W wakacje zdarza nam się jeździć po bocznych, a nawet polnych drogach. Bywa i tak, że ich stan pozostawia wiele do życzenia. Czy nasze ubezpieczenie OC zadziała w takiej sytuacji, sprawdzili eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl

Przeczytaj także: Kiedy obowiązkowe ubezpieczenie OC nie chroni sprawcy?

Drogi wewnętrzne to w praktyce dość szeroka kategoria

W pierwszej kolejności, warto na pewno wyjaśnić, czym właściwie jest droga wewnętrzna w rozumieniu obowiązujących przepisów. Artykuł 8 ustęp 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60) wskazuje, że drogi wewnętrzne to „drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg” - cytuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy polisa OC działa na polnych drogach? Posiadacz obowiązkowego OC nie traci ochrony po opuszczeniu drogi publicznej, strefy ruchu lub strefy zamieszkania.

Strefa ruchu lub zamieszkania wprowadza drogowy ład

Wyrok katowickiego sądu był korzystny dla motocyklisty

Na drodze wewnętrznej nadal obowiązuje OC kierowcy

Ten sam artykuł mówi, że do zarządcy terenu lub właściciela działki (w razie braku zarządcy) należy budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych, a także zarządzanie nimi w pozostałym zakresie i pokrywanie niezbędnych kosztów (związanych chociażby z remontami).- wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Należy też przypomnieć, że co najmniej jedna droga wewnętrzna pod warunkiem odpowiedniego oznaczenia wjazdu i wyjazdu może stanowić strefę ruchu. Strefa zamieszkania natomiast składa się z dróg publicznych i/lub dróg wewnętrznych. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych (w tym na terenie strefy ruchu i strefy zamieszkania) należy do podmiotu sprawującego nadzór nad tymi drogami, czyli zarządcy lub właściciela.- przypomina Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Utworzenie strefy ruchu oznacza zastosowanie na drodze wewnętrznej standardowych zasad ruchu drogowego. Natomiast strefa zamieszkania przyznaje szczególne uprawnienia pieszym. Na drodze wewnętrznej niebędącej wyznaczoną strefą ruchu lub zamieszkania, z kolei obowiązują tylko przepisy ruchu drogowego w zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa oraz wynikającym z zastosowanych znaków i sygnałów. Oznacza to między innymi stosowanie ruchu prawostronnego. Niestety, wiele dróg wewnętrznych (poza wyznaczoną strefą) nie posiada odpowiedniego oznakowania.- komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Zły stan utrzymania dróg wewnętrznych może być przyczyną wypadków. W razie takich sytuacji, pojawia się wspomniane już wcześniej pytanie o odpowiedzialność właściciela terenu. Pewną wskazówką może być niedawny Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2021 r. (sygnatura akt II C 345/21). Mowa o powództwie motocyklisty, który doznał poważnych obrażeń na odcinku zaniedbanej drogi należącej kiedyś do spółki węglowej. Wspomniana spółka została zlikwidowana, więc poszkodowany skierował powództwo do jej następcy prawnego. Katowicki sąd uznał argumentację motocyklisty. Powód twierdził, że złe utrzymanie mostu, na którym zdarzył się wypadek naruszało przepisy prawa budowlanego.- opisuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Opisywany powyżej wyrok na pewno może być przestrogą dla właścicieli zaniedbanych i nieoznakowanych dróg wewnętrznych. Szczególną ostrożność na drogach wewnętrznych z pewnością powinni zachowywać właściciele pojazdów mechanicznych. Na całe szczęście, po zjechaniu z drogi publicznej takie osoby nadal chroni obowiązkowe OC dla kierowców. Dzieje się tak mimo faktu, że poruszanie tylko po drogach wewnętrznych nie obliguje do wykupienia obowiązkowej polisy OC. Posiadacz wspomnianego OC nie traci jednak ochrony po opuszczeniu drogi publicznej, strefy ruchu lub strefy zamieszkania.- podaje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Wspomniane orzeczenie TSUE sugeruje, że obowiązkowe OC kierowców powinno zapewniać ochronę również poza drogami publicznymi. Teoretycy zwykle potwierdzają, że ochrona wynikająca z OC obejmuje wszystkie drogi wewnętrzne, w tym także place przeznaczone do ruchu pojazdów, a nawet place budowy (zobacz np. J. Nawracała [w:] Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia, red. D. Maśniak, Warszawa 2020, s. 936).