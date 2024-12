Wynajem długoterminowy i Rent a Car w III kw. 2024

Jest już dostępny najnowszy raport autorstwa PZLM podsumowujący sytuację na rynku wynajmu długoterminowego i Rent a Car w III kwartale bieżącego roku. W tym okresie sprzedaż nowych samochodów pozostawała na wysokim poziomie, ale dynamika wzrostów sprzedaży nie była już tak wysoka, jak na początku roku. Rynek wynajmu długoterminowego aut urósł w III kw. o 7,6% r/r., a branża Rent a Car wzrosła o 4,4% r/r.

Największa wartość, a więc wzrost o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem rok temu został odnotowany w przypadku kredytu, klasycznego leasingu oraz zakupu ze środków własnych liczonych łącznie.

To co wyróżnia wynajem długoterminowy na tle rynku i innych form finansowania aut w Polsce, to przede wszystkim duża stabilność i relatywnie duża odporność na czynniki zewnętrzne, także te makroekonomiczne – mówi Piotr Wróbel, Członek Zarządu PZWLP. – Poziom sprzedaży aut w wynajmie długoterminowym w naszym kraju od wielu lat konsekwentnie rośnie, jednakże nie podlega znaczącym i gwałtownym wahaniom, zarówno na plus jak i minus, które są powodowane np. zmianami przepisów, wzrostem cen aut czy też ograniczeniami w dostępności nowych pojazdów. Jest to charakterystyczne dla usług nowych, kiedy rynek znajduje się w fazie nasycania takimi rozwiązaniami. Wynajem długoterminowy samochodów to wciąż usługa stosunkowo młoda w Polsce, nadal widoczna jest ekspansja i zdobywanie nowych obszarów rynku, przede wszystkim segmentu małych i średnich przedsiębiorców, a także sektora publicznego.

Ponad ¼ aut osobowych nabytych przez firmy w trzecim kwartale w wynajmie długoterminowym

Dynamika wzrostu rynku wynajmu długoterminowego w Polsce pozostaje na dobrym, wysokim poziomie – mówi Robert Antczak, Prezes Zarządu PZWLP. – Co prawda, w tym roku tempo rozwoju jest nieco wolniejsze niż ok. półtora roku temu, kiedy notowane były wartości dwucyfrowe. Jednakże, wzrost na przestrzeni roku o 7,6% przy wielkości rynku wynajmu długoterminowego aut w Polsce szacowanej obecnie na już ponad 300 tysięcy pojazdów, to według naszej oceny wynik satysfakcjonujący. Tym bardziej, że wciąż funkcjonujemy w trudnej ogólnej sytuacji gospodarczej.

Auta w wynajmie długoterminowym coraz bardziej zelektryfikowane

Na koniec września 2024 r. najliczniej reprezentowane były auta wyposażone w silniki benzynowe, które stanowiły 54,4% ogółu, a ich odsetek zwiększył się w ciągu roku 0,6 p.p.

Średnia emisja dwutlenku węgla nowych samochodów osobowych zakupionych przez branżę wynajmu długoterminowego w trzecim kwartale 2024 roku była niższa o 13,6 g/km i 10,4% niż rok wcześniej i wyniosła 116,8 g/km.

Eksperci ostrzegają: Wykluczenie przedsiębiorców z planowanego programu „Mój Elektryk 2.0” poważnym zagrożeniem dla dalszego rozwoju elektromobilności w Polsce

Rynek Rent a Car urósł o 4,4% po trzecim kwartale

Odnotowana po trzecim kwartale roku dynamika rozwoju nie jest wysoka, ale co nas cieszy, jest większa niż na koniec półrocza, kiedy wyniosła zaledwie nieco ponad 1% - mówi Tomasz Kapelko, Członek Zarządu PZWLP. – Musimy pamiętać, że branża Rent a Car, inaczej niż wynajmu długoterminowego, jest bardzo podatna na zjawiska makroekonomiczne i otoczenie gospodarcze. Odmienna jest także struktura klientów, w przypadku wypożyczalni mamy do czynienia zarówno z segmentem dużych i średnich firm, jak i małymi przedsiębiorcami oraz klientami indywidualnymi. Trudna sytuacja gospodarcza wpływa niekorzystnie na decyzje zakupowe firm i osób prywatnych, co ma przełożenie również na korzystanie z usług firm Rent a Car, a więc przede wszystkim krótkoterminowego wynajmu samochodów. W związku z tym wypożyczalnie muszą dostosowywać wielkość swojej floty do panujących warunków biznesowych. W tej sytuacji ponad 4-procentowy wzrost jest jednak dobrą informacją.

