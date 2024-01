5 zasad bezpiecznej podróży samochodem na ferie zimowe

13 stycznia rozpoczyna się pierwsza tura tegorocznych ferii zimowych. Z tej okazji eksperci Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego przygotowali kilka porad dotyczących przygotowania samochodu do podróży w warunkach zimowych. Dlaczego tak ważne są opony z homologacją zimową? Gdzie opony zimowe są obowiązkowe? O co jeszcze powinniśmy zadbać, aby podróż była bezpieczna?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego warto mieć opony z homologacją zimową?

W których państwach opony zimowe są obowiązkowe?

Jak przygotować auto do jazdy zimą?



Fundamentem bezpieczeństwa na drodze są odpowiednie opony, dopasowane do warunków. Opony z homologacją zimową odgrywają kluczową rolę – zwłaszcza przy pogodzie wymagającej większej przyczepności. Nawet na pozór sucha nawierzchnia może okazać się niebezpieczna przy niskich temperaturach. Dlatego należy zainwestować w opony dostosowane do tej pory roku, by minimalizować ryzyko i zachować bezpieczeństwo na drodze – podkreśla Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Zimówka = skuteczność

Zachęcamy kierowców do świadomego wyboru opon, które są dostosowane do warunków atmosferycznych. Podstawą jest nieużywanie zimą opon letnich – to inwestycja w bezpieczeństwo własne oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego. W trakcie zimowych wyjazdów pamiętajmy o właściwym przygotowaniu pojazdu – bo opony z homologacją zimową to game changer, będący naszym sprzymierzeńcem nawet na trudnych i wymagających trasach – mówi Piotr Sarnecki.

Obowiązkowe opony zimowe – sprawdź gdzie?

Brak regulacji zakazującej jazdy na oponach letnich w takich krajach, jak Polska – gdzie zimowa pogoda często daje się we znaki –prowadzi do poważnych zagrożeń na drogach. Po pierwsze, brak standaryzacji w obszarze bezpieczeństwa sprawia, że kierowcy mogą decydować się na używanie opon letnich zimą, a to znacząco zwiększa ryzyko utraty przyczepności i wydłuża drogę hamowania. Naraża to kierowców na niebezpieczeństwo, ale także stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Dodatkowo, brak klarownego zakazu skutkuje wzrostem liczby wypadków drogowych i stłuczek w okresie zimowym – gdy warunki są trudniejsze. Raport Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego wskazuje, że zły stan opon może być przyczyną nawet 36,8% wypadków drogowych. W konsekwencji, niewłaściwe opony mogą spowalniać ruch, a także generować dodatkowe koszty związane z naprawami pojazdów oraz roszczeniami ubezpieczycieli. Warto zatem zwrócić uwagę na potrzebę wprowadzenia jasnych przepisów zwiększających bezpieczeństwo na drogach, podobnie jak w większości europejskich krajów – dodaje Piotr Sarnecki z PZPO.

Wyjazdy na ferie – TOP5

Przygotowanie samochodu Sprawdź stan opon. Zimowe warunki wymagają użycia opon zimowych, które są dostosowane do niskich temperatur i śliskiej nawierzchni. Sprawdź także ciśnienie w oponach po zapakowaniu samochodu i dopompuj koła do wartości wskazanej w instrukcji obsługi dla obciążonego samochodu. Sprawdź też, czy będziesz potrzebować łańcuchów na koła.

Przetestuj działanie systemu ogrzewania, wentylacji oraz oświetlenia.

Upewnij się, że samochód jest sprawny technicznie. Skontroluj poziom oleju, płynu chłodzącego i płynu do spryskiwaczy (dedykowanego zimowego). Pogoda i warunki drogowe Śledź prognozę pogody i dostosuj plan podróży do aktualnych warunków atmosferycznych.

