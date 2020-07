Ceny OC na razie nie rosną

Ubiegły rok ubezpieczyciele komunikacyjni mogą niewątpliwie zaliczyć do udanych - zysk ze sprzedaży OC okazał się bowiem rekordowy. Wyniki odnotowane w I kw. br. były już jednak znacznie gorsze. Czy to zmotywowało towarzystwa ubezpieczeniowe do podwyżek cen? Odpowiedzi na to pytanie udziela najnowsza edycja barometru cenowego Ubea.pl.

Poziom barometru cenowego z czerwca 2020 r. = 99↘ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 100↘)

„Równocześnie średnia czerwcowa składka OC stanowiła około 99% wzorcowego wyniku ze stycznia 2020 r. Takie porównanie tłumaczy, dlaczego na wykresie poziom barometru cenowego z czerwca wynosi właśnie 99” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Kolejne miesiące na pewno okażą się ciekawe dla rynku obowiązkowych polis komunikacyjnych. Pewnym prognostykiem na przyszłość jest roczny wzrost odszkodowań z OC widoczny w I kw. 2020 roku” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Jak przypomina Ubea.pl, punktem odniesienia kalkulacji przeprowadzonych przez ekspertów tradycyjnie już są dane ze stycznia 2020 roku.Po sprawdzeniu wyników z czerwca br. analitycy Ubea.pl ustalili, że średnia cena OC dla tego miesiąca wyniosła 1333 zł. Oznaczało to niewielki spadek (o 0,6%) względem majowego wyniku.Powyższe informacje wskazują, że w czerwcu mieliśmy do czynienia ze stabilizacją przeciętnych kosztów zakupu ubezpieczeń OC.