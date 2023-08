82 955 elektrycznych samochodów osobowych na koniec lipca 2023

Na koniec lipca 2023 roku po polskich drogach jeździło 82 955 samochodów osobowych z napędem elektrycznym i 4778 samochodów dostawczych i ciężarowych - tak pokazuje Licznik Elektromobilności, uruchomiony przez PZPM i PSPA. Funkcjonowało 2953 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Licznik Elektromobilności - lipiec 2023 Pod koniec lipca 2023 r. po polskich drogach jeździło 82 955 samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

Po siedmiu miesiącach roku widzimy utrzymującą się dobrą koniunkturę wdrażania do użytku nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania mimo trwającego okresu wakacyjnego. W lipcu oddano do użytku 68 ładowarek, zwiększając ogólną liczbę ogólnodostępnych punktów ładowania o 32% w porównaniu do zeszłego roku. Duża w tym zasługa rozwijającej się sieci ładowania przy centrach handlowych, zwłaszcza w dużych arteriach miejskich oraz zakończenia procesów odbiorów stacji, których proces budowy rozpoczął się 2-3 lata temu. W efekcie do końca roku przewidujemy rozbudowę sieci ładowania do ok. 7,5 tys. punktów, a w kolejnych dwóch latach do ponad 38 tys. punktów. Wyzwaniem pozostaje wyrównanie tempa rozwoju infrastruktury ładowania na terenie kraju. Obecnie największą liczbę ładowarek dla pojazdów elektrycznych posiada Warszawa (312 ładowarek), Gdańsk (141) oraz Katowice (106), pozostawiając w tyle mniejsze miejscowości. – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Licznik elektromobilności - samochody osobowe i stacje ładowania Pod koniec lipca 2023 r. w Polsce funkcjonowało 2953 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5884 punktów).

W lipcu przekroczyliśmy granicę 47 tys. zarejestrowanych pojazdów z napędem całkowicie elektrycznym. O ile samochody osobowe w ostatnich miesiącach przyrastają o mniej więcej 50% r/r, o tyle liczba rejestracji samochodów dostawczych i ciężarowych jest prawie trzykrotnie wyższa. O niemal 80% wzrosły rejestracje samochodów wodorowych. Wyniki te pokazują, że klienci coraz chętniej wybierają osobowe pojazdy elektryczne, a firmy nabywając samochody dostawcze widzą w tym możliwość nie tylko zapewnienia ekologicznego transportu, ale też wymierne oszczędności dzięki programowi "Mój elektryk" - mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Pod koniec lipca 2023 r. po polskich drogach jeździło 82 955 samochodów osobowych z napędem elektrycznym . Flota w pełni elektrycznych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 42 265 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 40 690 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 4 778 szt., z czego BEV stanowiły ponad 99%. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lipca składała się z 18 290 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 587 617 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 946 szt.Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec lipca 2023 r. w Polsce funkcjonowało 2953 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5884 punktów). 32% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 68% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W lipcu uruchomiono 68 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (175 punktów).