Wzrosła wartość odszkodowań z polis OC

W 2020 roku wzrosła wartość odszkodowań wypłacanych z tytułu ubezpieczenia OC, choć tych wypłat było mniej. Wpływ na to ma inflacja - uważają eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Rok 2020 w przypadku OC był bezpieczny, ale bardzo „drogi”

Ubezpieczycieli w 2020 r. mógł też cieszyć wzrost liczby ubezpieczonych pojazdów. Chodzi o zmianę z 25,908 mln do 26,698 mln - podaje Andrzej Prajsnar, analityk porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Istnieją obawy, że wysoki poziom inflacji w pierwszej połowie 2021 r. będzie stymulował dalszy wzrost średniej wartości szkody z OC. Chodzi zarówno o koszty prywatnego leczenia, jak i części samochodowe oraz robociznę - wylicza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wzrost średniej wartości szkody tworzy składkową presję …

Brak pandemicznych obostrzeń w najbliższej przyszłości z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo drogowe. Nawet w I kw. 2021 r. mimo pandemii odnotowano o prawie 2% więcej kolizji niż rok wcześniej - informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W okresie marzec - maj 2021 r. była natomiast widoczna stabilizacja takiej przeciętnej ceny OC (po wcześniejszych obniżkach) - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany liczby polis komunikacyjnych OC i wartości zlikwidowanych szkód W ujęciu rocznym liczba szkód zlikwidowanych przy pomocy obowiązkowych polis OC spadła z 1 278 017 (2019 r.) do 1 160 290 (2020 r.). Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Analitycy Ubea.pl przeanalizowali dane Komisji Nadzoru Finansowego, z których wynika, że w 2020 roku znacząco wzrosła średnia wartość szkody likwidowanej przez ubezpieczycieli przy pomocy ubezpieczenia OC. Eksperci zwracają uwagę, że wcześniej czy później przełoży się to na zmianę polityki cenowej ubezpieczycieli.Informacje Komisji Nadzoru Finansowego, które eksperci Ubea.pl zaprezentowali w poniższej tabeli potwierdzają, że w ubiegłym roku liczba szkód zlikwidowanych przy pomocy obowiązkowych polis OC w ujęciu rocznym spadła z 1 278 017 (2019 r.) do 1 160 290 (2020 r.). Z całą pewnością był to efekt lockdownów oraz innych restrykcji związanych z pandemią.Na podstawie informacji publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego można również obliczyć, że w minionym roku średnia wartość szkody zlikwidowanej przez ubezpieczyciela wzrosła z 7 395 zł do 7 758 zł. Ten blisko pięcioprocentowy wzrost nastąpił po stosunkowo niewielkiej zmianie wartości średniej szkody z 2019 r. (+1,1%). Ubiegłoroczne wzrosty przeciętnej wartości szkody komunikacyjnej nie były tak duże, jak analogiczne zmiany z 2017 r. i 2018 r. Tym niemniej, sytuacja jest warta analizowania.Znaczenie statystyk dotyczących średniej wartości szkody z OC zwiększa fakt, że takie dane na pewno będą miały wpływ na politykę cenową ubezpieczycieli. Warto pamiętać, że wzrost średniej wartości odszkodowania i zadośćuczynienia z OC w minionym roku był częściowo równoważony przez mniejszą liczbę zgłaszanych oraz likwidowanych szkód. Niestety, pod względem wypadkowości dane z I kw. 2021 r. wyglądają już mniej korzystnie. Tylko przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku rodzimi ubezpieczyciele zlikwidowali 312 617 szkód przy pomocy ubezpieczeń OC.Osoby zainteresowane cenową odpowiedzią zakładów ubezpieczeń na wzrost średniej wartości szkody, z pewnością powinny obserwować wskazania barometru cenowego Ubea.pl. Wstępne dane porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl wskazują, że czerwiec br. przyniósł niewielki wzrost średniej składki ubezpieczenia OC oferowanego online.