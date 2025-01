Wynajem długoterminowy i Rent a Car w 2024 roku

Pojawiły się najnowsze doniesienia o sytuacji panującej na rynku wynajmu długoterminowego aut oraz w branży Rent a Car. Z podsumowania, które objęło cały miniony rok, wynika, że wcześniejsze prognozy znalazły swoje potwierdzenie w rzeczywistości - kondycja rynku poprawiła się, a liczba aut zakupionych w salonach osiągnęła w zasadzie poziom sprzed pandemii. Za dobre wyniki w dużej mierze odpowiedzialni są klienci indywidualni, jednak to firmy nadal kupują najwięcej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile nowych samochodów znalazło swoich nabywców w 2024 roku?

Jaka jest dynamika wzrostu rynku wynajmu długoterminowego?

Jak zmienia się udział napędów w wynajmie długoterminowym?

Z jakim wynikiem zakończyła miniony rok branża Rent a Car?



Firmy nadal stanowią fundament rynku motoryzacyjnego w Polsce, ale sprzedaż najszybciej rosła wśród klientów indywidualnych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dynamika sprzedaży nowych aut vs import aut używanych Osoby prywatne odpowiadają bowiem za zdecydowaną większość importu do Polski aut używanych zza granicy Kliknij, aby przejść do galerii (11)

Niemalże co czwarte nowe auto nabywane przez firmy w 2024 r. w wynajmie długoterminowym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm w Polsce w 2024 W 2024 roku w wynajmie długoterminowym znalazł się niemalże co czwarty nowy samochód osobowy nabywany w tym czasie przez firmy i przedsiębiorców Kliknij, aby przejść do galerii (11)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dynamika sprzedaży nowych osobówek do firm wg finansowania W 2024 roku na potrzeby wynajmu długoterminowego nabyto o 4,5% więcej nowych samochodów osobowych niż rok wcześniej Kliknij, aby przejść do galerii (11)

Rynek wynajmu długoterminowego aut w Polsce konsekwentnie rośnie, ale jego główna siła napędowa pracowała w 2024 r. na niższych obrotach

Rok 2024 był dla branży wynajmu długoterminowego w Polsce dość wymagający i pełny wyzwań – mówi Robert Antczak, Prezes Zarządu PZWLP. – Poziom sfinansowanej i zarządzanej aktywnej floty urósł o 8,5%, podobna dynamika utrzymywała się przez cały rok. Niemniej oczekiwania branży były większe. Tempo wzrostu branży nakręcała dynamika w segmencie mikro i małych przedsiębiorców, wśród których coraz więcej korzysta już w naszym kraju z finansowania swoich samochodów wynajmem. Głównym filarem naszej branży pozostają jednak wciąż duże firmy. I właśnie ze względu na ten fakt, w połączeniu z niepewną sytuacją gospodarczą, wpływającą na bardzo ostrożne decyzje większych firm w zakresie powiększania, czy wymiany floty aut, tempo wzrostu rynku w 2024 r. było wolniejsze od tego obserwowanego rok czy dwa lata temu.



Mówiąc bardziej obrazowo, główny motor napędowy branży wynajmu długoterminowego w Polsce, a więc duże firmy, pracował w zeszłym roku na niższych obrotach i wzrost w tym segmencie klientów był niewielki, co rzutowało na sytuację całej branży. Lepszą, bardziej zadowalającą dynamikę sprzedaży obserwowaliśmy w sektorze mikro i małych firm, które w przypadku wynajmu długoterminowego, odwrotnie niż w klasycznym leasingu, stanowią jednak nadal mniejszą część klientów branży. Należy jednak podkreślić, że rynek wynajmu długoterminowego w Polsce, niezależnie od sytuacji gospodarczej, konsekwentnie każdego roku rośnie i wynajem długoterminowy jest jedną z kluczowych, najchętniej wykorzystywanych form finansowania samochodów przez firmy i przedsiębiorców w naszym kraju.

Auta nisko- i zeroemisyjne coraz liczniej reprezentowane w wynajmie długoterminowym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia emsja CO2 nowych samochodów Średnia emisja dwutlenku węgla nowych samochodów osobowych zakupionych w 4. kw. 2024 roku była niższa aż o 28,8 g/km i 22,3% niż rok wcześniej Kliknij, aby przejść do galerii (11)

Kilkunastoprocentowy udział samochodów z ekologicznymi napędami w łącznej flocie w wynajmie długoterminowym to pozytywna informacja – mówi Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP. – Najszybciej rośnie jednak w tej grupie odsetek aut wyposażonych w napędy hybrydowe, co jest konsekwencją przede wszystkim zmian technologicznych i aktualnej oferty producentów pojazdów. Coraz rzadziej mamy i będziemy mieli bowiem do czynienia z czysto benzynową jednostką napędową. W większości przypadków są to już obecnie hybrydy, a w niedalekiej przyszłości tego typu napędy całkowicie zastąpią w ofercie klasyczny silnik benzynowy. Odsetek aut w pełni elektrycznych jest już na zauważalnym poziomie ponad 3%, ale relatywnie do innych krajów, przede wszystkim zachodnioeuropejskich, wartość ta jest bardzo niska.



