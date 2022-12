Japońska marka utrzymała się na naszym rynku, co ucieszyło wielu fanów. Duży w tym udział miał jej nowy importer i dystrybutor w Polsce, czyli Astara. To motoryzacyjny potentat, który działa w aż 19 krajach.

Wraz z oficjalnym przedstawieniem owego importera, zaprezentowano kolejną generację znanego i lubianego modelu. Nowe Mitsubishi ASX nie jest samodzielnym tworem, tylko bliźniakiem Renault Captur. Czy to źle? Pierwsza myśl jest daleka od optymizmu, ale warto spojrzeć na ten samochód nieco łaskawszym okiem - z kilku powodów.Po pierwsze, Mitsubishi jest częścią aliansu, którego fundamentem jest właśnie francuski producent. Skorzystanie z jego technologii trudno uznać za wadę. Captur jest jednym z najlepszych modeli w swojej klasie. Szkoda jedynie, że nie pokuszono się o większe zmiany stylistyczne - dotyczy to zarówno karoserii, jak i wnętrza.Druga sprawa to układy napędowe - są zbieżne z tym, co oferują Francuzi. Mamy więc silniki benzynowe, klasyczną hybrydę i wariant plug-in (te zelektryfikowane dołączą nieco później). Krótko mówiąc, na bazie doświadczeń z Capturem możemy już teraz powiedzieć, że to udana gama.Po trzecie, ASX ma różnić się wyposażeniem i oferować opcje, których nie ma w Renault. Pierwsze, co rzuciło nam się w oczy to zewnętrzne nakładki progowe, które dodają sylwetce odrobiny terenowego animuszu. Będzie tego jednak znacznie więcej.Czwarty powód, dla którego taka koncepcja ma uzasadnienie to gwarancja. Ta podstawowa wynosi 5 lat lub 100 tysięcy kilometrów przebiegu. Biorąc pod uwagę target marki (duża liczba klientów indywidualnych), wygląda to naprawdę atrakcyjnie. Co ciekawe, oferta obejmuje również Mitsubishi Assistance - przez 5 lat bez limitu przebiegu.Na social mediach marki widać, że niektórzy i tak kręcą nosem. Być może to kwestia marketingu, który wydaje się nieco przesadnie odważny. Pomijanie informacji na temat pochodzenia auta i budowanie jego indywidualnej tożsamości jest tu trochę na wyrost. Zamiast tego lepiej pokazać, jakie ma to zalety dla klienta i nie brnąć w zaparte.Należy w tym miejscu dodać, że takie strategie modelowe nie są niczym nowym. Wystarczy dodać, że Suzuki i Mazda mają swoje "kopie" Toyoty (Mazda2 to Yaris, Suzuki Across to RAV4, a Swace to Corolla) - i jakoś nikt nie narzeka. Może też dlatego, że kampania marketingowa nie jest równie optymistyczna. Wydaje się, że wymienione auta konkurencji zostały wprowadzone nieco "ciszej", co też mogło mieć znaczenie.Kto zdecyduje się na nowe Mitsubishi ASX? Wydaje się, że dotychczasowi klienci marki, którzy chcą pozostać jej wierni. Importer ma również szanse na nowych nabywców. Jakich? Tych, dla których zabraknie Captura. Brzmi dziwnie, ale światowy kryzys produkcyjny sprawia, że czas oczekiwania na auta może być duży. Jeżeli różnicę będzie stanowił głównie znaczek, to może nie warto zwlekać, tym bardziej że warunki gwarancyjne kuszą.Cena nowego ASX-a nie została jeszcze ujawniona. Musi być bardzo bliska tych wartości, które oferuje Renault Captur. Wtedy "przepływ" klientów będzie swobodniejszy. Karty powinny zostać odkryte na początku przyszłego roku.