Ponad tysiąc szybkich stacji ładowania w Polsce

Po polskich drogach na koniec września 2023 roku jeździło już 50 386 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych - wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA. We wrześniu przekroczony został próg tysiąca autobusów elektrycznych i szybkich stacji ładowania.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile samochodów elektrycznych jeździło w Polsce na koniec września?

Ile autobusów elektrycznych jeździ w Polsce?

Ile było szybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych na koniec września?



Wrzesień był symbolicznym miesiącem dla polskiego sektora elektromobilności. Łączna liczba autobusów elektrycznych w naszym kraju wynosi już ponad 1 tys. szt. Taką samą granicę przekroczyła również liczba szybkich, ogólnodostępnych stacji ładowania DC. Od początku roku w Polsce przybyło ponad 250 takich ładowarek, a ich udział w sieci infrastruktury ładowania wzrósł z 29% do 33%. To jeden z wyższych udziałów szybkich stacji ładowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Warto zauważyć, że wrzesień był miesiącem, w którym przekroczyliśmy próg 50 tys. sztuk zarejestrowanych pojazdów elektrycznych jeżdżących po polskich drogach. Od wielu już miesięcy obserwujemy stabilny przyrost pojazdów na poziomie 60-70% r/r. Co szczególnie ważne – rośnie liczba elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych. W tych segmentach właściwie w każdym miesiącu odnotowujemy wzrosty rejestracji pow. 100%. Z całą pewnością rozwojowi rynku pojazdów zeroemisyjnych pomagają dopłaty, które na tym etapie ich popularyzacji są niezbędne. O ile w przypadku samochodów osobowych i dostawczych sytuacja od dłuższego czasu jest stabilna, bo są to pojazdy objęte systemem dopłat, o tyle w przypadku pojazdów ciężarowych – ciągle na nie czekamy. Miejmy nadzieję, że kiedy minie gorący powyborczy okres, rząd pochyli się nad tym tematem i Polska dołączy do grupy kilkunastu krajów europejskich, które już takie rozwiązanie wprowadziły - mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Pod koniec września 2023 r. po polskich drogach jeździły 87 724 samochody osobowe z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 45 198 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 42 526 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 5 212 szt. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec września składała się z 18 922 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 619 122 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 1006 szt.Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec września 2023 r. w Polsce funkcjonowało 3068 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (6159 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 67% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. We wrześniu uruchomiono 65 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (153 punkty).