Niestety, prognozy na przyszłość w tym zakresie są pesymistyczne, zakończyła się dotychczasowa, pierwsza edycja programu dopłat do aut elektrycznych „Mój Elektryk”, a w nowej odsłonie program nie przewiduje już dofinansowania dla firm i przedsiębiorców, a jedynie dla klientów indywidualnych i jednoosobowych działalności gospodarczych.



W naszej ocenie, podobnej do opinii wielu innych organizacji rynku motoryzacyjnego w Polsce, pominięcie firm w programie dopłat do zakupu aut elektrycznych to błąd i jest niemalże pewne, że rozwój elektromobilności w Polsce, który dopiero nabierał rozpędu, przez taką konstrukcję dopłat, znacznie spowolni. W naszym kraju bowiem, nabywcami aut elektrycznych są bowiem póki co przede wszystkim firmy. Jako PZWLP, we współpracy z wieloma innymi organizacjami, bardzo aktywnie apelujemy do strony rządowej o uwzględnienie firm w kolejnej odsłonie programu dopłat.

Branża Rent a Car zakończyła rok z niewielkim wzrostem

Rok 2024 był jednym z bardziej wymagających i trudniejszych w ostatnich latach dla branży Rent a Car w Polsce – mówi Paweł Piórkowski, Członek Zarządu PZWLP. – Sytuacja makroekonomiczna odciska wyraźne piętno na działalności wypożyczalni samochodów. W strukturze klientów firm Rent a Car w Polsce, odmiennie niż np. w USA, czy krajach południowej Europy, największą część stanowią jednak firmy, korzystające z wypożyczalni aut np. przy okazji podróży biznesowych, realizacji okresowych projektów, w sytuacjach awaryjnych.



Ze względu na wysokie koszty działalności, firmy poszukują obecnie oszczędności i ograniczają wydatki na wielu celów, w tym na te związane z krótkookresowym wypożyczaniem aut. Podobnych oszczędności szukają również klienci indywidualni, rezygnując bądź znacząco zmniejszając swoje wydatki. W takiej sytuacji ograniczonego popytu, firmy Rent a Car dostosowują w Polsce swoją działalność do bieżącej koniunktury.

