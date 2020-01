Co stanie się, jeżeli AXA zniknie z rynku ubezpieczeń?

Z ostatnich doniesień Reutersa wynika, że Grupa AXA przymierza się właśnie do rezygnacji z działalności na rynku polskim, czeskim oraz słowackim. Można podejrzewać, że taki ruch doprowadzi do zmniejszenia konkurencyjności. Porównywarka Ubea.pl postanowiła przyjrzeć się, czy tego rodzaju obawy są uzasadnione.

„Jeżeli chodzi o ubezpieczenia na życie, to od początku stycznia do końca września 2019 r. spółka AXA Życie TU S.A. pod względem przypisu składki zajmowała dziewiąte miejsce z wynikiem na poziomie 3,2%” - informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

PZU SA - 32,1% (AC - 37,0%, OC - 29,4%)

TUiR WARTA S.A. - 17,6% (AC - 13,7%, OC - 19,8%)

STU ERGO HESTIA SA - 15,9% (AC - 15,9%, OC - 16,0%)

TUiR ALLIANZ POLSKA S.A. - 5,5% (AC - 9,4%, OC - 3,2%)

AXA UBEZPIECZENIA TUiR S.A. - 5,0% (AC - 2,6%, OC - 6,4%)

COMPENSA TU S.A. Vienna Insurance Group - 4,8% (AC - 6,1%, OC - 4,1%)

GENERALI T.U. S.A. - 4,1% (AC - 4,1% , OC - 4,1%)

LINK4 TU S.A. - 4,0% (AC - 2,0%, OC - 5,1%)

INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group - 2,4% (AC - 2,9%, OC - 2,1%)

UNIQA TU S.A. - 2,3% (AC - 1,9%, OC - 2,5%)

„Spółka AXA Ubezpieczenia TUiR notuje jednak łączny przypis składki OC i AC podobny jak TUiR Allianz Polska (miejsce 4) oraz Compensa TU (miejsce 6)” - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wcześniej koncentracja rynku komunikacyjnego spadała

„Wspomniany wskaźnik mierzy poziom koncentracji rynków. Można przyjąć, że wartość wskaźnika HHI wynosząca ponad 1800 wskazuje na wysoką koncentrację badanego rynku” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Tym niemniej, możliwy wzrost koncentracji i spadek konkurencyjności rynku ubezpieczeń komunikacyjnych wydaje się niezbyt dobrą wiadomością dla rodzimych kierowców” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

