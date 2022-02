Ceny OC w styczniu 2022. Gdzie najtaniej?

Porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl opublikowała dane dotyczące najniższych dostępnych cen polis OC w 18 miastach wojewódzkich. Z analizy wynika, że najniższe składki zapłacimy w Kielcach, Opolu, Rzeszowie i Toruniu.

Trzy warianty analizy pozostały niezmienione

W przypadku cenowych minimów nie ma zaskoczeń

Po uwzględnieniu ofert od najtańszego ubezpieczyciela okazało się, że w dalszym ciągu najmniej przyjazny cenowo dla kierowców jest Gdańsk i Wrocław - podaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kielce - 786 zł

Opole - 805 zł

Rzeszów - 805 zł

Toruń - 805 zł

Lublin - 824 zł

Olsztyn - 824 zł

Białystok - 843 zł

Katowice - 843 zł

Gorzów Wlk. - 863 zł

Zielona Góra - 863 zł

Kraków - 901 zł

Bydgoszcz - 939 zł

Łódź - 958 zł

Szczecin - 958 zł

Poznań - 997 zł

Warszawa - 997 zł

Gdańsk - 1 054 zł

Wrocław - 1 096 zł

Niskim poziomem składek OC w styczniu 2022 r. cechowały się cztery mniejsze ośrodki miejskie - Kielce, Opole, Rzeszów i Toruń.

Co trzy miesiące Ubea.pl publikuje dane na temat kosztów OC z 18 miast wojewódzkich. Informacje te pokazują ogólny obraz sytuacji związanej z różnicami cenowymi na rynku OC. W praktyce mogą one sięgać np. 30% - 35%, czego dowodzi przykład Rzeszowa i Wrocławia. Ten sam kierowca w razie przeprowadzki do Stolicy Dolnego Śląska zapłaciłby za OC o jedną trzecią więcej niż w Rzeszowie. Styczniowe dane Ubea.pl pozwalają również na wykonanie innych ciekawych porównań, gdyż nieco zmieniły się zasady prezentacji danych.W pierwszej kolejności, warto jednak zająć się tymi aspektami analizy Ubea.pl, które pozostały niezmienne. Mowa o trzech profilach zupełnie różnych klientów ubezpieczycieli. Zostały one dokładnie przedstawione na końcu artykułu. Można jednak skrótowo przypomnieć, że analitycy Ubea.pl biorą pod uwagę oferty współpracujących zakładów ubezpieczeń dla następujących kierowców:Nabywca swojego pierwszego OC, który nie posiada dużego doświadczenia jako kierowca - wariant 1. Pan Tomasz niedawno otrzymał swoje pierwsze auto od rodziców. Wspomniany kierowca, który ma 23 lata i pracuje dorywczo (w przerwach od studiowania), wcześniej nie kupował OC, gdyż korzystał z samochodu rodziców.Klientka z niedawną szkodą na koncie, która wcześniej posiadała bardzo dobrą historię ubezpieczeniową - wariant 2. Pani Aneta to klientka ubezpieczyciela, która ma 32 lata i jest pracownikiem biurowym. Ta osoba obawia się, że jej składki OC mocno wzrosną z powodu spowodowanej kolizji. Wspomniany wypadek miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy.Klient ubezpieczyciela mogący się pochwalić maksymalnymi zniżkami - wariant 3. Pan Stanisław nie bez powodu korzysta z maksymalnego poziomu zniżek za OC. Ten czterdziestodwuletni nauczyciel nigdy jeszcze nie spowodował wypadku drogowego, a także stłuczki.Warto wspomnieć, że podobnie jak trzy miesiące wcześniej, eksperci Ubea.pl wzięli pod uwagę propozycje ubezpieczycieli z uwzględnieniem osiemnastu miast wojewódzkich. Internetową ofertę różnych zakładów ubezpieczeń sprawdzono zatem aż dla 54 wariantów. W każdym z nich pojawiał się jednak ten sam samochód, co zapewniało porównywalność wyników. Mowa o białej Skodzie Fabia III Kombi z 2015 r. (1.2 TSI Style, 90 KM).Zmiana dotycząca najnowszej analizy Ubea.pl polega na tym, że w tabeli zostały przedstawione najniższe dostępne, a nie średnie ceny polis OC dla każdego wariantu. Taka modyfikacja wyklucza całkowitą porównywalność z poprzednim badaniem dotyczącym października 2021 r. Nowy model analizy pozwala natomiast stwierdzić, czy w przypadku najniższych składek OC ranking miast wojewódzkich wygląda podobnie, jak po obliczeniu średniej ze wszystkich ofert. Na podstawie poniższej tabeli można odnotować, że widzimy sporo podobieństw względem poprzednich analiz.Podobieństwa widzimy również po drugiej stronie cenowej skali. Tak samo jak w przypadku poprzednich „wojewódzkich” analiz, niskim poziomem składek OC w styczniu 2022 r. cechowały się cztery mniejsze ośrodki miejskie - Kielce, Opole, Rzeszów i Toruń. Jeżeli obliczymy średnią najniższą składkę OC oferowaną trzem przykładowym kierowcom, to cenowy ranking miast wojewódzkich będzie wyglądał następująco:Podobna kolejność miast w klasyfikacji dotyczącej średniego i minimalnego kosztu OC potwierdza, że zakłady ubezpieczeniowe posługują się dość zbliżonymi kryteriami podczas ustalania składki. Mowa o statystykach na temat wcześniejszej szkodowości w poszczególnych miastach.- wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Nie ma zatem mowy o niesprawiedliwym traktowaniu mieszkańców poszczególnych miast (np. Gdańska i Wrocławia) jako zbiorowości. Jeżeli na skutek pozytywnych zmian komunikacyjnych wypadkowość w „drogich” ośrodkach miejskich spadnie, to taka poprawa przełożyły się na poziom składek OC.- podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.