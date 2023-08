Wypadki drogowe z udziałem motocykli, czyli mniej zdarzeń, więcej ofiar

Rankomat.pl przedstawił najnowsze statystyki dotyczące wypadków drogowych z udziałem motocyklistów. Dane wskazują, że na przestrzeni pierwszego półrocza bieżącego roku nieszczęśliwych zdarzeń było nieco mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Niestety jednak liczba zabitych i rannych okazała się wyższa. Eksperci podkreślają, że motocykl to piękna, ale równocześnie niebezpieczna maszyna.

Przeczytaj także: Motocykliści, dbajcie o bezpieczeństwo na drodze

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których miesiącach roku dochodzi do największej liczby wypadków z udziałem motocykli?

Czy dzień tygodnia ma znaczenie dla statystyk wypadkowych?

Jak dobrze ubezpieczyć motocykl?

Motocyklista w ruchu drogowym – czy stwarza niebezpieczeństwo?

Pozytywne statystyki, jednak nie dla motocykli

kolizje: 181 062,

wypadki: 10 051,

ofiary śmiertelne: 893,

ranni: 11 623.

2019 rok – udział motocyklistów w wypadkach: 2630; liczba zabitych: 295 osób, wypadki, do których przyczynili się motocykliści: 1082,

2020 rok: udział motocyklistów w wypadkach: 2075; liczba zabitych: 249 osób, wypadki, do których przyczynili się motocykliści: 927,

2021 rok: udział motocyklistów w wypadkach: 2050; liczba zabitych: 215 osób, wypadki, do których przyczynili się motocykliści: 870,

2022 rok: udział motocyklistów w wypadkach: 1827; liczba zabitych: 158 osób, wypadki, do których przyczynili się motocykliści: 770.

Kiedy motocykliści mają najwięcej wypadków?

Wypadki z udziałem motocykli – nie ma jednej przyczyny i winowajcy

Jak dobrze ubezpieczyć motocykl?

Ze względu na wysokie ryzyko w przypadku motocyklistów szczególnie warto rozważyć zakup produktów dodatkowych, jak Autocasco czy Assistance. Dzięki temu można uzyskać pomoc, jeśli dojdzie np. do kradzieży (o którą o wiele łatwiej w przypadku jednośladu), uszkodzenia maszyny z przyczyn niezależnych od właściciela czy nagłej awarii w trasie - podkreśla Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert rankomat.pl.

