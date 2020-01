Mechanicy i producenci auto części nie muszą bać się spowolnienia?

Mechanicy oraz dystrybutorzy i producenci auto części z niepokojem patrzą na obecną sytuację. Na horyzoncie coraz wyraźniej majaczy widmo spowolnienia gospodarczego, coraz głośniej mówi się również o recesji w niemieckiej gospodarce oraz negatywnych następstwach Brexitu. Powodów do obaw jest zatem sporo, ale jednocześnie nie należy popadać w skrajny pesymizm. Tym bardziej, że dane rynkowe wyraźnie wskazują, że ani nie jest bardzo źle, ani też nie czeka nas kryzys – dobitnym tego potwierdzeniem może być chociażby najnowsza odsłona cyklicznego barometru opracowanego przez SDCM i Frost&Sullivan.

Pozytyw numer 1 – warsztaty mechaniczne jak na razie stabilnie

Odpowiedzi udzielone przez warsztaty składają się na obraz na razie stabilnej ich sytuacji. Mechanicy w większości albo notują wzrosty, albo utrzymują dotychczasowy poziom przychodów. To że ponad połowa z nich poszukuje pracowników, dodatkowo na to wskazuje. W czasach kryzysu raczej nie myśli się o szukaniu nowych rąk do pracy, ani o podnoszeniu cen swoich usług. Cieszę się, że niezależne warsztaty mechaniczne nie ulegają obawom utraty klientów i zaczęły wyżej cenić wykonywaną przez siebie pracę. Podwyżki tym bardziej mnie nie dziwią, że koszty, w tym koszty pracownicze, rosną, na warsztaty nakładane są kolejne obowiązki, a branża wymaga ciągłych inwestycji - mówi Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Pozytyw numer 2 – dystrybutorzy auto części w bardzo dobrej kondycji

Dystrybutorzy auto części są zatem w bardzo dobrej kondycji. Trzeba jednak zaznaczyć, że wzrost ich przychodów jest napędzany eksportem, który otworzył nowe pole rozwoju polskich firm dystrybucyjnych coraz skuteczniej walczących o rynki zagraniczne - powiedział Alfred Franke.

Producenci części motoryzacyjnych, czyli półpozytyw

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Produkcja części motoryzacyjnych - wyniki operacyjne po III kwartałach 2019 Koszty pracownicze były wyższe aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku. Kliknij, aby przejść do galerii (6)



Przeprowadzone przez nas badanie producentów części motoryzacyjnych istotnie wykazuje spadek optymizmu, ale chcę wierzyć, że wynika on nie z samej sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka, ale z całego szeregu czynników, wśród których wymienić można wyzwania czekające naszą branżę, czy też niepewność związaną ze skutkami brexitu. Podsumowując, widzimy spowolnienie, ale należy je moim zdaniem złożyć na karb cykliczności koniunktury gospodarczej. Jest jednak zdecydowanie za wcześnie, by mówić o kryzysie - powiedział Alfred Franke.



Po osiągnięciu porozumienia w sprawie brexitu związane z nim zaniepokojenie nieco opadło. Wypracowana umowa pomoże rozstać się stronom w kontrolowanych warunkach. Wcześniej nikt nie był w stanie przewidzieć skali problemów i komplikacji, jakie mogą się w związku z tym pojawić, co dobrze oddało nasze badanie. Ponad połowa respondentów utrzymujących bezpośrednie lub pośrednie kontakty handlowe z Wielką Brytanią obawiało się i nadal obawia negatywnych konsekwencji zwłaszcza ewentualnego twardego brexitu. Jest jednak wysoce prawdopodobne, że nic zaskakującego w tej sprawie już się nie wydarzy, a Europa i Wielka Brytania będą po brexicie efektywnie współpracować. Leży to w interesie obu stron - dodała mówi Anna Dutkiewicz, konsultant Frost & Sullivan.

Mechanicy póki co nie mają powodów do narzekań. Po trzech kwartałach minionego roku niemal połowa z przebadanych warsztatów odnotowała wzrost przychodów względem analogicznego okresu poprzedniego roku. 3 na 10 respondentów z tej grupy nie zanotowało żadnych zmian, a spadki przychodów dotyczyły jedynie co piątego warsztatu.Dodatkowo, aż 52% respondentów twierdzi, że poszukuje obecnie pracowników do warsztatu, a 67% badanych serwisów podniosło w tym roku ceny swoich usług. Dystrybutorzy auto części dobrze mają się nie od dziś, a ostatni barometr SDCM i Frost & Sullivan tylko to potwierdza. W porównaniu z 2018 r. po trzech kwartałach tego roku, aż 96% z nich zanotowało wzrosty. Co prawda 12% z badanych spodziewa się gorszego czwartego kwartału, ale nie zmienia to i tak optymistycznego obrazu polskiej dystrybucji. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to po 3 kwartałach w porównaniu z 2018 r. wzrosło ono aż u 69% badanych.Firmy dystrybucyjne, jak pokazuje badanie, są także dobrze zarządzane i przygotowane na zmiany. Aż 87% z nich jest przygotowanych do wprowadzanego obowiązkowego split paymentu w zakresie sprzedaży auto części.Jeśli chcieć znaleźć pozytywy w badaniu producentów części motoryzacyjnych, to na podkreślenie zasługuje wzrost przychodów u 40% respondentów w ujęciu rok do roku. Niestety nie brakuje i mniej optymistycznych wieści - tyle samo badanych zanotowało spadki. Oczywiście przyjemniej jest cieszyć się z jednej liczby niż martwić drugą. Niepokoić może natomiast, że w IV kwartale 2019 r. w odniesieniu do III kwartału spadek prognozuje już 47% firm, a wzrosty jedynie 20%.Podczas XIV Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego przeprowadzono sondaż, w którym producenci i dystrybutorzy oceniali zmianę rentowności ich firm w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Aby utrzymać optymistyczny wydźwięk danych, należałoby uśrednić wyniki dystrybutorów i producentów auto części, gdyż w ten sposób skonkludujemy, że większość firm przewiduje utrzymanie rentowności na tym samym poziomie. Ujmując rzecz mniej ogólnie należy jednak zauważyć, że większymi optymistami co do rentowności są dystrybutorzy, gdyż jej wzrostu spodziewa się 1/3 z nich, co jest bardzo dobrym sygnałem w czasie gwałtownego wzrostu kosztów.Jeśli chodzi o poziom zatrudnienia, 57% respondentów nie zanotowało spadku, a część z nich nawet zwiększyła liczbę pracowników. Niestety jednak aż 43% producentów biorących udział w badaniu zmniejszyło zatrudnienie.Badanie wykazało, że wyroby aż 57% biorących w nim udział producentów trafiają również (bezpośrednio lub pośrednio) do Wielkiej Brytanii. Jakie zatem nastroje panują w kwestii ciągnącego się od dawna tematu brexitu?