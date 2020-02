W samochody elektryczne przesiądziemy się już za 10 lat?

Elektromobilność to pojęcie, które odmienia się dziś przez wszystkie przypadki. I nie ma w tym nic zaskakującego, skoro w opinii wielu to właśnie ona ma być najbliższą przyszłością motoryzacji, a samochody elektryczne już wkrótce staną się sprzedażowym numerem 1. Z takiego założenia wychodzi co drugi producent samochodów z Węgier i Turcji oraz co trzeci polski reprezentant tego sektora.Jednocześnie w taki scenariusz wierzy jedynie 4% respondentów z Rosji. Kołem napędowym elektromobilności jest m.in. coraz większa świadomość ekologiczna oraz podwyższane przez UE normy emisji spalin.

Samochody elektryczne standardem już za 10 lat?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Patrick Daxenbichler - Fotolia.com Samochód elektryczny Już za 10 lat Polacy przesiądą się do aut elektrycznych?

- Z naszego badania wynika, że w elektrorewolucję nie wszyscy wierzą. Najbardziej sceptyczni są Rosjanie, Czesi i Rumuni, ale już połowa Węgrów i Turków uważa, że elektryki wyprą spalinówki. Duży wpływ na opinie o upowszechnieniu się aut elektrycznych ma nie tylko zasobność portfeli konsumentów w danym kraju, ale też kultura społeczeństwa. Przykładem przywiązania do tradycyjnej motoryzacji są Niemcy i Wielka Brytania, gdzie elektromobilny boom przewiduje odpowiednio tylko 15% i 22% respondentów. Warto też pamiętać, że w przypadku elektromobilności mamy do czynienia raczej z ewolucją niż rewolucją. Jedynie w trzech krajach ankietowani wierzą, że elektromobilność upowszechni się w ciągu 5 lat. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz 10-letni – mówi Paweł Gos, prezes zarządu Exact Systems Sp. z o.o.

Polska nie jest gotowa na samochody elektryczne

Normy ekologiczne napędzają zmiany

- Dla Grupy PSA wyzwania wskazywane przez przedstawicieli branży są również szansą. Tylko w 2019 i 2020 roku wprowadzamy 14 nowych modeli niskoemisyjnych, zarówno hybryd plug-in, jak i samochodów z napędem wyłącznie bateryjnym. Intensywnie pracujemy też nad zmniejszaniem emisji z silników wewnętrznego spalania. Mamy postanowienie, że spełnimy normy emisji od pierwszego dnia wejścia w życie nowych przepisów. Do 2025 roku każdy model marek Citroen, DS, Opel i Peugeot oferowany w Europie będzie miał swój zelektryfikowany wariant – mówi Paweł Wideł, Public Affairs and Government Relations Director, Grupa PSA.

Wprawdzie już przeszło 30% przedstawicieli polskiego automotive jest przekonanych, że samochody elektryczne wkrótce staną się standardem polskich ulic, to jednak nie brakuje również bardziej sceptycznych głosów - 6 na 10 producentów, patrząc w przyszłość, nadal widzi bowiem dominację aut z tradycyjnymi napędami - czytamy w komunikacie z badania „MotoBarometr 2019. Nastroje w Automotive. Polska, Czechy, Niemcy, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania”, opracowanym przez Exact Systems.3/4 polskich zwolenników teorii o rychłym nadejściu czasów elektromobilności jest przekonanych, że rewolucja dokona się już za 10 lat. Z podobnego założenia wychodzą Portugalczycy (53%) i Czesi (44%). Słowacy i Niemcy są bardziej zachowawczy i sądzą, że auta elektryczne opanują ich ulice dopiero za 15 lat – odpowiedziało tak odpowiednio 61% i 57% z nich. Zakrojone na szeroką skalę zmiany w ciągu maksymalnie 5 lat wieszczą natomiast producenci z Rumunii, Turcji i Czech (odpowiednio 50%, 48% i 44% odpowiedzi).W elektrorewolucję zupełnie nie wierzą za to Rosjanie (89%) Czesi (70%) oraz Rumuni (65%), dla których przeciwwagę stanowią Turcy i Węgrzy – w obu przypadkach 50% wskazało, że auta elektryczne zdetronizują samochody spalinowe.Okazuje się jednak, że rozwój elektromobilności i odchodzenie od silników diesla skłoniło zaledwie 8% producentów z Polski do przestawienia ciężaru produkcji w kierunku aut elektrycznych. Jeszcze mniej firm zdecydowało się na stworzenie nowego działu badań i rozwoju (3%). Najlepiej przygotowani do nadchodzących zmian są nasi sąsiedzi. Czesi są liderami jeśli chodzi o innowacje (30% ma nowe działy R&D) oraz poziom przestawienia produkcji na elektromobilność (25%). Natomiast na Słowacji aż 16% fabryk motoryzacyjnych jest gotowych do wytwarzania aut elektrycznych i/lub części do nich.40% przedstawicieli sektora automotive z Polski uznaje Brexit za wydarzenie mające największy wpływ na funkcjonowanie ich biznesu. Jedna trzecia respondentów za motor napędowy zmian uważa zakaz wjazdów aut spalinowych do centrów miast, a 14% uważnie śledzi doniesienia o zaostrzaniu unijnych norm emisji spalin. O zaostrzone przepisy emisyjne martwią się również w Portugalii (56% wskazań) i Czechach (55%), nieco mniej w Turcji, Niemczech, Rumunii i na Węgrzech.