Jednak 1 milion samochodów elektrycznych w Polsce?

Elektromobilność w Polsce nabiera w końcu tempa? Najnowsze doniesienia Powerdot wskazują, że tak właśnie może być. Okazuje się, że sprzedawcy samochodów elektrycznych zaczęli sygnalizować problemy z obsługą napływającej do nich liczby klientów. W kwietniu br. sprzedaż elektryków była blisko dwukrotnie wyższa aniżeli przed rokiem. Czyżby 1 milion aut elektrycznych miał stać się faktem?

Historyczna chwila: przełamana bariera 5%

Lepsza oferta

Liczby nominalne nie są jeszcze imponujące, natomiast bardzo cieszy to widoczne gołym okiem ożywienie na rynku oraz skokowy wzrost rejestracji. Jest to spowodowane ogólnym zwiększeniem zainteresowania nowymi autami w Polsce. Poprawiły się ponadto oferty sprzedaży aut elektrycznych na rynku, w tym zwłaszcza dla konsumentów, którzy mogą dodatkowo korzystać z dotacji– informuje Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce.

Kolejki u dilerów?

Niektórzy dilerzy mają obecnie problem z obsłużeniem wszystkich osób fizycznych zainteresowanych ofertą pojazdów elektrycznych. To absolutna nowość – ocenia Grigoriy Grigoriev.

Obserwujemy obecnie znaczący wzrost liczby klientów, zarówno przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, zainteresowanych autami elektrycznymi. Musieliśmy całkowicie przeorganizować nasz dział sprzedaży, aby ten zwiększony ruch obsłużyć – relacjonuje Łukasz Cacko, menedżer marki MINI w Inchcape Motor Polska.

Zniknął problem infrastruktury

W ostatnich dwóch latach nastąpił niezwykle intensywny rozwój publicznej infrastruktury, mamy już ponad 11,5 tysiąca punktów ładowania, już udostępnionych lub oczekujących na audyt UDT – informuje Grigoriy Grigoriev.

Segment popularny wchodzi do gry

Do tej pory mieliśmy do czynienia z zainteresowaniem samochodami elektrycznymi prawie wyłącznie w segmencie premium. Teraz KIA, Dacia, Hyundai, Citroen, a przede wszystkim Leapmotor oraz inni producenci z Chin, pokazują, że w segmencie aut popularnych zainteresowanie samochodami elektrycznymi też jest spore, tylko segment ten nie był wcześniej właściwie „zaopiekowany” przez koncerny motoryzacyjne – wyjaśnia ekspert.

W ostatnich miesiącach, ta sytuacja zmieniła się znacząco, nastąpił wyraźny wzrost konkurencyjności cenowej i modelowej i - jak widać w statystykach odnośnie rejestracji - na ożywienie popytu nie trzeba było długo czekać. Samochody elektryczne przestają być ekstrawagancją, stają się coraz bardziej dostępne w cenach odpowiadających stronie popytowej – podsumowuje Aleksander Mazan.

MILION elektryków – potrzebne zachęty

To bardzo ambitny, ale wciąż możliwy do osiągnięcia cel. Wymaga on jednak, podobnie jak w innych krajach europejskich, uruchomienia różnego typu zachęt dla kupujących auta, zwłaszcza podatkowych, takich, jak ulgi w CIT, PIT, VAT czy też przyspieszona amortyzacja – uważa szef Powerdot.

Czy polskie elektrownie obsłużą rosnącą elektromobilność?

Można zatem powiedzieć, że elektromobilność na jej obecnym etapie rozwoju, stanowi minimalne obciążenie polskich elektrowni i ta sytuacja nie zmieni się w najbliższych 5-7 latach, nawet jeśli w tym czasie nie zostałyby dokonane żadne inwestycje w budowę i rozbudowę elektrowni - zauważa Grigoriy Grigoriev. – Dopiero przy 5 milionach elektryków, czyli liczbie, jaką możemy zobaczyć w Polsce za ok. 20 lat i utrzymaniu wydolności systemu na obecnym poziomie, elektromobilność obciążałaby ten systemu w 10%. W praktyce jednak nie jest możliwe, aby przez 20 najbliższych lat nie dokonano żadnych inwestycji w budowę i rozbudowę elektrowni – podkreśla szef Powerdot.

