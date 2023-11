Licznik Elektromobilności. Zbyt mało elektrycznych ciężarówek na drogach

Po polskich drogach na koniec października jeździło już prawie 52 327 samochodów całkowicie elektrycznych - wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA. Zdaniem ekspertów po polskich drogach jeździ zbyt mało ciężarówek elektrycznych, najwyższy czas na elektryfikację drogowego transportu ciężkiego.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile samochodów elektrycznych jeździło w Polsce na koniec października?

Ile ciężarówek elektrycznych jeździ w Polsce?

Ile było szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych na koniec października?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Licznik Elektromobilności - październik 2023 Według danych z końca października 2023 r., w Polsce było zarejestrowane łącznie 52 327 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Po nieco gorszym wrześniu, październik okazał się miesiącem bardzo wyraźnych wzrostów w prawie wszystkich kategoriach pojazdów. Park pojazdów zeroemisyjnych rośnie w porównaniu z zeszłym rokiem od 50% do 100%, w zależności od segmentu. Nie zmienia to jednak faktu, że prawdziwe wyzwania są dopiero przed nami. Nowy rząd będzie miał wielkie pole do popisu, bo nie tylko będzie musiał być kontynuowany program „Mój elektryk”, ale konieczne będzie poszerzenie go i objęcie dotacjami również pojazdów ciężarowych. Najwyższy czas, aby także podnieść limit ceny pojazdów osobowych i dostawczych kwalifikujących się do tego programu. Wielkim wyzwaniem będzie wypełnienie wymagań rozporządzenia AFIR, czyli budowa stacji ładowania i tankowania wodoru dla samochodów osobowych i dostawczych. Ponadto, jeśli chcemy utrzymać silną pozycję kraju, w którym są produkowane również pojazdy zeroemisyjne, trzeba się będzie zmierzyć z zapewnieniem przemysłowi motoryzacyjnemu stabilnych dostaw taniej i zielonej energii - mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

W 2023 r. obserwujemy rekordowe zainteresowanie elektrycznymi samochodami ciężarowymi – sprzedało się ich kilkukrotnie więcej niż łącznie w całym wcześniejszym okresie. Twarde liczby niestety pozostają symboliczne – po polskich drogach wciąż jeździ mniej niż 100 eHDV. Elektryczne ciężarówki są już dostępne w Polsce (oferta obejmuje ok. 30 wariantów modelowych), czas na ruch administracji publicznej i odpowiednie wsparcie elektryfikacji sektora transportu ciężkiego. W najnowszej odsłonie raportu PSPA „Polish EV Outlook 2023” prognozujemy, że park eHDV w Polsce może liczyć nawet ok. 160 tys. szt. do 2035 r. Nie będzie to jednak możliwe bez wprowadzenia subsydiów, zmian prawnych (w tym zniesienia opłat drogowych dla elektrycznych ciężarówek oraz podniesienia ich DMC na gruncie regulacyjnym) oraz rozbudowy dedykowanej infrastruktury ładowania wysokiej mocy - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Pod koniec października 2023 r. po polskich drogach jeździły 90 902 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 46 888 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 44 014 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 5 464 szt. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec października składała się z 19 211 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 639 382 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 1083 szt.Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec października 2023 r. w Polsce funkcjonowało 3166 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (6378 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W październiku uruchomiono 98 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (219 punktów).