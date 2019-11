Jak zabezpieczyć rower na zimę?

Zima zbliża się nieubłaganie, co równie nieuchronnie oznacza trudne warunki na drodze. Z niskim temperaturami, błotem pośniegowym i solą zmagają się nie tylko kierowcy, ale również bardziej zapaleni rowerzyści, dla których nadejście zimowych miesięcy nie jest powodem do rezygnacji z dwóch kółek. Niezależnie jednak od tego, czy rower zamierzamy odstawić do piwnicy, czy też nadal cieszyć się jego użytkowaniem, powinniśmy zadbać o jego przygotowanie do zimy.

Przede wszystkim czyszczenie

– Jeśli rower jest zimą użytkowany, to gruntownego czyszczenia i konserwacji wymaga on po każdej jeździe w tak niekorzystnych dla niego warunkach. Chodzi tu o ograniczenie skutków wywołanych głównie przez sól drogową. Warto pamiętać, by kończąc zimową wyprawę rowerową, zawsze po umyciu bardzo dokładnie osuszyć wszystkie elementy. Łańcuch koniecznie trzeba nasmarować na nowo, używając do tego specjalnego oleju – tłumaczy Marcin Górnicki, ekspert marki KROSS.

Jak zabezpieczyć przed zimą rower elektryczny?

Zimowa jazda na rowerze. Jak się przygotować?

Jeśli chcemy jeździć na rowerze zimą, koniecznie zadbajmy też o dobre, długie błotniki. Ochronią rower przez dostawaniem się do niego wody. Ograniczą też przemakanie odzieży, zapewniając większy komfort jazdy – przekonuje Marcin Górnicki.

Zimą rowerzystom w szczególności dokwierają niskie temperatury, oblodzone ścieżki i opady. Cierpią oni, ale również ich sprzęt, który narażony jest na działanie wilgoci, błota, soli lub piasku. Jest na to jednak rada - dobre przygotowanie roweru do zimy pozwoli zabezpieczyć jego najdelikatniejsze elementy.Bez względu na to, czy rower służy nam zimą, czy też odstawiamy go na jej czas do piwnicy, nie powinniśmy zapominać o obowiązkowym wyczyszczeniu go po szczycie sezonu. Brud usuwamy z przerzutek, łańcucha, kasety i amortyzatorów, a następnie zabezpieczamy nasze dwa kółka specjalnym preparatem na „mokre warunki”. Warto zdawać sobie sprawę, że zimą smary „suche” mogą nie zdawać egzaminu - zbyt szybko się wymywają, w efekcie czego przestają chronić łańcuch. Przed nadejściem zimy dobrze jest również pomyśleć o wypełnieniu łożysk świeżą porcją smaru. Nasmarowanie przyda się również osiom pedałów oraz piastom.Zanim odstawimy rower do garażu czy piwnicy, sprawdźmy też jakość opon. Podczas zimowego, kilkumiesięcznego „odpoczynku” od jazdy warto regularnie skontrolować ciśnienie w ogumieniu.W sklepach rowerowych znajdziemy sporo akcesoriów przeznaczonych do zimowego czyszczenia elementów jednośladu. Niekorzystne skutki kontaktu z błotem pośniegowym ograniczymy, wypełniając otwory i luki w rowerze specjalną lekką pianką. Przyda się też osłonięcie linki przerzutki. Aby uniknąć wytarcia lakieru, warto zabezpieczyć ramę, szczególnie górną i dolną rurę, a także wahacz, bezbarwną folią.W przypadku eBike’ów sporo uwagi wymaga bateria. Producenci ogniw radzą, by nie doprowadzać do ich całkowitego rozładowania. Warto więc podłączyć akumulator do podładowania. Nawet jeśli roweru nie użytkujemy. Jeżdżąc na modelu elektrycznym zimą raczej nie zaszkodzimy baterii. Gorzej, jeśli zostawimy akumulator w zimnym garażu czy piwnicy albo – w skrajnym przypadku – bezpośrednio na mrozie. W najlepszym wypadku znacząco ograniczymy wydajność baterii, w najgorszym doprowadzimy do jej uszkodzenia. Dlatego zimą warto wymontować ją z roweru elektrycznego i przechować w domu, w temperaturze pokojowej.Amatorzy zimowych wojaży często decydują się tez na zmianę napędu w rowerze. Alternatywą dla nowoczesnych przekładni 1x11 lub 1x12 stają się rozwiązania prostsze, z mniejszą liczbą zębatek.