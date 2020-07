Zaskakujące ceny OC w miastach wojewódzkich

Porównywarka Ubea.pl stale monitoruje ceny OC oferowanych polskim kierowcom w poszczególnych miastach wojewódzkich. Właśnie pojawiła się najświeższa analiza, która przygląda się stawkom z końca II kwartału br. Kto był najłagodniej traktowany przez ubezpieczycieli? Tym razem sytuacja przedstawiała się dość zaskakująco.

Zielona Góra jest teraz miastem z drogim OC …

W Gdańsku bardzo opłaca się porównywać ceny OC

Jak podkreśla Ubea.pl, doświadczenia płynące z analiz przeprowadzonych w minionych kwartałach wyraźnie dowodziły, że ceny OC w miastach wojewódzkich potrafią być dość istotnie zróżnicowane. A jak było u schyłku II kwartału br.?Średnie ceny OC można porównywać na różne sposoby. W analizie sytuacji z czerwca br. Ubea.pl zdecydowała się zaprezentować dwa wskaźniki.Zaprezentowana poniżej tabela zawiera informacje zarówno odnośnie najniższych składek OC oferowanych w monitorowanych miastach wojewódzkich, jak i pokazuje średnią najniższą składkę OC wyliczoną na podstawie ofert siedmiu współpracujących z Ubea.pl ubezpieczycieli (Link4, Benefia, Aviva, Proama, Wiener, UNIQA oraz Generali).Informacje będące wynikiem tysięcy kalkulacji użytkowników Ubea.pl wskazują, że pod koniec II kw. 2020 r. przeciętny koszt OC był bardzo zróżnicowany na terenie miast wojewódzkich. W przypadku najniższej składki rocznego OC, odnotowano ceny wynoszące od 334 zł (Lublin) do 499 zł (Zielona Góra).Wynik miasta z województwa lubuskiego wydaje się dość zaskakujący, ponieważ cenowo wyprzedziło ono nawet Wrocław i Gdańsk, czyli metropolie znane z wysokich kosztów zakupu OC dla kierowców. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę uśredniony wynik dla siedmiu zakładów ubezpieczeń i marek ubezpieczeniowych, to okaże się, że najwyższy poziom składki OC odnotowano w Gdańsku (638 zł), a Zielona Góra była druga (z wynikiem 631 zł).Tabela przygotowana przez ekspertów porównywarki Ubea.pl nie bez przyczyny zawiera procentową różnicę pomiędzy najniższą odnotowaną składką oraz średnią najniższą składką OC dla siedmiu ubezpieczycieli.Wyniki obliczeń analityków Ubea.pl informują, że w zależności od miasta wojewódzkiego różnica cenowa dotycząca najtańszego OC oraz całej oferty rynkowej waha się od 14% (Łódź) do 55% (Gdańsk). Wynik dotyczący Stolicy Pomorza w połączeniu z tamtejszym poziomem składek wskazuje, że w Gdańsku szczególnie opłaca się porównywać ubezpieczenia OC nabywane przez Internet. Warto dodać, że wysoki poziom zróżnicowania cenowego obowiązkowych polis OC odnotowano również na terenie Białegostoku, Krakowa, Lublina, Opola, Rzeszowa, Szczecina oraz Torunia.