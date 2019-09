Jesień - sezon na aquaplaning

Aquaplaning to utrata kontaktu opony z mokrą nawierzchnią. O tą ostatnią z pewnością nietrudno będzie podczas nadchodzącej jesieni. Jak zapobiegać takim poślizgom? Podstawą są odpowiednie opony. Jednak, jak podkreśla ekspert Nokian Tyres, dobra przyczepność do mokrego podłoża to za mało, aby być pewnym 100-procentowego wyeliminowania aquaplaningu.

Kontroluj stan opon i ciśnienie powietrza

„Dbałość o dobry stan opon pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia zjawiska aquaplaningu; jeśli opony są zużyte, ich rowki nie będą w stanie efektywnie odprowadzać wody spod kół” – mówi kierownik działu wsparcia technicznego w Nokian Tyres, Matti Morri.

„Podana na europejskiej etykiecie opony klasa przyczepności na mokrej nawierzchni odnosi się do skuteczności opony w tym zakresie, czyli innymi słowy jej zachowania podczas jady na mokrym asfalcie. Z etykiety opony nie odczytamy jej skłonności do wpadania w poślizg” – podkreśla Morri.

Unikaj wyprzedzania i kałuż

„Prędkość należy jeszcze bardziej zredukować, gdy przejeżdżamy przez kałużę. O ile to możliwe powinno się także unikać kolein, gdyż to w nich zbiera się woda” – przestrzega Morri.

Jeśli pomimo tego auto wpadnie w poślizg postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Zachowaj spokój. Zdejmij stopę z gazu i wciśnij sprzęgło. Pozwoli to zmniejszyć prędkość pojazdu i odzyskać przyczepność. Hamowanie doprowadzi jedynie do jeszcze większej utraty przyczepności. Trzymaj kierownicę prosto, aby po odzyskaniu przyczepności nie wjechać do rowu ani nie zjechać na przeciwległy pas ruchu.

Mamy jesień, a to oznacza szybciej zapadający zmierzch, dłuższe wieczory i częstsze opady. Pełne kolein drogi stanowią niebezpieczeństwo nie tylko podczas, ale i po deszczu - ryzyko aquaplaningu podnosi się, gdy woda zalegająca na powierzchni jezdni nie ma kiedy wyschnąć.Jeśli bieżnik nie jest sobie w stanie poradzić z usuwaniem wody spod kół auta, pomiędzy a oponą a nawierzchnią jezdni tworzy się coś na kształt wodnej poduszki. Efektem tego jest utrata przyczepności i problemy z zapanowaniem nad pojazdem. Warto podkreślić, że zupełnie nieprzewidywalne zachowanie auta podczas aquaplaningu sprawia, że wyćwiczenie odpowiedniej reakcji jest tu właściwie niemożliwe. Z tego też względu może stanowić on niebezpieczeństwo również dla najbardziej doświadczonych kierowców.Najbezpieczniejszym wyborem do jazdy po mokrych jesiennych drogach są wysokiej klasy opony letnie o odpowiedniej głębokości bieżnika.Wyniki testu porównawczego opublikowanego w tegorocznym majowym wydaniu czasopisma motoryzacyjnego „Tekniikan Maailma” wskazują, że zużyte opony letnie o głębokości bieżnika wynoszącej 3-4 mm zapewniają znacznie mniejszą kontrolę nad pojazdem niż nowe opony letnie z bieżnikiem o głębokości 7 mm. Poruszając się po pokrytym 10-milimetrową warstwą wody torze, nowe opony wpadły w poślizg przy prędkości 83,1 km/h, podczas gdy dla opon zużytych było to 61,2 km/h. W celu uniknięcia zjawiska aquaplaningu opony powinno się wymieniać, gdy głębokość bieżnika spadnie poniżej 4 mm. Opracowany przez Nokian Tyres wskaźnik zużycia bieżnika (DSI) ułatwia monitorowanie stopnia zużycia opony jasno wskazując głębokość bieżnika.Nowe opony letnie gwarantują także krótszą drogę hamowania na mokrej nawierzchni. Morri zwraca jednak uwagę, aby nie mylić przyczepności czy drogi hamowania na mokrej nawierzchni ze skłonnością opony do aquaplaningu.Oprócz stanu ogumienia ważnym czynnikiem jest także ciśnienia powietrza w oponach . Jeśli w oponie znajduje się zbyt mało powietrza, może ona nie być w stanie zachować odpowiedniego kształtu zapewniającego efektywne odprowadzanie wody, co wpłynie na zwiększenie podatności na aquaplaning.Oprócz wysokiej klasy opon duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma zachowanie kierowcy. Ważne jest, aby podczas deszczu ograniczyć prędkość jazdy.Niewskazane jest także wyprzedzanie. Jeśli podczas zmiany pasa ruchu natrafimy na koleinę łatwo możemy wpaść w poślizg.