4 tysiące aut osobowych, tylko tyle dzieliło w minionym roku polski rynek motoryzacyjny od wyrównania poziomu sprzedaży nowych samochodów z 2019 roku. Salony w naszym kraju opuściło 551,5 tys. nowych aut osobowych, aż o 16,1% więcej niż rok wcześniej. Taki wzrost sprzedaży spowodował, że Polska znalazła się pod tym względem na pierwszym miejscu w całej Unii Europejskiej, za nami na podium znalazły się jeszcze kolejno Bułgaria (wzrost o 13,8%) oraz Węgry (12,9%).Średni wzrost sprzedaży nowych samochodów osobowych we wszystkich krajach UE wyniósł w zeszłym roku jedynie 0,8%.Za zdecydowaną większość sprzedaży nowych aut osobowych w polskich salonach odpowiadają wciąż, niezmiennie firmy i przedsiębiorcy, którzy nabyli 68,25% wszystkich sprzedanych aut.Ale, udział firm w sprzedaży zmniejszył się w 2024 r. w stosunku do roku poprzedniego o 4,25 p.p. Wszystko za sprawą znacznie szybciej rosnącej w zeszłym roku sprzedaży do klientów indywidualnych, aniżeli firmowych.Wzrost sprzedaży nowych samochodów do osób prywatnych osiągnął w 2024 roku w Polsce bardzo rzadko spotykany, imponujący poziom 34,1%, co jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Tak wysoka wartość to efekt przede wszystkim polityki rabatowej producentów i dealerów skierowanej do tego segmentu rynku.To jednak nie jedyny pozytywny aspekt, związany z segmentem klientów indywidualnych. Osoby prywatne odpowiadają bowiem za zdecydowaną większość importu do Polski aut używanych zza granicy i w 2024 roku, pomimo że import tego pojazdów urósł aż o 19,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, to sprzedaż aut nowych do klientów indywidualnych, a więc zainteresowanie zakupem samochodów fabrycznie nowych, rosło jednak jeszcze znacznie szybciej. Do Polski w zeszłym roku sprowadzono zza granicy łącznie 880 tys. aut używanych.W minionym roku firmy i przedsiębiorcy nabyli w naszym kraju łącznie ponad 376 tys. nowych aut osobowych, o 9,3% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem. Biorąc pod uwagę wolumen tego wzrostu, firmy nabyły o 32 tys. samochodów więcej r/r i tutaj znowu pozytywne zaskoczenie jeśli chodzi o klientów indywidualnych, w przypadku których nie tylko tempo wzrostu (34,1% vs 9,3%), ale i sam wolumen wzrostu sprzedaży był większy niż w przypadku firm, gdyż wyniósł aż ponad 44 tys. samochodów (wobec 32 tys. w przypadku firm).Zgodnie z danymi PZWLP na podstawie informacji zbieranych od firm skupionych w organizacji, w 2024 roku na potrzeby wynajmu długoterminowego nabyto o 4,5% więcej nowych samochodów osobowych niż w roku wcześniejszym, łącznie 89,4 tys. aut. Wolumen aut nabywanych w wynajmie długoterminowym jest w ostatnich latach stabilny, nie podlega znacznym wahaniom, co odróżnia go na tle rynku i konsekwentnie rośnie. W 2024 roku w wynajmie długoterminowym znalazł się niemalże co czwarty nowy samochód osobowy nabywany w tym czasie przez firmy i przedsiębiorców.W przypadku konkurencyjnych rodzajów finansowania aut przez firmy i przedsiębiorców, a więc kredytu, klasycznego leasingu finansowego i zakupu ze środków własnych liczonych razem, w 2024 roku odnotowany został wzrost sprzedaży na poziomie 10,8% r/r.Pod względem najważniejszego dla wynajmu długoterminowego wskaźnika, a więc łącznej liczby sfinansowanych i oddanych do użytkowania samochodów w ramach usługi wynajmu długoterminowego, zgodnie z danymi PZWLP poziom aktywnej floty urósł w 2024 roku o 8,5% r/r.W liczącej na koniec roku 2024 r. blisko 276 tys. flocie aut w wynajmie długoterminowym firm skupionych w PZWLP, do najpopularniejszych modeli samochodów należały Skoda Octavia, Toyota Corolla i Kia Ceed.Rok 2024 był już kolejnym, w którym w szybkim tempie postępowała transformacja napędów stosowanych w autach znajdujących się w wynajmie długoterminowym w Polsce. Jednakże, uwypukliła się wyraźna różnica w tym zakresie w stosunku do lat poprzednich. Nadal istotnie zmniejszał się udział samochodów z silnikami wysokoprężnymi, ale już nie przede wszystkim dzięki wzrostowi udziału aut benzynowych – jak to miało miejsce do niedawna – a głównie napędów ekologicznych, nisko- i zeroemisyjnych.Odsetek aut wyposażonych w benzynowe jednostki wynosił na koniec 2024 roku 54,9% i urósł w ciągu roku 0,2 p.p. Diesle stanowiły już niewiele ponad 30% ogółu (31,1%) i ich udział w łącznej flocie w wynajmie długoterminowym zmniejszył się o 2,9 p.p. w ciągu roku. Najszybciej natomiast zwiększał się odsetek samochodów z ekologicznymi napędami, a więc wszelkiego rodzaju hybryd i aut w pełni elektrycznych (BEV).Na koniec grudnia 2024 roku ich udział sięgnął już 14% i był większy o 2,7 p.p. niż rok wcześniej. Wciąż relatywnie niewielki, ale z pewnością już nie marginalny, jak to miało miejsce jeszcze 3-4 lata temu, pozostawał odsetek samochodów w pełni elektrycznych i wynosił na koniec minionego roku 3,4%, o 1,1 p.p. więcej niż rok wcześniej.Średnia emisja dwutlenku węgla nowych samochodów osobowych zakupionych przez branżę wynajmu długoterminowego w czwartym kwartale 2024 roku była niższa aż o 28,8 g/km i 22,3% niż rok wcześniej i wyniosła 100,3 g/km. Jeśli zaś chodzi o auta dostawcze, to średnia emisja w ich przypadku wyniosła 138,1 g/km i była niższa o 1% i 1,5 g/km w stosunku do stanu w porównywalnym czasie roku 2023.Z opublikowanych przez PZWLP danych wynika, że branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów) w Polsce, w 2024 roku odnotowała niewielki wzrost na poziomie 3% r/r.Branża Rent a Car jest obecnie reprezentowana w PZWLP przez 7 dużych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów, których łączna flota* w usługach wynajmu krótkoterminowego (1-30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) wynosiła na koniec 2024 roku roku ponad 20 tys. aut.* - bez floty Sixt Rent a Car Polska / Eurorent Sp. z o.o.