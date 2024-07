7 porad przed wyjazdem na wakacje samochodem

Wyjeżdżasz na wakacje samochodem? Pamiętaj o oponach, bo latem są one narażone na duże obciążenia, ścieranie i odkształcenia, a ich stan ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Eksperci Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego podpowiadają, na co jeszcze zwrócić uwagę, żeby podróż samochodem była bezpieczna.

Nawet niewielkie uszkodzenia mechaniczne, takie jak nacięcia stopki opony powstałe przy niedbałym montażu na feldze, pęknięcia na boku opony czy ubytki bieżnika, znacząco zwiększają ryzyko wypadku – zwłaszcza przy autostradowych prędkościach, gdzie koło może obracać się nawet ponad 1000 razy na minutę. Uszkodzenia opon mogą prowadzić do poważnych wypadków. Przed dłuższą podróżą trzeba je bezwzględnie obejrzeć pod kątem ewentualnych uszkodzeń i dopompować po zapakowaniu bagażami i pasażerami – tłumaczy Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

1. Wizualna kontrola opon i felg

Spękania – mogące pojawić się na bokach opony lub rowkach bieżnika.

Przecięcia – najczęściej powstające w wyniku uderzenia w krawężnik lub inne przeszkody.

Wybrzuszenia – sygnalizujące miejscowe uszkodzenie struktury nośnej opony.

Pamiętajmy o odpoczynku w czasie podróży Eksperci radzą, aby w trasie robić przerwy co 2-3 godziny – nawet wtedy, gdy kierowca nie odczuwa zmęczenia.

2. Właściwe ciśnienie w oponach

Dobrą przyczepność – co jest kluczowe dla stabilnego prowadzenia auta, zwłaszcza na mokrej nawierzchni i w zakrętach.

Krótszą drogę hamowania – co może uratować życie w przypadku awaryjnego hamowania.

Mniejsze zużycie opon – co przekłada się na oszczędność paliwa i pieniędzy.

Ochronę felg i opon przed zniszczeniem przy najechaniu na wyrwę w jezdni lub krawężnik.

3. Koło zapasowe – bądźmy przygotowani na nieprzewidziane sytuacje

Skontroluj stan opon przed wyjazdem Pamiętajmy, że nawet drobne uszkodzenia mogą mieć poważne konsekwencje podczas jazdy z dużą prędkością. Uszkodzoną oponę należy jak najszybciej wymienić, aby uniknąć ryzyka rozerwania podczas jazdy.

4. Opony letnie lub całoroczne – dostosujmy je do warunków

5. Przegląd przed wyjazdem

6. Ważne ubezpieczenie

7. Pamiętajmy o odpoczynku i bezpieczeństwie na drodze

Opony są jedynym elementem łączącym pojazd z drogą i jednym z najszybciej obracających się elementów mechanicznych. Tu nie ma miejsca na błędy. Zachęcam kierowców do regularnego kontrolowania stanu opon i korzystania z profesjonalnych usług serwisowych. To nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także komfortu i oszczędności podczas wakacyjnych podróży. Stosując się do powyższych porad, zapewnisz sobie i bliskim bezpieczny i komfortowy urlop. Niech wakacje będą czasem relaksu i beztroskiej zabawy, a nie stresu i nieprzewidzianych awarii! – apeluje Piotr Sarnecki z PZPO.

Korzystajmy z nawigacji GPS, aby uniknąć błądzenia na trasie. Warto mieć też awaryjnie papierowy atlas drogowy.

Poinformujmy bliskich o trasie przejazdu i planowanym czasie powrotu.

Regularnie róbmy przerwy w podróży, aby rozprostować nogi i odpocząć.

Podczas jazdy nie korzystajmy z telefonu komórkowego – rozmawiaj przez zestaw głośnomówiący lub poproś pasażera o odebranie połączenia.

Pamiętajmy o obowiązkowym wyposażeniu auta, takim jak trójkąt ostrzegawczy, gaśnica i apteczka.