W Polsce, sam pierwszy kwartał nie wyglądał jeszcze tak optymistycznie, natomiast wyraźny sukces elektromobilność odniosła w kwietniu, kiedy to – po raz pierwszy w historii - udział aut elektrycznych w nowych rejestracjach przekroczył 5% (dokładnie wyniósł 5,4% w przypadku samochodów osobowych oraz 5,2% w przypadku pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t) – wskazują dane IBRM Samar.W kwietniu zarejestrowano w Polsce niemal 2 730 aut elektrycznych , o 93% więcej niż przed rokiem. Jeszcze większy wzrost miał miejsce w samym segmencie samochodów osobowych. Od początku roku zarejestrowano ponad 8,2 tys. elektryków.Jak zauważają z kolei eksperci Superauto.pl, po latach wyraźnej dominacji Tesli, do walki o klienta włączyli się nowi gracze z Państwa Środka , zmuszając tradycyjne koncerny motoryzacyjne do zmiany swojej polityki cenowej i modelowej. Widać ponadto, że nowymi elektrykami coraz częściej interesują się osoby fizyczne.Potwierdzają to najnowsze statystyki: o ile jeszcze w styczniu osoby fizyczne zarejestrowały jedynie 161 osobowych elektryków, to w kwietniu było to już 519, czyli ponad trzy razy więcej.Jego zdaniem wzrost zapytań o auta elektryczne jest spowodowany m.in. atrakcyjną ofertą finansowania w najmie długoterminowym, a także powrotem dotacji.W ocenie szefa Powerdot, wzrostowi sprzedaży elektryków sprzyja znacząca poprawa dostępności stacji ładowania pojazdów elektrycznych.Polska jest jednocześnie krajem o wyjątkowo dostępnej sieci, ponieważ na jeden punkt ładowania przypada tylko 8 aut elektrycznych. Dla porównania w Norwegii, będącej liderem elektromobilności w Europie, na jeden punkt ładowania przypada dziesięciokrotnie więcej samochodów niż w Polsce.Aleksander Mazan, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w internetowej platformie sprzedażowej Superauto.pl, wskazuje, że przyczyną ożywienia na rynku elektryków są istotne zmiany, jakie nastąpiły w segmencie popularnym rynku motoryzacyjnego.Prowadziło to do sytuacji, w której raty za auta elektryczne z segmentu popularnego były tylko nieznacznie niższe niż raty za samochody premium, które jeszcze „łapały się” na dotację, a dodatkowo obowiązywały tam lepsze rabaty i nierzadko korzystniejsze warunki finansowania. Do tego dochodził większy wybór modeli z napędem elektrycznym.Tymczasem w segmencie popularnym polityka cenowa i modelowa była przez długi czas niedostosowana do potrzeb rynkowych.Według szacunków Powerdot, aby do 2030 r. liczba zarejestrowanych w naszym kraju elektryków osiągnęła MILION, musiałoby ich przybywać średnio ok. 16,5 tys. miesięcznie, tj. sześć razy więcej niż w bardzo dobrym, jak na obecne warunki, kwietniu.W Polsce nabywcy elektryków mogą jedynie korzystać ze wsparcia w postaci dotacji z programu NaszEauto, ale jego dostępność została znacznie ograniczona w tym roku (usunięto możliwość przyznawania dotacji większym firmom).Eksperci Powerdot sprawdzili także, czy polski system elektroenergetyczny jest gotowy na to, aby udźwignąć zwiększone obciążenie z tytułu rosnącej liczby aut zeroemisyjnych. Według danych Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, średnie obciążenie publicznej infrastruktury do ładowania aut elektrycznych wynosi średnio ok. 4% (tyle stacji jest używanych w danym momencie). Przyjmując zatem, że jednocześnie ładuje się w Polsce 4% floty elektryków oraz, że 70% z nich pobiera moc 11 kW, a pozostałe 30% pobiera 50 kW, ich łączne zapotrzebowanie na moc wyniosłoby 67,4 MW, co stanowiłoby zaledwie 0,09% mocy (zainstalowanej) polskich elektrowni (do obliczeń przyjęto dane odnośnie liczby elektryków oraz mocy zainstalowanej z 2024 r.).Wzrost liczby elektryków do miliona, przy założeniu, że ładowanie nadal odbywałoby się jednocześnie na 4% dostępnej infrastruktury, zwiększyłby obciążenie systemu elektroenergetycznego do zaledwie 1,26%.Gdyby wszystkie elektryki, jakie jeździły po Polsce pod koniec 2024 r. zaczęły ładować się jednocześnie z mocą 11 kW (co jest skrajnym i w praktyce niemożliwym do realizacji scenariuszem, mającym sens tylko dla celów obrachunkowych), pobór pomocy z tego tytułu odpowiadałby 1,13% zainstalowanej mocy. W przypadku miliona jednocześnie lądujących się samochodów, byłoby to 15,24%, czyli już znaczące obciążenie dla obecnego systemu elektroenergetycznego.