Bądź przygotowany na zmienne warunki drogowe – takie, jak opady śniegu, oblodzenie czy zamieć śnieżna. Pakowanie i wyposażenie Spakuj niezbędne przedmioty – takie jak koc, latarka, apteczka, jedzenie i napoje. W zimie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, więc warto być przygotowanym na ewentualne opóźnienia.

Zabierz ze sobą zestaw narzędzi, łańcuchy na koła (jeśli jest to wymagane), szczotkę do odśnieżania i skrobaczkę do lodu. Dłuższa droga = więcej przerw Planuj regularne przerwy na odpoczynek, zwłaszcza podczas dłuższych tras. Jazda w zimowych warunkach może być bardziej męcząca dla kierowcy.

Sprawdź, czy na trasie znajdują się stacje benzynowe, restauracje i inne miejsca, gdzie można zatrzymać się na odpoczynek. Zabezpieczenie przed awariami Zabierz ze sobą telefon komórkowy i ładowarkę samochodową. Upewnij się, że masz dostęp do numerów alarmowych i lokalnych służb pomocy drogowej.

W razie konieczności skorzystaj z pomocy drogowej, nie próbuj samodzielnie naprawić poważnych awarii w warunkach zimowych.

Symbol alpejski = homologacja zimowa

Deszcz, śnieg i ujemne temperatury sprawiają, że prowadzenie pojazdu staje się ryzykowne i wymaga szczególnej uwagi. Aby zminimalizować potencjalne zagrożenia, kluczowym aspektem staje się stan opon i ich właściwa eksploatacja. Dlatego w trakcie zimowych podróży niezwykle istotne są renomowane opony zimowe lub całoroczne z homologacją zimową. Dzięki nim kierowcy mogą cieszyć się nie tylko lepszą przyczepnością, ale także krótszą drogą hamowania w trudnych warunkach.Skuteczność opon zimowych potwierdzają testy, które przeprowadził Grzegorza Duda na torze Moto Parku w Krakowie – we współpracy z Polskim Związkiem Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), Politechniką Rzeszowską oraz firmą Auto-Test. W warunkach zimowych, na śliskim śniegu i błocie pośniegowym przetestowano opony premium: zimowe, całoroczne i letnie. Podczas testów użyto urządzenia Datron – służącego do precyzyjnego mierzenia dynamiki pojazdu oraz drogi hamowania.Testy jednoznacznie pokazały, że opony zimowe premium zapewniają najkrótszą drogę hamowania i są bezkonkurencyjne w porównaniu z oponą całoroczną czy letnią. Opona zimowa premium potrzebowała 51 metrów do zahamowania, całoroczna 64 metry, podczas gdy letnia zatrzymała się dopiero po dystansie 108 metrów.Planując wyjazd na ferie poza granice nie mamy dowolności. We wszystkich krajach wokół Polski jest obowiązek jazdy na oponach zimowych lub całorocznych. Taki zapis jest w 29. europejskich państwach, a przepisy precyzyjnie wskazują okres lub warunki ich używania.W 16 krajach terminy te są ustalone na konkretne daty kalendarzowe (Bułgaria, Czechy, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Szwecja, Finlandia, Białoruś, Rosja, Norwegia, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Macedonia, Turcja). W zaledwie dwóch państwach obowiązek ten jest określony warunkami drogowymi (Niemcy, Luxemburg). Istnieją również kraje, gdzie wymóg jest mieszany i obejmuje zarówno kalendarz, jak i warunki pogodowe (Austria, Chorwacja, Rumunia, Słowacja) lub wymaga się go od kierowców za pomocą znaków drogowych (Hiszpania, Francja, Włochy)Pamiętajmy, że w wielu krajach przewidziano surowe kary za niedostosowanie się do wymogu opon zimowych – przykładowo mandat w Austrii za korzystanie z ogumienia niedopasowanego do warunków pogodowych to nawet 5 tys. euro. Kierowca, który spowoduje wypadek zimą na oponach letnich, musi się liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Tak