Ceny OC od marca prawie bez zmian

Maj 2021 to już trzeci miesiąc, w którym ceny OC prawie się nie zmieniły - wynika z barometru cenowego Ubea.pl.

Poziom barometru cenowego w maju 2021 = 94↔ (wynik dla poprzedniego miesiąca: 94↔)

Czy składki OC w maju spadły?

Po podsumowaniu bieżącego kwartału będziemy mogli stwierdzić, czy mamy już do czynienia z ostatecznym końcem obniżek cen OC - zaznacza Paweł Kuczyński, prezes Ubea.pl.

Przeciętny koszt OC w maju 2021 r. wyniósł 1170 zł. To wynik bardzo zbliżony do tego odnotowanego w marcu oraz kwietniu bieżącego roku. Po zaokrągleniu okazało się, że majowy wynik barometru to 94% ceny ze stycznia, czyli tyle samo co w poprzednich miesiącach. Warto podkreślić, że również w przypadku poszczególnych ubezpieczycieli nie odnotowano znaczących zmian w cenie względem marca i kwietnia 2021 r.