Auta elektryczne: rejestracje urosły o 45% rdr.

Wprawdzie o dominacji aut elektrycznych na polskich drogach nie będziemy mówić jeszcze latami, to jednak nie ulega wątpliwości, że z miesiąca na miesiąc jest ich coraz więcej. Najświeższe dane zebrane w ramach uruchomionego przez PSPA oraz PZPM Licznika Elektromobilności wskazują, że od stycznia do kwietnia br. rejestracji doczekało się 2 136 sztuk elektryków i hybryd, co oznacza, że sprzedaż względem analogicznego okresu poprzedniego roku wzrosła o 45%. W efekcie tego, pod koniec kwietnia jeździły w Polsce 11 132 elektryczne osobówki.

- Łączna sprzedaż EV w 2020 r. pozostaje wyższa niż w tym samym okresie 2019 r. Sektor elektromobilności okazał się odporniejszy na skutki pandemii, ale na ostateczny rachunek, jaki branży wystawi kryzys, musimy jeszcze poczekać. To co teraz ważne, to dalszy rozwój zeroemisyjnego transportu, który powinien być wsparty przez państwo, np. w formie odliczenia 100% VAT od nabycia i eksploatacji samochodów elektrycznych czy też uproszczenia procedur instalacji i odbioru infrastruktury ładowania. Pakiet niezbędnych zmian zaproponowało PSPA – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.



- Bardzo znaczący spadek sprzedaży odczuły wszystkie segmenty i wszystkie rodzaje pojazdów. Na tym tle najmniejsze spadki odnotowały samochody elektryczne. Wydaje się, że jest to spowodowane faktem, że nabywcy pojazdów elektrycznych są grupą klientów zdecydowanych i przekonanych oraz wykazujących troskę o środowisko. Zwykle są też nieco lepiej sytuowani. Wszystko to pozwala ocenić, że segment pojazdów elektrycznych ma stabilną grupę odbiorców i z tego względu nie podlega takim wahaniom nastrojów konsumenckich, jak samochody z innymi napędami.

Uruchomiony przez PSPA i PZPM Licznik Elektromobilności wskazuje, że u schyłku kwietnia br. po polskich drogach przemieszczały się 11 132 samochody osobowe z napędem elektrycznym, z czego 56% (6 267 szt.) stanowiły auta w pełni elektryczne, a resztę hybrydy typu plug-in (4 865 szt.).Z danych PSPA i PZPM wynika również, że w analizowanym okresie park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych powiększył się do 585 szt., natomiast autobusów elektrycznych do 252 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec kwietnia br.osiągnęła liczbę 6 740 szt.Wraz ze wzrostem liczby pojazdów elektrycznych, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Pod koniec kwietnia br. w Polsce funkcjonowało 1131 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2 106 punktów). 32% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 68% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.Jakub Faryś, Prezes PZPM dodaje: