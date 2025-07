Japoński producent zdecydował się na aktualizację dobrze znanej koncepcji napędowej. Efektem jest większa wydajność. Nissan Qashaqi e-POWER 2025 stanowi tego potwierdzenie. Nowy układ może mu pomóc w utrzymaniu wysokiej pozycji rynkowej. Niewykluczone, że w przyszłości wpłynie także na sprzedaż innych modeli.

Większa wydajność

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Nissan Qashqai e-POWER 2025 - front Odważny, nowocześnie zaprojektowany front Qashqaia e-POWER 2025 od razu przyciąga wzrok nowym kształtem świateł i dużym grillem. Te zmiany podkreślają innowacyjny charakter hybrydy, która oferuje płynniejszą jazdę i większą wydajność przy zachowaniu niskiego zużycia paliwa. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Nissan Qashqai e-POWER 2025 - nowy układ hybrydowy Pod maską modelu Qashqai e-POWER 2025 pracuje hybrydowy układ samoładujący z nowym silnikiem 1.5 o zwiększonej wydajności. Silnik spalinowy działa głównie jako generator prądu, co redukuje spalanie oraz zapewnia cichszą, płynniejszą jazdę, zbliżając komfort do samochodów elektrycznych. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Napęd e-POWER 2025 w praktyce

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Nissan Qashqai e-POWER 2025 - profil Różnorodność wariantów kolorystycznych nadwozia w Qashqaiu e-POWER 2025 zwiększa atrakcyjność modelu. Hybrydowy napęd samoładujący pozwala pokonywać nawet 1000 km na baku, oferując kompromis między ekonomiką a komfortem jazdy bez konieczności szukania ładowarki. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Nissan Qashqai e-POWER 2025: odświeżona hybryda z większą wydajnością Nowy Qashqai e-POWER 2025 pokazuje stylistyczną świeżość, zachowując sportowe proporcje i wyraziste linie nadwozia. Zaawansowany napęd hybrydowy z lekką konstrukcją zużywa mniej paliwa, skutecznie łącząc niską emisję z bardzo dobrymi osiągami na co dzień. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Udoskonalenie znanej koncepcji

Kliknij, aby powiekszyć fot. Wojciech Krzemiński Nissan Qashqai e-POWER 2025 - przód Śmiała stylistyka przodu z wyrazistą linią świateł i dużym grillem podkreśla odświeżenie wersji e-POWER 2025. Nowy napęd to połączenie efektywności z atrakcyjnym wyglądem, a kluczowe zmiany wpływają na komfort, oszczędność i wysoką kulturę pracy w codziennym użytkowaniu. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Udoskonalenie znanych i lubianych konstrukcji to dziś najlepsza strategia. Hybryda tego producenta od lat zbiera pozytywne opinie, dlatego jej aktualizacja może tylko pomóc. Zacznijmy od tego, że napęd e-POWER 2025 jest to wariant HEV, czyli samoładujący.Biorąc pod uwagę normy emisji spalin, to właściwa droga. Odmiana mHEV (miękki) nie obniżyłaby znacząco średniej CO2. Z kolei plug-in wywindowałby cenę ze względu na konieczność zastosowania dużej baterii. Prezentowana hybryda stanowi zatem dobry kompromis.Bazą jest nowy silnik spalinowy o pojemności 1,5 litra. Dysponuje większą turbosprężarką, co przekłada się na moc - o której za chwilę. Benzyniak ma tę samą rolę, co dotychczas. Służy jako agregat zasilający baterię o pojemności 2,1 kWh. Zgromadzona energia jest przekazywana jednostce elektrycznej, która samodzielnie napędza koła.Brzmi to nietypowo, ale w rezultacie jest prostsze, niż klasyczne hybrydy HEV. Przykładem może być skrzynia, a raczej jej brak. Hybryda o takiej charakterystyce nie wymaga używania przekładni, ponieważ silnik konwencjonalny ma inną rolę, niż zazwyczaj.Napęd e-POWER 2025 został "odchudzony", co jest zasługą lekkiej obudowy obejmującej silnik, generator, falownik i reduktor. Masa własna całego zestawu jest więc znacznie bardziej akceptowalna, niż w przypadku PHEV-ów, które są mniej użyteczne na dłuższych dystansach.Mieliśmy okazję sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Pomógł w tym Nissan Qashqai e-POWER 2025, którego mogliśmy porównać ze starszym wydaniem. Efekty? Wbrew pozorom, są odczuwalne i, co ważne pozytywne - zarówno dla komfortu, jak i portfela.Zaktualizowana konstrukcja ma znacznie wyższy poziom wydajności, co da się odczuć podczas normalnej jazdy - szczególnie przy niskich prędkościach. Mówiąc wprost, silnik spalinowy aktywuje się rzadziej, a co za tym idzie - pobiera mniej paliwa.To też przekłada się na mniejsze wibracje i przyjemniejszą jazdę. Użytkownik może odnieść wrażenie, że jedzie samochodem elektrycznym, ale takim, który nie wymaga szukania ładowarek i stresowania się zasięgiem.Zgodnie z normami WLTP, zasięg w cyklu mieszanym wynosi 4,5 litra. W warunkach rzeczywistych należy spodziewać się wyniku z piątką z przodu, co jest wciąż godne pochwały. Kierowca o normalnym stylu jazdy pokona blisko 1000 kilometrów na jednym baku.Klienci są sceptyczni w przypadku jakichkolwiek rewolucji, tym bardziej że czasy są niepewne. Przemysł motoryzacyjny jest w trudnej sytuacji, dlatego lepiej utrzymywać stabilność tam, gdzie się da. Dobrze więc, że Nissan nie podjął przesadnego ryzyka i zastosował to, co jest znane i lubiane.Napęd e-POWER 2025 działa jeszcze lepiej. Z perspektywy użytkownika nie zmieniło się nic na niekorzyść. Układ jest wydajny, oferuje wyższą kulturę pracy i zapewnia wyraźnie oszczędniejszą jazdę w cyklu mieszanym.Niewykluczone, że udoskonalona hybryda trafi też X-Traila. Jeśli tak się stanie, to może będzie dostępna z układem AWD. Jest na tyle dobra, że chętnie zobaczyłbym ją również w innych modelach aliansu Nissan-Renault-Mitsubishi.