Jak wynika z raportu, polski rynek motoryzacyjny jest w dobrej kondycji, sprzedaż aut powróciła do poziomów sprzed pandemii. Jednak sama dynamika wzrostów tej sprzedaży zaczyna się zmniejszać. W III kwartale 2024 roku firmy i klienci instytucjonalni nabyli łącznie o 3,5% więcej nowych samochodów osobowych niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dla porównania, w całym pierwszym półroczu wzrost ten osiągnął wartość ponad 10% r/r. Świadczy to o powolnym stabilizowaniu się rynku.Dynamika sprzedaży aut do firm w trzecim kwartale różniła się w zależności od formy finansowania wybieranej przez przedsiębiorców. Największa wartość, a więc wzrost o 4,2% w porównaniu z analogicznym okresem rok temu został odnotowany w przypadku kredytu, klasycznego leasingu oraz zakupu ze środków własnych liczonych łącznie. Jeżeli zaś chodzi o nowe auta nabywane w wynajmie długoterminowym, to zgodnie z danymi PZWLP, wzrost w trzecim kwartale 2024 r. osiągnął poziom 1,4% rok do roku.W trzecim kwartale firmy i przedsiębiorcy w Polsce nabyli niemalże 84 tys. (83,8) nowych samochodów osobowych. Jak wynika z opublikowanych danych PZWLP, więcej niż co czwarte (26,1%) auto zakupione w tym czasie znalazło się w wynajmie długoterminowym. Branża zakupiła w trzecim kwartale na potrzeby oferowanych usług 21,9 tys. nowych osobówek.Rynek wynajmu długoterminowego w Polsce, a więc łączna liczba aut znajdująca się w tej usłudze w naszym kraju, nieprzerwanie rośnie. Na koniec trzeciego kwartału tempo rozwoju (wzrostu łącznej floty pojazdów) wyniosło 7,6% r/r.Dane PZWLP po trzecim kwartale potwierdzają, że transformacja napędów stosowanych w samochodach znajdujących się w wynajmie długoterminowym jest niepodważalnym faktem. Co więcej, postępuje relatywnie szybko. Na koniec września 2024 r. najliczniej reprezentowane były auta wyposażone w silniki benzynowe, które stanowiły 54,4% ogółu, a ich odsetek zwiększył się w ciągu roku 0,6 p.p. Spadek udziału Diesla pozostawał wciąż dynamiczny, w ciągu roku wyniósł aż 3,6 p.p., pojazdy wyposażone w wysokoprężne jednostki napędowe reprezentowały na koniec trzeciego kwartału już niewiele ponad 30% (31,8%). Zdecydowanie najszybciej zwiększa się udział aut wyposażonych w napędy ekologiczne, zelektryfikowane, a więc wszelkiego rodzaju hybryd i samochodów w pełni elektrycznych. Pojazdy tego typu stanowiły w wynajmie długoterminowym w Polsce 13,8% łącznej floty, co oznacza wzrost na przestrzeni roku o 3 p.p. Ponadto, dobrze zauważalny jest już udział aut w pełni elektrycznych (BEV), które na koniec września stanowiły 3,2% ogółu, a ich odsetek urósł w ciągu roku o 1,1 p.p.Średnia emisja dwutlenku węgla nowych samochodów osobowych zakupionych przez branżę wynajmu długoterminowego w trzecim kwartale 2024 roku była niższa o 13,6 g/km i 10,4% niż rok wcześniej i wyniosła 116,8 g/km. Jeśli zaś chodzi o auta dostawcze, to średnia emisja w ich przypadku wyniosła 127,3 g/km i była wyższa o 23,6% i 24,3 g/km w stosunku do stanu w porównywalnym czasie roku 2023.W liczącej ponad 268 tys. flocie aut w wynajmie długoterminowym firm należących do PZWLP, wśród najpopularniejszych modeli samochodów na koniec września 2024 r. znalazły się: Skoda Octavia, Toyota Corolla, Kia Ceed i Hyundai i30.Eksperci PZWLP, a także wielu innych organizacji rynku motoryzacyjnego w Polsce, zwracają jednak uwagę na fakt, że tempo rozwoju elektromobilności w naszym kraju może się wkrótce znacząco zmniejszyć, wobec planów wykluczenia firm i przedsiębiorców – niezależnie od rodzaju finansowania - z grona podmiotów mogących skorzystać z dofinansowania do aut elektrycznych w ramach rządowego programu „Mój Elektryk 2.0”.Przedsiębiorstwa stanowią fundament rynku pojazdów elektrycznych w Polsce. Z danych PZPM na podstawie CEPiK wynika, że w okresie I-III kwartał 2024 roku aż 87% nowych elektrycznych samochodów osobowych zostało zarejestrowanych przez firmy, z czego 74% przez podmioty leasingowe i wynajmu długoterminowego. Pominięcie tej grupy w programie dopłat to nie tylko osłabienie dynamiki rynku, ale też ryzyko niewykorzystania potencjału programu i zmarnowania przyznanych środków. PZWLP wspólnie z ZPL (Związkiem Polskiego Leasingu), Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Ogólnopolską Federacją Małych i Średnich Firm wystosował w tej sprawie apel do polskiego rządu, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Wraz z danymi po trzecim kwartale, PZWLP opublikował również informacje dotyczące rynku Rent a Car (wypożyczalni samochodów) w Polsce. Zgodnie z nimi, branża Rent a Car odnotowała wzrost wynoszący 4,4% rok do roku.Branża Rent a Car jest obecnie reprezentowana w PZWLP przez 7 dużych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów, których łączna flota* w usługach wynajmu krótkoterminowego (1-30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) wynosiła na koniec trzeciego kwartału 2024 roku ponad 20 tys. aut.* - bez floty Sixt Rent a Car Polska / Eurorent Sp. z o.o.