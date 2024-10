Strefy niskiej emisji, które regulują dostęp do obszarów miejskich na podstawie emisji z pojazdów silnikowych, są jednym z podstawowych środków ochrony powietrza w europejskich miastach. Pierwsze z nich pojawiły się dwie dekady temu, a do 2025 roku w Europie będzie funkcjonować 507 stref LEZ, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu do czerwca 2022 roku. W każdym z krajów, w których ustanowiono je do tej pory, strefy niskich emisji funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów.

Przeczytaj także: Strefa Czystego Transportu w Warszawie - co warto wiedzieć?

Utworzenie stref niskiej emisji jest opcjonalne i zależy od decyzji władz lokalnych. Szczegółowe zasady ich funkcjonowania są również ustalane na poziomie gminy, dlatego mogą się różnić w zależności od regionu kraju. Chcąc sprawdzić, czy w danym mieście obowiązuje strefa niskiej lub zerowej emisji, warto sprawdzić jego oficjalną stronę internetową – mówi Maurycy Kieruj, radca prawny w TC Kancelarii Prawnej.

Polska

Kliknij, aby powiekszyć fot. Depositphotos Jak działają strefy niskich emisji w Europie? W każdym z krajów, w których ustanowiono je do tej pory, strefy niskich emisji funkcjonują na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z polskim prawem, o zasadach funkcjonowania strefy niskoemisyjnej lub zeroemisyjnej, w tym o sposobie weryfikacji uprawnień do wjazdu, decyduje rada gminy w drodze uchwały. Oprócz wyłączeń ustawowych (obejmujących m.in. pojazdy służb mundurowych, pojazdy osób niepełnosprawnych itp.), zastosowanie mogą mieć również wyłączenia gminne i okazjonalne, dopuszczające do ruchu w Strefie Niskiej Emisji np. pojazdy zabytkowe czy pomoc drogową – tłumaczy Maurycy Kieruj.

Francja

Niemcy

Austria

Wielka Brytania

Wjazd do strefy bez uprawnień jest bardzo kosztowny. Mandaty zaczynają się od 500 i kończą na nawet 2000 funtów za jednorazowe uchybienie. Jedynym sposobem na to, by uniknąć opłat, jest rejestracja pojazdu mającego wjechać na teren strefy LEZ, która potwierdza jego zgodność z normą. Kontrola rejestracji odbywa się za pomocą miejskiego systemu monitoringu, a mandaty za jej brak nakłada Euro Parking Collection plc – przestrzega prawnik z TC Kancelarii Prawnej.

Hiszpania

Włochy

Strefy LEZ w (niemal) całej Europie

Przeczytaj także: Te diesle wjadą do strefy czystego transportu

Strefy niskoemisyjne lub zeroemisyjne nie tylko zmniejszają emisję spalin i poprawiają jakość powietrza. Przyczyniają się również do obniżenia poziomu hałasu, poprawy zdrowia mieszkańców i promowania zrównoważonej mobilności.Od drugiej połowy 2024 roku niektóre miasta w Polsce mogą wprowadzać Strefy Niskiej Emisji, zwane „Strefami Czystego Transportu”. Dostęp do tych obszarów mają wyłącznie pojazdy spełniające określone normy emisji, ustalane na bazie norm emisji Euro w oparciu o datę produkcji pojazdu.Ograniczenia emisji obowiązujące w strefach niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych dotyczą zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce, które zdecydowało się na wprowadzenie Strefy Niskiej Emisji od 1 lipca 2024 roku Uchwała rady gminy musi również określać metodę, która będzie stosowana do kontroli samochodów poruszających się w Strefie Niskiej Emisji. Prawo pojazdu do poruszania się w Strefie Niskiej Emisji może być weryfikowane na podstawie naklejek wydawanych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Maksymalny koszt wydania takiej naklejki wynosi 5 zł. Naklejkę umieszcza się w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.W 15 miastach we Francji potrzebna jest naklejka Crit'air (certyfikat jakości powietrza). Jest to obowiązkowe, jeśli chcesz prowadzić samochód w godzinach największego zanieczyszczenia lub w określonych obszarach. Na oficjalnej stronie internetowej Crit'Air (certificat-air.gouv.fr)można również zamówić naklejkę wskazującą poziom zanieczyszczenia w samochodzie.37 niemieckich miast ustanowiło strefy środowiskowe, tzw. “Umweltzonen”, których zadaniem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Przestrzegania tych ograniczeń oczekuje się także od kierowców z innych krajów.W strefach niskiej emisji można jeździć tylko z plakietką, która potwierdza klasę zanieczyszczeń samochodu. Samochody o najwyższej klasie zanieczyszczeń nie mają prawa do plakietki, a zatem nie mogą poruszać się w ich obrębie.Za jazdę bez plakietki grozi mandat w wysokości 80 €. Zasada ta dotyczy również samochodów, które nie są zarejestrowane w Niemczech. Wymaganą plakietkę można uzyskać w urzędach okręgowych (Landratsamt), a także w 30 000 warsztatów samochodowych w Niemczech i różnych organizacjach (np. DEKRA, TÜV).W tym kraju funkcjonują strefy ekologiczne obejmujące wyłącznie pojazdy ciężarowe. Ograniczenia jazdy obowiązują na autostradzie A12, w Burgenlandzie, Grazu, Dolnej Austrii, Górnej Austrii, Styrii i Wiedniu. Aby uniknąć wysokich mandatów, kierowcy powinni zamówić online naklejkę ekologiczną.Londyńska strefa LEZ jest największa w Europie i obejmuje większość powierzchni miasta, w tym ścisłe centrum, w którym wydzielono dodatkową strefę ULEZ, czyli ultraniskich emisji. Pojazdy ciężarowe dopuszczone w jej obręb muszą spełniać normę emisji Euro 6.W Hiszpanii od stycznia 2023 r. nowe strefy niskoemisyjne (LEZ) zostały wprowadzone w 149 miastach. Dotyczy to nie tylko metropolii, takich jak Madryt, Barcelona, Kordoba czy Sewilla, ale także wszystkich liczących ponad 50 000 mieszkańców.W Barcelonie rejestracja pojazdu przed wjazdem do miasta jest obowiązkowa. Jeśli Twój pojazd spełnia kryteria środowiskowe określone przez miasto, otrzymasz długoterminowe zezwolenie na prowadzenie pojazdu w Barcelonie. W przeciwnym razie będziesz musiał ubiegać się o okazjonalny dostęp ograniczony do 24 dni w roku. Strefa LEZ jest aktywna od poniedziałku do piątku od 7 rano do 8 wieczorem. Należy zarejestrować się online i uiścić opłatę w wysokości 7 euro.Na ich terenie nie ma stref niskiej emisji, ale niektóre włoskie miasta utworzyły strefy ograniczonego ruchu („Zona Traffico Limitato”), które uniemożliwiają wjazd samochodów do historycznych centrów miast.Opisane wyżej państwa nie są jedynymi, w których funkcjonują strefy niskich emisji - można je spotkać w niemal całej Europie. Z tego względu każdy pobyt lub planowany przewóz towarów powinno uprzedzić sprawdzenie lokalnych przepisów w tym zakresie. Jak dotąd na wprowadzenie stref ekologicznych nie zdecydowały się Estonia, Luksemburg, Chorwacja, Cypr i Słowenia.