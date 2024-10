Najpopularniejsze marki i modele samochodów. Jakie auta ubezpieczamy najczęściej?

Rankomat.pl przyjrzał się statystykom dotyczącym ubezpieczeń komunikacyjnych, aby dowiedzieć się, dla których marek i modeli samochodów najczęściej kupujemy OC. To jednocześnie pozwala wskazać najbardziej popularne wśród polskich kierowców auta. Czym najczęściej jeździmy? Okazuje się, że marka najpopularniejsza wśród nabywców nowych samochodów wcale nie jest tą, która jest najczęściej ubezpieczaną.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie marki samochodów są najpopularniejsze wśród osób poszukujących nowych samochodów?

Jakie modele samochodów królują na polskich drogach?

Ilu letni samochód posiada statystyczny Kowalski?

Na zachodzie wolą Volkswagena

Opel Astra króluje w centralnej Polsce

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najczęściej zgłaszane do ubezpieczenia modele samochodów

Samochód Polaka to nastolatek

Najtańsze OC dla Astry na Podkarpaciu

Miejsce zamieszkania kierowcy jest jednym z czynników, które wpływają na cenę polisy OC. Jeśli statystyki pokazują, że w danym województwie częściej dochodzi do wypadków drogowych, składka OC dla kierowców zamieszkujących ten region może być wyższa niż w innych rejonach kraju - tłumaczy Katarzyna Gaweł, ekspertka rankomat.pl - Warto jednak pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe wyliczając wysokość składki, pod uwagę biorą także wiele innych czynników związanych zarówno z kierowcą, jak i pojazdem. Duże znaczenie ma tutaj także wiek jego właściciela, liczba lat za kierownicą, czy historia szkodowości. Dopiero po analizie tych wszystkich aspektów firmy ubezpieczeniowe ustalają ostateczną cenę polisy – dodaje Katarzyna Gaweł.

Mimo że liczba rejestracji nowych samochodów systematycznie rośnie, Polacy wciąż jeżdżą głównie kilkunastoletnimi autami.Według danych multiporównywarki rankomat.pl, średni wiek samochodu w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. wyniósł niecałe 15 lat. Eksperci rankomat.pl sprawdzili także jakie marki i modele aut najczęściej zgłaszano do ubezpieczenia w tym okresie. Okazuje się, że Polacy preferują głównie dwóch producentów samochodów Choć w przypadku nowych samochodów, Polacy najczęściej wybierają Toyotę, na polskich drogach królują głównie starsze Volkswageny i Ople. W okresie od stycznia do września 2024 r. prawie 10% kalkulacji przeprowadzonych na rankomat.pl dotyczyło pojazdów marki Volkswagen, a 9% stanowiły samochody marki Opel.Ople i Volkswageny dominują także w podziale na województwa. Ople najczęściej zgłaszano do ubezpieczenia aż w ośmiu województwach, z kolei w siedmiu województwach najpopularniejszą marką okazał się Volkswagen. Jedynie w województwie mazowieckim do ubezpieczenia najczęściej zgłaszano Toyoty.Patrząc na popularność marek w poszczególnych województwach, w zachodniej Polsce największym uznaniem wśród kierowców cieszy się Volkswagen. W centralnej części kraju natomiast Polacy najczęściej po drogach poruszają się Oplem.Na podstawie kalkulacji użytkowników porównywarki, eksperci rankomat.pl wytypowali także najpopularniejsze modele samochodów zgłaszanych do ubezpieczenia. W okresie od stycznia do września 2024 r. Polacy najczęściej poszukiwali OC dla Volkswagena Passata z 2006 r. z silnikiem Diesla oraz Opla Astry z 2005 r. z silnikiem benzynowym.W podziale na województwa najpopularniejszy okazał się Opel Astra - model ten najczęściej zgłaszano do ubezpieczenia aż w 9 województwach.Volkswagen Golf dominował z kolei w trzech województwach: dolnośląskim, zachodniopomorskim oraz pomorskim. Natomiast w lubuskim oraz opolskim kierowcy najczęściej chcieli ubezpieczyć Volkswagena Passata, a w województwach lubelskim oraz warmińsko-mazurskim najpopularniejszym modelem okazało się Audi A4.Według danych pochodzących z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, we wrześniu 2024 zarejestrowano w Polsce 41 466 nowych samochodów osobowych, czyli o 5,59% więcej niż rok wcześniej oraz o 12,32% więcej niż w sierpniu 2024 roku. Najczęściej rejestrowaną marką była Toyota – samochody tego producenta zgłaszano do rejestracji 7517 razy. Mimo rosnącej sprzedaży nowych aut na polskich drogach wciąż dominują, starsze kilkunastoletnie auta.Średni wiek samochodów zgłaszanych do ubezpieczenia z rankomat.pl wyniósł 14,6 lat. Najmłodszymi samochodami jeżdżą mieszkańcy województwa mazowieckiego (13,7 lat). Z kolei najstarsze auta należą do kierowców z województwa warmińsko-mazurskiego - średni wiek samochodów w tym województwie to 15,8 lat.Eksperci rankomat.pl sprawdzili także, ile trzeba zapłacić za obowiązkowe ubezpieczenie samochodu dla najpopularniejszych modeli w danych województwach. W przypadku Opla Astry najmniej za polisę OC zapłacą średnio kierowcy z województwa podkarpackiego (529 zł), a najwięcej z mazowieckiego (698 zł). W pozostałych województwach, gdzie Opel Astra był najczęściej zgłaszanym do ubezpieczenia modelem samochodu, za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu trzeba będzie zapłacić od 603 zł do 676 zł.Średni koszt polisy OC dla Volkswagena Golfa będzie wynosił 707 zł w woj. zachodniopomorskim, 712 zł w woj. dolnośląskim i 744 zł w woj. pomorskim. Z kolei dla Volkswagena Passata średnia cena polisy OC wyniesie ok. 568 zł, zarówno w województwie opolskim, jak i lubuskim.