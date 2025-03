Hybrydy tak, elektryki niekoniecznie. Co przeszkadza w rozwoju elektromobilności?

Pojawił się najnowszy raport Deloitte "2025 Global Automotive Consumer Study", a w nim doniesienia z branży motoryzacyjnej przedstawione w kontekście wyborów dokonywanych przez konsumentów. Opracowanie wskazuje m.in., że rozwój elektromobilności w naszym kraju nie postępuje tak szybko jak zakładano to jeszcze kilka lat temu. Do miliona samochodów elektrycznych ciągle nam jeszcze daleko, a niskoemisyjność póki co napędzają hybrydy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są główne powody, dla których Polacy wybraliby auto elektryczne?

Jaki sposób zakupu auta preferują Polacy?

Czy osobom rozważającym zakup samochodu zależy, aby mieć go na własność?

Elektromobilność – wyzwania i szanse

Widzimy, że Polacy stopniowo zaczynają preferować samochody z napędem zasilanym przynajmniej w części elektrycznie. Jednocześnie utrzymujące się wysokie koszty życia, zmiany w programie dopłat do elektryków oraz powszechne przekonanie o ograniczonej dostępności infrastruktury do ładowania utrudniają dalszy rozwój elektromobilności. Widać to szczególnie w segmencie samochodów w pełni elektrycznych, których popularność pozostaje niewielka. Nie bez znaczenia jest także rosnąca oferta przystępnych cenowo pojazdów spalinowych produkowanych w Chinach. Kluczowe jest więc zwiększenie zarówno inwestycji, jak i świadomości dotyczącej infrastruktury ładowania oraz stworzenie atrakcyjnych mechanizmów wsparcia dla użytkowników aut. Jest to tym bardziej istotne, jeśli uwzględni się obowiązki w zakresie rozwoju transportu niskoemisyjnego wynikające z przepisów unijnych – mówi Bartek Swatko, dyrektor w zespole Clients & Industries, lider sektora automotive, Deloitte.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Hybrydy tak, elektryki niekoniecznie Hybryda napędza niskoemisyjność – to zdaniem Polaków najlepsza alternatywa dla auta spalinowego.

Samochód niekoniecznie na własność

Zmiany w nawykach transportowych zachodzą stopniowo, a całkowita rezygnacja z prywatnych aut wciąż jest dla wielu kierowców mało prawdopodobna. Alternatywne formy mobilności nie cieszą się obecnie dużą popularnością. Zainteresowanie nimi mogłoby wzrosnąć dzięki kampaniom edukacyjnym dotyczącym zalet takich rozwiązań. Bodźcem do zmiany mogą być także wysokie koszty utrzymania auta, ceny paliw czy ryzyko wysokich kosztów napraw. Dotyczy to przede wszystkim młodszych kierowców, którzy są bardziej otwarci i bardziej entuzjastycznie poodchodzą do takich rozwiązań jak wynajem długoterminowy – mówi Bartek Swatko, Deloitte.

Szesnasta edycja raportu Deloitte powstała na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 31 tys. konsumentów pochodzących z 30 państw z całego świata, w tym z Polski. Badani odpowiadali na pytania dotyczące m.in. preferencji i oczekiwań wobec kolejnego samochodu, podejścia do pojazdów elektrycznych oraz kwestii takich jak mobilność jako usługa.Jak wynika z raportu, 60 proc. Polaków jako kolejne auto wybrałoby pojazd spalinowy. 38 proc. myśli o samochodzie benzynowym, co oznacza spadek takich wskazań o 14 p.p. r/r. Pozostali ankietowani z tej grupy zdecydowaliby się na silnik Diesla.Niemal niezmienione pozostaje natomiast zainteresowanie hybrydami bez zewnętrznego wtyku ładowania. Takie auto kupiłoby jako kolejne 16 proc. Polaków (-1 p.p.). Z kolei 9 proc. badanych rozważa hybrydę z możliwością zewnętrznego ładowania (+ 2 p.p.). W pełni elektryczny samochód wybrałoby jedynie 2 proc. Polaków.Głównym powodem, dla którego Polacy wybraliby auto elektryczne, są oczekiwania względem niższych kosztów paliwa (49 proc. odpowiedzi). To jednak o 11 p.p. mniej niż rok temu. Z kolei możliwość ograniczenia nakładów na utrzymanie przekonałaby 48 proc. polskich kierowców (-27 p.p.). Trzecim najczęściej wskazywanym argumentem jest troska o środowisko naturalne (45 proc.).Natomiast największą obawą dotyczącą samochodu elektrycznego jest jego zasięg, na co wskazało 50 proc. Polaków. Niepokój wzbudza również czas potrzebny do naładowania pojazdu (41 proc.), jak i cena takiego auta (44 proc.).58 proc. Polaków potwierdziło, że ich poprzedni pojazd był innej marki niż obecny. Może to wskazywać na otwartość polskich konsumentów na nowe opcje rynkowe oraz większe przywiązanie do takich cech jak cena, bezpieczeństwo czy wyposażenie. Gotowość zmiany marki jest większa, jeśli oznacza to lepszy stosunek jakości do ceny, innowacyjne rozwiązania czy korzystniejsze warunki gwarancyjne.Podobnie jak rok wcześniej, co trzeci respondent wskazał, że na zakup auta zamierza wydać do 50 tys. zł. Z kolei ponad połowa badanych stwierdziła, że planuje kupić nowe lub prawie nowe (do 4 lat) auto. Z drugiej strony, dane rynkowe wskazują, że w ubiegłym roku sprowadzono do Polski blisko dwukrotnie więcej samochodów używanych niż nowych. Autorzy raportu podkreślają także coraz większą dostępność chińskich marek motoryzacyjnych oferujących nowoczesne pojazdy w konkurencyjnych cenach. Może się to przyczynić do spadku cen samochodów na polskim rynku.Jeśli chodzi o sposób zakupu auta, 41 proc. Polaków kupiłoby go on-line bezpośrednio od producenta. Mimo wzrostu znaczenia cyfrowych kanałów sprzedaży, istotne dla wielu kierowców pozostają jednak możliwość odbycia jazdy testowej (81 proc.) oraz interakcji z człowiekiem (78 proc.).Jak wynika z raportu, dla 30 proc. badanych posiadanie prywatnego samochodu jest niezbędne do zaspokojenia ich codziennych potrzeb transportowych. Z kolei jedna trzecia badanych nie wyklucza skorzystania z alternatywnych form mobilności. Taki sam odsetek stanowią osoby entuzjastycznie podchodzące do pomysłu rezygnacji z posiadania własnego auta na rzecz modelu mobilności jako usługi (MaaS). Głównymi przeszkodami dla zmian tym obszarze są przede wszystkim przyzwyczajenia, brak odpowiednich alternatyw dla własności oraz koszty MaaS.