Czy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu wesprze elektromobilność?

Plany w zakresie rozwoju elektromobilności w naszym kraju zakrojone są na szeroką skalę. Okazuje się jednak, że dotychczasowe zachęty, które miałyby ten rozwój stymulować, są nie tylko nie dość efektywne, ale również wręcz niezauważalne przez rynek. Prawie 50% firm nie dostrzega i nie umie zidentyfikować ich wpływu na rynek. 60% organizacji za największy hamulec elektromobilności uważa brak bezpośrednich dotacji do pojazdów elektrycznych. Z rozwiązań ujętych w projekcie rozporządzenia dot. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu ma zamiar skorzystać połowa badanych, z czego 44% za najatrakcyjniejsze wsparcie uważa dotację na zakup elektryka.

Rezultaty najnowszego badania KPMG w Polsce oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) wyraźnie dowodzą, że dotychczasowe narzędzia wspierania elektromobilności są niewystarczające. Ci z badanych, którzy w ogóle potrafią je zidentyfikować, mają o nich negatywną opinię - 60% ocenia ich skuteczność źle, a kolejne 11% - bardzo źle. Co w największym stopniu hamuje rozwój elektromobilności? Respondenci w pierwszej kolejności wymieniają tu brak bezpośrednich dotacji do pojazdów elektrycznych oraz niewystarczającą infrastrukturę oraz inwestycje w tym obszarze (60%). Na niedostatek stacji ładujących wskazuje co 5. z badanych organizacji.Co drugi ankietowany podmiot deklaruje, że w latach 2019-2020 będzie chciał skorzystać ze wsparcia, o którym mowa w projekcie Rozporządzenia dotyczącego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Nakłady, jakie przedsiębiorstwa planują sfinansować przy wykorzystaniu środków z Funduszu są mocno rozproszone. 21% organizacji zamierza sfinansować nakłady nie wyższe niż 250 tys. złotych. Z kolei finansowanie nakładów przekraczających 10 mln złotych deklaruje 19% respondentów. Podmioty, które nie planują w najbliższym czasie skorzystać ze środków Funduszu wskazują na zbyt niskie kwoty dotacji/pożyczek (46%) oraz na zbyt restrykcyjne warunki skorzystania z finansowania (26%).Najbardziej interesującym rodzajem wsparcia oferowanym w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu z punktu widzenia prowadzonej działalności, zdaniem 44% respondentów, jest dotacja do zakupu samochodu elektrycznego. Blisko co czwarty ankietowany wskazał dotacje/pożyczki oferowane w ramach finansowania infrastruktury ładowania. W instytucjach publicznych oraz spółkach z udziałem skarbu państwa częściej preferowanym typem wsparcia jest dotacja do zakupu pojazdów wykorzystywanych w transporcie zbiorowym. Z kolei firmy z kapitałem zagranicznym częściej wskazują na preferencje oferowane w ramach wspierania inwestycji w zakresie wytwarzania środków transportu.Zdaniem blisko 6 na 10 respondentów badania, krąg beneficjentów programu wsparcia przez Fundusz jest wystarczający. Jako największych beneficjentów projektu, 31% respondentów wskazuje jednostki samorządu terytorialnego. Co czwarta organizacja uważa, że z programu w największym stopniu mogą skorzystać z kolei podmioty planujące użytkowanie pojazdów elektrycznych, a co szósta – dystrybutorzy tych pojazdów. Spośród 42% organizacji, według których zakres odbiorców programu jest niewystarczający, 26% podmiotów wskazuje na osoby fizyczne (klientów indywidualnych), które powinny zostać dodatkowo objęte programem wsparcia.Jednocześnie ponad połowa organizacji uważa, że zarówno zakres wsparcia w ramach Funduszu, jak również jego poziom jest wystarczający. Wyjątkiem jest finansowanie zakupu nowego pojazdu elektrycznego. Blisko 60% organizacji wskazuje, że optymalnym zakresem pomocy byłoby zwiększenie finansowania przez Fundusz do ok. 40-50% wartości pojazdu.