Wynajem lub leasing samochodu. Dlaczego koniec roku może być pułapką?

Wynajem lub leasing samochodu to rozwiązania chętnie wybierane przez firmy chociażby ze względu na możliwość ujęcia wkładu własnego i rat w kosztach uzyskania przychodu. Ci, którzy decydują się na którąś z tych możliwości u schyłku roku, powinni jednak liczyć się z tym, że koszty rozliczą dopiero w nadchodzącym roku. Dlaczego? Problemem mogą okazać się stosowane przez wynajmujących i leasingodawców zasady fakturowania.

Koniec roku niesie wzrosty

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gajus - Fotolia.com Wynajem lub leasing samochodu? Uwaga na zasady fakturowania! Nie w każdym przypadku umowa zawarta w tym roku, oznacza, że koszt też będzie można zaksięgować w tym roku. Winny jest system fakturowania.

Wkład własny i rata leasingowa wchodzą w KUP

Wynajem lub leasing samochodu? Uwaga na zasady fakturowania!

Samochód na abonament jeszcze raczkuje

– Rynek abonamentowy jest stosunkowo młody i nie wypracował jeszcze jednolitych standardów jeśli chodzi o fakturowanie. Może się zdarzyć sytuacja, że umowę podpiszemy w tym roku, a pierwsza faktura zostanie wystawiona dopiero w styczniu i nie zaliczymy jej już do kosztów bieżącego roku – ostrzega Łukasz Domański.

Grudniowa umowa nie oznacza faktury

– Stosowane na rynku praktyki odnośnie fakturowania mogą być bardzo rygorystyczne. Jeśli przedsiębiorca chce rozliczyć jak najwięcej kosztów związanych z wynajmem auta w tym roku, czasu na decyzję i podpisanie umowy zostało już naprawdę mało. Najlepiej wybrać gotowy samochód. Jeśli przedsiębiorca wybierze firmę wystawiająca faktury raz w miesiącu i jednocześnie zdecyduje się na indywidualnie skonfigurowane auto, najprawdopodobniej nie zdąży już z dopełnieniem formalności w tym roku i faktura przejdzie na kolejny rok – ostrzega Knitter.

Za sprzedaż nowych samochodów osobowych w naszym kraju odpowiadają w znacznej mierze firmy. Potwierdzeniem tego są m.in. dane Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, z których wynika, że za znakomitą większością osobówek zakupionych w pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku kryją się właśnie rodzime przedsiębiorstwa.Okresem sprzyjającym tego rodzaju zakupom jest końcówka roku, kiedy to firmy zyskują obraz wyniku całej swojej rocznej działalności i wiedzą, jaka kwota pozostała im jeszcze na inwestycje, w tym na kupno firmowego samochodu, co jest rozwiązaniem szczególnie popularnym wśród małych firm.Potwierdzeniem tego, że końcówka roku to wyjątkowo gorący czas na rynku motoryzacyjnym , jest zarówno rosnąca liczba zamówień w portfelu Carsmile (październik był rekordowym miesiącem pod względem liczby zawartych umów), ale również skokowo rosnący wkład własny, zarówno przy wynajmie, jak i leasingu samochodu.Większość klientów korzystających z internetowej platformy Carsmile dokonuje zakupu lub wynajmu samochodu „na firmę”.Różnice widać także w wartościach nominalnych kwot wpłacanych jako wkład własny. O ile w październiku najwyższa dokonana wpłata własna wyniosła 48 tys. zł, to w listopadzie było to już dwa razy więcej.Leasing czy wynajem są o tyle korzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, że faktury z tego tytułu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W przypadku zakupów za gotówkę, samochód trzeba wprowadzić do ewidencji środków trwałych, a następnie amortyzować. Podstawowa stawka amortyzacji wynosi 20%, ale odliczeń dokonuje się proporcjonalnie w okresach miesięcznych. Oznacza to, że w przypadku auta wprowadzonego do ewidencji w grudniu, można odliczyć w tym roku jedynie 1,7% wartości pojazdu.W przypadku leasingu oraz wynajmu do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć zarówno wkład własny, jak i raty leasingowe czy miesięczny abonament. Ale uwaga! Nie w każdym przypadku umowa zawarta w tym roku, oznacza, że koszt też będzie można zaksięgować w tym roku. Winny jest system fakturowania.Bezpieczniejszy wydaje się pod tym względem rynek leasingowy, który ma dłuższą tradycję. Standardem na rynku jest wystawienie faktury po zaksięgowaniu wpłaty wkładu własnego na rachunku firmy leasingowej. Przykładowo, jeśli umowa leasingowa została podpisana 14 listopada, dzień później dokonywana jest wpłata wkładu własnego, to faktura na tę wpłatę może być wystawiona np. 15 listopada. Oznacza to, że przedsiębiorca może ją jeszcze w tym miesiącu zaliczyć w koszty.Co dzieje się dalej? Jak podkreśla Michal Knitter, wszystko uzależnione jest od rodzaju samochodu, na który decyduje się firma.Oznaczałoby to, że będzie mógł rozliczyć w 2019 roku w sumie dwie faktury związane z leasingiem. Jakie samochody dostępne są od ręki? Michal Knitter daje przykłady Nissana Qashqai, Fiata Tipo, Fiat 500 czy Hyundaia Tucson. Zaznacza jednak, że muszą to być popularne wersje.Jeśli wybór padnie jednak na samochód z indywidualną konfiguracją, który trzeba zamówić u producenta, to faktura za pierwszą ratę leasingową pojawi się dopiero w przyszłym roku. Czas oczekiwania na indywidualnie skonfigurowane auto wynosi bowiem ok. 4-5 miesięcy, a nawet 6 miesięcy. Tak może być w przypadku Volvo XC60 T4 czy Audi Q5.Sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana w przypadku wynajmu.Analitycy Carsmile przyjrzeli się stosowanym na rynku praktykom odnośnie zasad fakturowania. Okazuje się, że można na nim znaleźć oferty, gdzie fakturowanie (za wkład własny i tzw. opłatę rezerwacyjną) odbywa się tylko jeden lub tylko dwa dni w miesiącu. Przykładowo może to być pierwszy dzień miesiąca. Oznacza to, że wybierając jedną z ofert, będziemy mogli uzyskać w tym roku fakturę za wkład własny jeszcze tylko jeden raz - 1 grudnia. Aby jednak otrzymać fakturę z datą 1 grudnia, trzeba wcześniej podpisać umowę, wpłacić wkład własny, a samochód musi zostać zarejestrowany. Taki jest wymóg. Dopiero wówczas firma wynajmująca wystawi fakturę. Jeśli nie zdążymy, kolejny termin to 2 stycznia.