Choć za kierownicą jednośladu siadają zwykle osoby świadome ryzyka na drodze i jeżdżące rozsądnie, liczba wypadków i kolizji z udziałem motocyklistów może zastanawiać, zwłaszcza na tle optymistycznych danych dotyczących spadku zdarzeń drogowych w Polsce w ogóle.O kolejnych zdarzeniach drogowych donosi na bieżąco policja, prezentując dane o wypadkach, osobach zabitych oraz rannych. Zestawienie najczęstszych przyczyn zdarzeń na drodze z udziałem motocyklistów to ważna lektura, która pomaga zlokalizować obszary, nad którymi wciąż warto pracować. Dlatego eksperci rankomat.pl przeanalizowali, jak dla motocyklistów wypadają tegoroczne wakacje i pierwsze miesiące roku.Choć motocykliści wciąż uważani są za uczestników ruchu drogowego stwarzających duże niebezpieczeństwo, równie często jak powodują wypadki i kolizje – są także ich ofiarami. Nierzadko zachowują się na drodze brawurowo, korzystając ze swojej niezależności od natężenia ruchu.Przypomnijmy, że w 2022 roku główną przyczyną wypadków spowodowanych przez motocykl było niedostosowanie prędkości – z tego powodu doszło do 430 wypadków, w których zginęły łącznie 63 osoby, a 403 zostały ranne.Mówi się o tym, że statystyki wypadkowe w Polsce w pierwszych miesiącach 2023 roku są rekordowo niskie względem poprzednich lat. Jak podaje Biuro Ruchu Drogowego KGP, w okresie od stycznia do końca czerwca na polskich drogach doszło do 170 828 kolizji i 9 413 wypadków. Zginęło w nich 820 osób, a 10 957 osób zostało rannych. To spadek o 20% względem podobnego okresu w roku 2022. Wówczas te liczby prezentowały się następująco:Jak na tym tle wypadają motocykle? Niestety nie aż tak spektakularnie. Wystarczy popatrzeć na słupki statystyczne z jeszcze wcześniejszych lat:Największą różnicę widać między rokiem 2021 a 2022. Choć obecnie możemy porównać ze sobą jedynie pierwsze sześć miesięcy lat 2022-2023, już widać, że tendencja spadkowa raczej wyhamowała, a sezon motocyklowy wciąż w pełni.Spadek liczby wypadków z udziałem motocykli blednie jednak w zestawieniu ze skutkami tych zdarzeń. Okazuje się bowiem, że rok temu odnotowano mniej osób, które w wyniku wypadku z motocyklem straciły życie. W tym samym kierunku zmierzają statystyki dotyczące osób rannych. Jaki z tego wniosek? Zdarzeń drogowych zgłaszanych jest mniej, jednak są one tragiczniejsze w skutkach.Do wypadkowych statystyk należy dodać także kolizje z udziałem motocyklistów, czyli zdarzenia drogowe, w wyniku których nie doszło do śmierci żadnego z uczestników czy poważnego uszczerbku na zdrowiu, a jedynie do strat materialnych. W Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji można przeczytać, że w całym 2022 roku motocykliści uczestniczyli w 6749 zdarzeniach na drodze. W 2021 było to 6802 zdarzeń, a w 2020 roku 6954. Rok 2019 prezentował się na tym tle najsłabiej - 8736 wypadków i kolizji z udziałem motocyklistów. Na podsumowanie kolizyjne na trasach motocyklistów w 2023 roku trzeba jeszcze poczekać.Ze względu na nasze uwarunkowania klimatyczne sezon motocyklowy trwa od kwietnia do października. Późną jesienią czy zimą na maszynę wsiadają już tylko najwięksi pasjonaci. W tym kontekście statystyki dotyczące czasu wypadków w skali roku nie zaskakują. Co roku najgorzej wypadają pod tym względem letnie wakacje. W 2022 roku w czerwcu były to 323 wypadki, w lipcu 274, a w sierpniu 300. Najwięcej ofiar śmiertelnych w ich wyniku było właśnie w ostatnim miesiącu wakacji (29 osób).Jeśli chodzi o ostatnie miesiące 2023 roku, liczby nie są optymistyczne. Według Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji tylko w samym czerwcu motocykliści brali udział w aż 312 wypadkach, w których śmierć poniosło 35 osób.Na wakacyjnej mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym prowadzonej na bieżąco przez Biuro Ruchu Drogowego KGP widać natomiast, że od początku wakacji liczba śmiertelnych wypadków z udziałem motocyklistów to 49 (stan na 9 sierpnia 2023).Nie bez znaczenia jest także dzień tygodnia. Z policyjnych statystyk wynika, że wypadkom i kolizjom niezmiennie sprzyjają dni weekendowe. W 2022 roku największa liczba wypadków motocyklistów miała miejsce w niedzielę – 336 (co stanowi ponad 18% wszystkich wypadków w tym okresie). W ten dzień tygodnia zginęło 35 osób, a 316 zostało rannych.W sezonie motocyklowym 2023 jak dotąd również do zdarzeń drogowych dochodzi między piątkiem a niedzielą. Jednym z przykładów może być ostatni weekend maja tego roku. Informowano wówczas o ofiarach śmiertelnych niemal dzień po dniu – 26 maja (sobota) zginął motocyklista w Gdowie, 27 maja w Siekierczynie, zaś w poniedziałek 28 maja w wyniku zderzenia motocykla z samochodem w Łebnie zmarł kierowca jednośladu, a kierujący samochodem trafił do szpitala ciężko ranny. To tylko przykład felernego weekendu dla motocyklistów w tym roku.Każdy z uczestników ruchu drogowego ma swoją perspektywę zdarzenia – szczególnie rozmijają się w tym względzie motocykliści i kierowcy samochodów osobowych. Nierzadko obwiniają się wzajemnie o łamanie przepisów na drodze lub nieuważność. Po czyjej stronie leży prawda? Zwykle po obu, a już na pewno do każdego należy troska o wspólne bezpieczeństwo.Raport Komendy Głównej Policji za 2022 rok pokazuje, że aż za 50,9% wypadków z udziałem motocyklistów odpowiedzialni są inni użytkownicy drogi – zwłaszcza kierowcy samochodów (doprowadzili do 786 wypadków, w których zginęło 41 osób, a 775 zostało rannych). A co z pozostałymi sprawcami?W większości przypadków przyczyną było nieustąpienie motocykliście pierwszeństwa przejazdu (607 zdarzeń).Za pozostałe 49,1% odpowiadają już sami kierowcy jednośladów. Przyczynili się oni łącznie do 770 wypadków, w których zginęło 101 osób, a 759 zostało rannych. Tym razem najważniejszym przewinieniem było niedostosowanie przez motocyklistę prędkości do warunków na drodze (aż 430 wypadków). Na taką brawurę decydują się głównie osoby w wieku od 25 do 39 lat – motocykliści z tej grupy doprowadzi w 2022 roku do 326 zdarzeń, co stanowi aż 42,3% wszystkich wypadków z winy kierujących szybkimi jednośladami.Te tendencje nie zmieniają się zbytnio w 2023 roku. Stąd nieustanne apele służb o rozwagę na drodze i wzajemny szacunek wśród wszystkich uczestników ruchu. Motocykliści to grupa, która w wypadkach odnosi zwykle największe obrażenia ze względu na brak ochrony. W okresie, gdy na drogach pojawia się coraz więcej miłośników jednośladów, wzmożona obserwacja otoczenia, spoglądanie w lusterka, zachowanie odpowiedniej odległości, sygnalizowanie swoich manewrów, a nade wszystko stosowanie do przepisów mają szczególną wagę.W świetle niepokojących danych pamiętajmy także o odpowiednim ubezpieczeniu motocykla. Poza obowiązkowym OC można rozszerzyć ochronę o dodatkowe produkty, które w sytuacji wypadku czy kolizji mogą okazać się nieocenione.Motocyklistów obowiązuje ubezpieczenie OC, a zasady zawierania umowy są identyczne, jak dla innych typów pojazdów. To jednak nie wszystko.Jeśli dojdzie do tego typu sytuacji, w ramach polisy ubezpieczyciel może zorganizować kierowcy wsparcie techniczne, ale także logistyczne, jeśli wymagają tego okoliczności. To oznacza zdecydowanie mniej stresu motocyklisty, a także pełniejszą kieszeń, ponieważ poszczególne świadczenia zostaną uregulowane przez zakład ubezpieczeń.Aby nie przepłacić za pakiet ubezpieczeniowy o wybranym zakresie, można korzystać z porównywarki internetowej ofert różnych towarzystw. Przykładowo wyliczona cena pakietu OC + AC dla 40-letniego właściciela motocykla sportowego z Włocławka to 897 zł w najtańszym wariancie, a w najdroższym 2364 zł.