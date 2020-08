Średni rocznik samochodu w Polsce: jak wypadamy na tle Europy?

O tym, że po naszych drogach przemieszczają się dość wiekowe auta, mówi się nie od dziś. Rocznik samochodu należącego do przeciętnego Kowalskiego to 2006 (13,9 roku). Jak wypadamy na tle innych? Analiza zrealizowana przez porównywarkę Ubea.pl wskazuje wprawdzie, że daleko nam do Luksemburga (6,4 roku), ale równocześnie jeździmy młodszymi rocznikami niż Czesi czy Grecy.

Austria - 8,2 roku

Belgia - 9,0 roku

Chorwacja - 12,6 roku

Czechy - 14,8 roku

Dania - 8,8 roku

Estonia - 16,7 roku

Finlandia - 12,1 roku

Francja - 9,0 roku

Grecja - 15,7 roku

Hiszpania - 12,4 roku

Holandia - 10,6 roku

Irlandia - 8,4 roku

Litwa - 16,9 roku

Luksemburg - 6,4 roku

Łotwa - 13,9 roku

Niemcy - 9,5 roku

Norwegia - 10,5 roku

Polska - 13,9 roku

Portugalia - 12,9 roku

Rumunia - 16,3 roku

Słowacja - 13,9 roku

Słowenia - 10,1 roku

Szwajcaria - 8,6 roku

Szwecja - 9,9 roku

Węgry - 14,2 roku

Wielka Brytania - 8,0 roku

Włochy - 11,3 roku

„Za jakiś czas znów warto będzie sprawdzić analogiczne dane, które opublikuje Stowarzyszenie Europejskich Producentów Samochodów. W statystykach dotyczących 2020 r. i 2021 r. zapewne będzie widoczny wpływ koronawirusowego kryzysu” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Dane opublikowane przez Stowarzyszenie Europejskich Producentów Samochodów wskazują, że w 2018 roku średni wiek aut z wybranych krajów Starego Kontynentu wyglądał następująco:Powyższe dane ACEA informują, że nie tylko w Polsce przeciętny rocznik samochodu przewyższa średnią unijną (10,8 roku w 2018 r.). Znacznie starsze pojazdy jeżdżą między innymi po greckich, litewskich, estońskich, czeskich oraz rumuńskich drogach.