Między innymi: cyfrowe wskaźniki, dotykowy ekran multimedialny, kamerę cofania, automatyczną klimatyzację, oparcie kanapy składane na trzy części, elektrycznie składane lusterka i automatyczny hamulec postojowy.Flagowy SUV rumuńskiej marki to bardzo pragmatyczny wybór. Bez kompleksów może pełnić rolę samochodu dla cztero-, a nawet pięcioosobowej rodziny. W wersji hybrydowej niewiele pali i zapewnia przyzwoitą dynamikę. Warto jednak rozważyć również 140-konną wersję mHEV, ponieważ jest o kilkanaście tysięcy tańsza.