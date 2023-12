Bezpieczny wyjazd samochodem na Boże Narodzenie

W okresie świąteczno-noworocznym i ferii zimowych, gdy setki tysięcy z nas wyrusza na zasłużony wypoczynek, należy pamiętać o kluczowych kwestiach związanych z bezpieczeństwem na drodze. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) zaleca przygotowanie samochodu do zimowych wyjazdów. Jak sprawić, by podróż przebiegła gładko i przede wszystkim bezpiecznie? Podstawowy element, który ma decydujący wpływ - to stan i rodzaj opon.

1. Opony z homologacją zimową

Już w 29 państwach Europy wprowadzony jest zakaz jazdy na oponach letnich w tym okresie roku, a przepisy jasno precyzują okres lub warunki ich użytkowania. W 16 krajach są to konkretne daty kalendarzowe (Bułgaria, Czechy, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia Szwecja, Finlandia Białoruś, Rosja, Norwegia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Macedonia, Turcja).

2. Kontrola ciśnienia w oponach

3. Bieżnik: głębokość i stan

4. Stan fizyczny opon

5. Łańcuchy na koła

Porady jak przygotować samochód do zimowych wyjazdów To absolutna podstawa. Symbol płatka śniegu na tle góry mają wszystkie opony zimowe. Mają je także opony całoroczne, żeby można je było takimi nazywać. Nawet jeśli za oknem jest kilka stopni na plusie i deszcz zamiast śniegu – to współczesne opony zimowe będą dużo bezpieczniejszym wyborem niż opony letnie, których guma bieżnika w taką pogodę jest zbyt twarda do zapewnienie bezpiecznej przyczepności. Opony oznaczone jedynie symbolem M+S bez symbolu alpejskiego nie spełniają wymogów na zimowe warunki.Szczególnie ważne jest to jeśli wybieramy się za granicę:Już w 29 państwach Europy wprowadzony jest zakaz jazdy na oponach letnich w tym okresie roku, a przepisy jasno precyzują okres lub warunki ich użytkowania. W 16 krajach są to konkretne daty kalendarzowe (Bułgaria, Czechy, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia Szwecja, Finlandia Białoruś, Rosja, Norwegia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Macedonia, Turcja). Jedynie 2 z nich mają ten obowiązek określony warunkami na drodze (Niemcy, Luxemburg). Są też kraje, w których występuje obowiązek mieszany kalendarzowo-pogodowy (Austria, Chorwacja, Rumunia, Słowacja), obowiązek nakładany znakami (Hiszpania, Francja, Włochy) czy konieczność dostosowania auta do zimy wraz z konsekwencjami finansowymi za spowodowanie wypadku na letnich oponach (Szwajcaria, Liechtenstein).Państwa w których z kolei nie ma żadnych obostrzeń ze względu na łagodne zimy to Dania, Wielka Brytania, Irlandia, Portugalia, Węgry czy Grecja. Do tego grona zalicza się również Polska, choć u nas mroźne i śnieżne zimy to akurat reguła. Z tego powodu co rok mamy statystycznie ponad 1000 wypadków więcej i dużo więcej stłuczek przekładających się na podwyżki w cenach polis.Jeśli planujemy podróż z bagażem, dostosujmy ciśnienie opon do obciążenia pojazdu. Wartość ciśnienia jest zazwyczaj określana przez producenta samochodu i można ją znaleźć w instrukcji obsługi lub na nalepce umieszczonej na środkowym słupku auta (niekiedy pod klapką wlewu paliwa). Należy jasno podkreślić, że już różnica 0,5 bara może znacząco wpłynąć na właściwości ogumienia, zwiększając drogę hamowania nawet o 4 metry i zużycie paliwa. Pamiętajmy również o sprawdzeniu ciśnienia w kole zapasowym – to pełnoprawne ogumienie. Obniżenie ciśnienia w oponie poprawia przyczepność jedynie w nierównym terenie – błocie czy śniegu.W Polsce minimalna głębokość bieżnika to nie 1,6 mm jak często zdarza się usłyszeć. Przepisy stanowią, że głębokość dopuszczalna jest do wskaźnika zużycia umieszczonego w bieżniku. Dopiero gdy go nie ma – co jest już bardzo rzadkie stosujemy wartość 1,6 mm.Warto sprawdzić jakie rekomendacje w zakresie głębokości bieżnika podał producent samochodu w jego instrukcji obsługi oraz producent samej opony. To nam pozwoli cieszyć się z jej przyczepności w trudnych warunkach.Należy uważnie przyjrzeć się oponom w poszukiwaniu minimalnych spękań, pęknięć czy wybrzuszeń. Te oznaki wskazują na uszkodzenia zewnętrzne lub także dodatkowo wewnętrzne – co stanowi duże zagrożenie w wytrzymałości konstrukcji i poszczególnych warstw wewnętrznych opony. Najczęściej takie uszkodzenia powstają w wyniku jazdy ze zbyt niskim ciśnieniem w kole i wjechaniu w dziurę w jezdni lub na krawężnik Koniecznie dopompujmy koło zapasowe – bo zapewne ostatni raz robiliśmy to przed wakacjami, kiedy było gorąco. A jak wiemy, gdy spada temperatura – spada też ciśnienie. Także w kole.Jeśli planujemy podróż w góry, to bez łańcuchów na koła ani rusz. Pamiętajmy, że są rejony w Polsce, gdzie jazda na łańcuchach w porze zimowej jest wymagana. Przed wyjazdem, warto nauczyć się, jak je zakładać. Uwaga! Łańcuchy kupuje się według wymagań producenta auta określonych w instrukcji obsługi. Bywa, że nawet przy napędzie 4x4 jest wskazanie do łańcuchów tylko na przedniej osi.Bezpieczne zimowe podróże rozpoczynają się od porządnych opon. Wyjazdy na Święta na letnich oponach to duża szansa na niedojechanie do celu. To ostatni moment żeby założyć opony zimowe lub całoroczne z homologacją zimową. Dzięki odpowiedniemu ogumieniu Twoje podróże będą bezpieczne i komfortowe, nawet w trudnych warunkach zimowych.Pamiętaj, że to Ty kontrolujesz swoje bezpieczeństwo na drodze, ale opony kontrolują Twoje auto!