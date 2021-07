Najczęściej kradzione auta w Polsce to...?

Najczęściej kradzione auta w naszym kraju to Audi A4, BMW 5 oraz Audi A6. Powody do niepokoju mogą mieć również właściciele Toyot, w przypadku których istnieje największe prawdopodobieństwo kradzieży. To wyniki analizy przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar na bazie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK).

Przeczytaj także: 10 najczęściej kradzionych samochodów. Czy ich właściciele mają AC?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie marki aut najczęściej padają łupem złodziei?

Jakich zabezpieczeń antykradzieżowych używają właściciele pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia?

Które modele samochodów znikają najczęściej?

Co jest skutecznym zabezpieczeniem samochodu przed kradzieżą?



Najczęściej kradzione auta? Toyota!

Audi A4 najczęściej kradzionym modelem w 2020 r.

Liczba skradzionych samochodów w 2020 r. nieznacznie spadła

Warszawa i mazowieckie liderami w liczbie skradzionych samochodów

Jakich zabezpieczeń antykradzieżowych używają kierowcy?

Warto rozważyć zakup ubezpieczenia autocasco w pakiecie z OC. Zwykle jest to tańsze rozwiązanie, niż kupno każdej z polis osobno. Często również towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ochronę pojazdu przed kradzieżą w ramach AC mini, które jest tańszym rozwiązaniem w porównaniu do zakupu AC z szerokim zakresem świadczeń – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Przeczytaj także: 5 największych błędów przy zakupie AC

W 2020 r. najczęściej wyrejestrowaną marką z powodu kradzieży wśród samochodów osobowych do 3,5 t, była Toyota (787 egzemplarzy). Nieznacznie rzadziej kradzione było Audi (778), a także BMW (628). Pierwszą dziesiątkę najczęściej kradzionych marek w 2020 r. zamyka Nissan (244). Nieco częściej kradzione były Honda (264) i Hyundai (284).W 2020 r. najczęściej wyrejestrowanym modelem z powodu kradzieży było Audi A4 (214 egzemplarzy). Nieco rzadziej kradzione było BMW 5 (175) i Audi A6 (159). Chociaż w ubiegłym roku najczęściej kradzioną marką była Toyota, jej modele znalazły się w rankingu poza podium, na miejscach 4-6. Odpowiednio Auris (148), Yaris (142) i Rav4 (140).W 2020 r. w całej Polsce wyrejestrowano 6910 samochodów z powodu kradzieży. To o 68 mniej niż w 2019 r. i o 66 więcej niż dwa lata wcześniej.W ostatnich latach znacznie rzadziej dochodzi do kradzieży samochodów w porównaniu do końca lat 90-tych i pierwszej dekady XXI wieku. W 1999 r. skradziono 71 543 auta (o 64 633 więcej niż w 2020 r.), a w 2005 r. 45 292 (+ 38 382).Zdecydowanym liderem pod względem kradzieży samochodów w 2020 r. jest województwo mazowieckie (2699). Jednocześnie do aż 1801 z nich doszło w Warszawie, co stanowi 26% wszystkich skradzionych aut w Polsce. Często złodzieje grasują również w wielkopolskim (756) i dolnośląskim (689). Natomiast najbezpieczniej mogą czuć się właściciele pojazdów w opolskim (55), podlaskim (64) i świętokrzyskim (67).W ubiegłym roku najczęściej kradziono nowe samochody, których wiek nie przekraczał pięciu lat. Największą popularnością wśród złodziei cieszyły się auta z rocznika 2017 (1042 kradzieże), 2018 (917), 2016 (857), 2019 (686) i 2015 (588).W pierwszym półroczu 2021 r. kierowcy zgłaszający do ubezpieczenia samochody w porównywarce rankomat.pl podawali, że zdecydowanie najczęściej używanym przez nich zabezpieczeniem antykradzieżowym jest immobilizer (69,3%). Na drugim miejscu znalazł się autoalarm (44,9%). Znacznie rzadziej właściciele aut korzystają z blokady skrzyni biegów (6,7%), a także monitoringu GPS (3,6%).Skutecznym zabezpieczeniem samochodu przed kradzieżą może być również ubezpieczenie autocasco. Jeśli auto zostanie skradzione, towarzystwo ubezpieczeniowe może wypłacić właścicielowi pojazdu odszkodowanie w ramach polisy AC.