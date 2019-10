Przyszłość transportu lekkiego. Elektromobilność i co jeszcze?

Z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że w minionym roku rejestracji doczekało się 111 611 ciężarówek i samochodów dostawczych, w tym 82 104 stanowiły pojazdy transportu lekkiego. W praktyce oznacza to, że niemal 3 na 4 (73 proc.) zarejestrowane auta towarowe to busy. Taki wynik oznacza 12,82 proc. wzrost względem poprzedniego roku. Czy to oznaka rosnącego zapotrzebowania na firmy z flotą do 3,5 tony, czy może odpowiedź rynku na braki kadrowe wśród kierowców z uprawnieniami do prowadzania cięższych aut? OCRK przygląda się tendencjom, które mają kształtować obraz transportu lekkiego w nadchodzących latach.

Transport lekki z asem w rękawie?

Do niedawna samochody poniżej 3,5 DMC zawdzięczały swoją przewagę nad transportem ciężkim brakowi praktycznych możliwości kontroli norm i regulacji prawnych związanych z czasem pracy. W związku z tym kierowcy potrafili pracować po kilka tygodni bez wykonywania systematycznych przerw oraz bez unormowanych godzin jazdy. Z pewnością pozwalało to zrealizować większą ilość przejazdów, jednak negatywnie wpływało na kondycję pracy kierowców i bezpieczeństwo na drodze. Teraz to się może zmienić – mówi Kamil Wolański, ekspert Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców (OCRK).

Zmiany w prawie i dalszy rozwój potrzebne

Kliknij, aby powiekszyć fot. ellisia - Fotolia.com Busy Ponad 73 proc. wpisanych do rejestru samochodów służących do przewożenia towarów to busy.

Nowe prawo nazywane pakietem mobilności, nad którym nadal pracują europosłowie, zobowiąże przewoźników z taborem busów do wprowadzenia inteligentnych tachografów cyfrowych, które pozwolą monitorować czas i przebieg pracy kierowców. Busy już powyżej 2,4 t zaczną spełniać wszystkie wymogi, które do tej pory dotyczyły tylko ciężarówek. W związku z tym prowadzący pojazd zobowiązani będą do odbywania obligatoryjnych przerw, rejestrowania i rozliczania czasu pracy, tak jak dzieje się to w przypadku tirów. Na pozór problematyczna kwestia jest zdecydowanie dobrym krokiem w kierunku poprawy warunków zatrudnienia kierujących busami oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze – podkreśla Wolański z OCRK.

Zamontowanie nowych urządzeń w samochodach jest też ważną zmianą zmierzającą do automatyzacji i cyfryzacji branży transportu lekkiego. Wciąż rosnąca konkurencja i nowe trendy na rynku mogą doprowadzić do tego, że przewoźnik nie nadąży za ewoluującym rynkiem i tym samym straci swój udział w łańcuchu dostaw. Aby radzić sobie z przyszłymi zmianami w branży, transport lekki musi wprowadzać innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem nowych technologii – dodaje ekspert OCRK

Elektryczne busy przyszłością transportu lekkiego

Samochody elektryczne pozwalają też na znaczne zmniejszenie kosztów paliwa oraz kosztów eksploatacji. Dzięki temu przewoźnicy staną się jeszcze bardziej konkurencyjni na rynku. Atrakcyjność elektrycznych busów napędzają też dotacje oraz rozwój sieci stacji ładowania. W najbliższym czasie możemy spodziewać się intensywnego rozwoju kolejnych technologii w transporcie i logistyce, takich jak autonomiczne samochody, przewozy zbiorowe z dynamicznym planowaniem rozkładu i tras, car sharing. Bez wątpienia można stwierdzić, że elektromobilność staje się przyszłością nowoczesnego systemu transportu drogowego, w tym lekkiego, czyli z wykorzystaniem busów - komentuje Jerzy Orłowski, organizator Strefy Elektromobilności, Targi Elektrotechnika.

Z korzyścią dla wszystkich

O sukcesie transportu lekkiego w dużej mierze przesądza kompaktowość i dynamika używanych w nim pojazdów. "Dostawczaki" przemieszczają się bowiem dużo sprawniej i szybciej niż kilkudziesięciotonowe ciężarówki. To sprawia m.in., że mogą łatwiej przemierzać ulice miast. Ich mniejsza ładowność sprawia również, że nie podlegają one ograniczeniom i zakazom wprowadzanym w miejskim ruchu drogowym. Do tego możliwość transportu małych ładunków jest niewątpliwie atrakcyjnym rozwiązaniem dla klientów. Mowa tu przede wszystkim o mniejszych firmach, które nie mają potrzeby przewożenia dużych frachtów. To właśnie dla nich współpraca z przewoźnikami specjalizującymi się w transporcie lekkim jest często bardziej opłacalna, poniwważ unikają w ten sposób dodatkowych kosztów związanych z realizacją zlecenia.Wprowadzenie zmian prawnych, regulujących czas pracy kierowców w transporcie lekkim i zasady jego kontroli, pozwoli nie tylko odpowiednio zbilansować system pracy, ale też przyczyni się do dalszego rozwoju branży.Według danych z badań PwC, 54% spółek z branży transportowej i logistyki uważa, że zwiększy swoje przychody, dzięki cyfryzacji sektora. W dużej mierze pomoże tu elektryfikacja i automatyzacja pojazdów, które będą dynamicznie się rozwijać. Elektromobilne samochody dostawcze mogą okazać się znaczącym trendem w przyszłości branży. Nowoczesne pojazdy będą mogły poruszać się nawet w momentach ograniczenia ruchu. Bezemisyjne i bezgłośne napędy pozwolą bowiem na dokonywanie dostaw w okolicach dzielnic mieszkalnych, czy też nocą.Zastosowanie innowacyjnych systemów zdecydowanie ułatwi pracę transportowcom i logistykom. Pojazdy zintegrowane z inteligentnymi technologiami i cyfrowymi łańcuchami dostaw będą pozwalały nawiązywać łączność z kierownikiem biura. Telematyczne jednostki umożliwiające zbieranie i wysyłanie informacji na temat przebiegu podróży, lokalizacji oraz przewożonego ładunku, pozwolą monitorowaći kierować flotą zza biurka. Dodatkowo zautomatyzowane systemy do zamawiania części i narzędzi pomogą sprawnie zarządzać magazynem i sprzętem, a tym samym rozwiązywać problemy techniczne branży transportowej. Elektromobilność w transporcie lekkim ma duży potencjał, już teraz na drogach można spotkać tzw. ebusy, a będzie ich jeszcze więcej.