jest np. w Szwajcarii czy Liechtensteinie. W mniejszości są kraje, w których nie ma regulacji prawnych w zakresie ogumienie sezonowego. Brak zakazu jazdy na oponach letnich zimą jest w Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, na Węgrzech, w Grecji oraz w Polsce, w której jako jedynej w tej grupie są mroźne i śnieżne zimy.Z tego wynika, że przez zaniedbanie legislacyjne Polska jest jedynym w Europie krajem z zimnymi i śnieżnymi zimami, gdzie takiego zakazu nie ma. Z tego powodu co rok mamy statystycznie ponad 1000 wypadków więcej i dużo więcej stłuczek przekładających się na podwyżki w cenach polis. Nie ma bowiem bezpiecznej prędkości na letnich oponach na śliskiej zimowej drodze.Dla Komisji Europejskiej został przygotowany raport na podstawie badań w krajach, w których wprowadzono wymóg jazdy na oponach z homologacją zimową (zimowe i całoroczne). Wynika z niego, że nastąpiła aż o 46% redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku drogowego w porównaniu z jazdą na oponach letnich w warunkach zimowych. Ten raport udowodnił także, że wprowadzenie prawnego wymogu jazdy na oponach posiadających homologację zimową zmniejsza liczbę śmiertelnych wypadków średnio o 3% – a jest to tylko uśredniona wartość, bo są kraje, które odnotowały spadek liczby jesienno-zimowych wypadków i stłuczek o ponad 20%.Analizy i obserwacje płynące z warsztatów samochodowych wskazują, że aż 35% kierowców jeździ zimą na oponach letnich. To zaskakujące – zwłaszcza w kontekście tego, że aż 90% z nich deklaruje chęć wymiany opon na zimowe jeszcze przed pierwszymi opadami śnieguBezpieczna podróż samochodem na zimowe ferie to nie tylko dedykowane opony. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego przypomina, o czym warto pamiętać, wyruszając w zimową drogę:Czy jest różnica między oponami zimowymi a całorocznymi? Z punktu widzenia przepisów nie różnią się one. Oba typy mają tzw. symbol alpejski – płatek śniegu na tle góry – więc spełniają definicje opony dostosowanej bardziej lub mniej do zimnych temperatur i zimowych warunków.Różnią się pod względem budowy. Opony całoroczne mają wzór bieżnika, jego twardość i osiągi bardziej kompromisowe, tak by zapewnić minimum bezpieczeństwa zarówno zimą jak i latem. Z kolei opony zimowe są tak zbudowane, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa od jesieni, przez zimę, aż do wczesnej wiosny. Mają agresywny bieżnik wgryzający się w śnieg lub błoto pośniegowe oraz bardziej miękką mieszankę bieżnika – dzięki czemu nawet w chłodne dni przy +10 st. zapewniają większą przyczepność niż opony letnie. W czasie zimowych mrozów takie opony stanowią podstawę bezpiecznej jazdy.Symbol alpejski, czyli trzy szczyty górskie i płatek śniegu (w skrócie 3PMSF – ang. Three-Peak Mountain Snow Flake) został wprowadzony w regulaminie 117 EKG ONZ (Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ), a następnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w lipcu 2009. Standaryzacja homologacji zimowej ma na celu zagwarantowanie maksimum bezpieczeństwa kierowcom – takie oznaczenie można zastosować jedynie w przypadku, gdy opony (zimowe lub całoroczne) spełniają określone normy i z powodzeniem przeszły wymagające testy.Oczywiście opony typowo zimowe przechodzą taką homologację z dużo większym zapasem bezpieczeństwa dlatego, że są dedykowane do sezonu jesienno-zimowego. Z kolei w oponach całorocznych parametry zimowe muszą być na mniejszym poziomie tak, by opona zapewniała zapas bezpieczeństwa także w latem.