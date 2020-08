Benzyna, diesel czy LPG? Jakie paliwa dominują w Europie?

Porównywarka Ubea.pl postanowiła przyjrzeć się, jakie rodzaje napędów dominują na europejskich drogach i jak na tym tle prezentuje się Polska. Okazuje się, że wyraźnie wyróżniamy się w jednej kategorii - w żadnym z badanych państw nie odnotowano tak wysokiego jak u nas (14%) odsetka samochodów z zamontowaną instalacją LPG. A jak wypadają inne paliwa? Gdzie dominuje benzyna, a gdzie dobrze radzi sobie diesel?

Jak wypada Polska na tle innych europejskich krajów?

- benzyna:

Polska: 52,9% samochodów osobowych

Unia Europejska: 54% samochodów osobowych

- diesel:

Polska: 31,2%

UE: 41,9%

- hybryda:

Polska: 0,0%

UE: 0,8%

- prąd elektryczny:

Polska: 0,3%

UE: 0,2%

- LPG oraz inne paliwa gazowe:

Polska: 13,9%

UE: 2,8%

- inne paliwa:

Polska: 1,7%

UE: 0,3%

Polska LPG stoi

Gdzie dominuje benzyna, a gdzie diesel?



„Bardzo dużą popularnością aut z silnikiem diesla cechowała się w 2018 r. Litwa (75,2%), Łotwa (60,9%), Hiszpania (60,0%) oraz Francja (59,1%). Samochody osobowe na benzynę zdecydowanie przeważały natomiast w Grecji (92,4%) oraz Holandii (79,6%)” - podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Który kraj jest liderem pod względem elektryków?



„Mamy do czynienia z jednym, bardzo wyraźnym, europejskim liderem, jakim jest Norwegia. W Kraju Fiordów pod koniec 2018 r. już 7,2% samochodów było zasilanych tylko prądem. Druga w kolejności Holandia osiągnęła wynik wynoszący jedynie 0,5%” - zaznacza Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Oto, jak prezentuje się Polska na tle innych krajów UE. Dane pochodzą z końca 2018 roku, więc uwzględniają także Wielką Brytanię.Jeżeli chodzi o udział samochodów z zamontowaną instalacją LPG , to nasz kraj jest zdecydowanym liderem. U schyłku 2018 roku Polacy posiadali ok. 3,3 mln - 3,4 mln takich aut. Podobny wynik odnotowały Włochy, ale tam procentowy odsetek aut na gaz prezentował się znacznie mniej okazale (8,6% vs 13,9% w Polsce). Na trzeciej pozycji uplasowała się Łotwa (7%).W wielu krajach procentowy udział aut zasilanych benzyną oraz takich z silnikiem diesla jest dość wyrównany. Są jednak państwa, w których dominuje jeden z tych rodzajów zasilania samochodów.Pod względem udziału samochodów napędzanych tylko prądem Polska osiągnęła pod koniec 2018 r. wynik zbliżony do europejskiej średniej. Warto jednak podkreślić, że w przypadku elektryków sytuacja wygląda dość specyficznie.