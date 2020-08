Auto na abonament można użyczyć. Jakie formalności?

W tym roku, ze względu na ciągle istniejące zagrożenie zakażenia koronawirusem, samochód stał się jednym z najchętniej wybieranych środków transportu. Jeżeli nie możesz jechać na wakacje z rodziną, a posiadasz auto na abonament, możesz użyczyć je partnerowi. Skorzystać z niego może również twój pracownik. Jakich formalności należy dopełnić w takiej sytuacji? Oto praktyczne wskazówki od ekspertów Carsmile.

Czy samochód na abonament może poprowadzić mąż, żona, partner, pracownik czy znajomy? Jacek Wierzbicki starszy specjalista ds. operacji w Carsmile przyznaje, że tego rodzaju pytanie jest jednym z najczęściej pojawiających się w trakcie podpisywania umowy wynajmu samochodu i zyskuje na aktualności zwłaszcza w czasie wakacji. Zadają je zarówno osoby prywatne, jak i ci, którzy dysponują firmowym samochodem na abonament.Informacje o formalnościach związanych z użyczeniem samochodu na abonamrnt powinny znajdować się w umowie lub regulaminie usługi. Jednak z uwagi na fakt, że zapisy te nie zawsze są precyzyjne i łatwe do znalezienia, analitycy Carsmile, zapytali firmy, z którymi platforma współpracuje, o konkretne wymogi i formalności, jakie należy spełnić, aby móc bez obaw powierzyć samochód na abonament pracownikowi czy partnerce.Najbardziej elastyczne podejście do użyczenia przedstawiły fimy Alphabet i Arval, które zadeklarowały brak jakichkolwiek ograniczeń i formalności związanych z udostępnianiem wynajętego pojazdu osobom trzecim. Oznacza to, że użytkownik, który podpisał umowę wynajmu (Alphabet obsługuje tylko firmy, a Arval ma ofertą zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców), sam decyduje o tym, kto może jeździć samochodem. Użyczenia nigdzie się nie zgłasza, nie ma też z tego tytułu żadnej opłaty. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to odpowiedzialność za ewentualne szkody, która zawsze spoczywa na wynajmującym, niezależnie od tego, kto prowadził pojazd.Żadnych ograniczeń formalnych związanych z użyczeniem nie ma też platforma Carsmile (w umowach zawieranych na własny rachunek, firma działa też jako pośrednik). Koniecznej jest jednak uzyskanie zgody Carsmile na użyczenie pojazdu. Trzeba w tym celu przesłać na adres bok@carsmile.pl wniosek zawierający dane osobowe kierowcy (numer prawa jazdy, kategoria, nr dowodu osobistego i PESEL). - Nigdy jeszcze się nie zdarzyło, aby taka zgoda nie została wydana – informuje Jacek Wierzbicki. Carsmile nie pobiera z tytułu użyczenia żadnych opłat. Firma stosuje te same zasady w przypadku klientów firmowych oraz osób wynajmujących samochody na cele prywatne.Kolejnym przykładem firmy o dość elastycznym podejściu jest MasterLease, obsługujących klientów firmowych i prywatnych. O ile nie ma tu jednak żadnych przeszkód formalnych kto może, a kto nie może korzystać z samochodu, to pojawiają się pewne ograniczenia natury finansowej. Jeżeli z samochodu miałaby korzystać osoba spoza najbliższej rodziny wynajmującego i jego gospodarstwa domowego, wówczas firma naliczy opłatę 300 zł. Podobnie będzie w przypadku zgody na korzystanie z samochodu przez pracownika firmy, przy czym tu może być jeszcze naliczona dodatkowa opłata przez ubezpieczyciela, wynosząca od 150 do nawet 2000 zł. Użyczenie samochodu wynajętego w MasterLease trzeba zgłosić mailowo na specjalnym formularzu na adres administracja@masterlease.pl.Z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi kręgu osób, którym można użyczyć wynajęty samochód spotkamy się natomiast w firmie Athlon (obsługuje wyłącznie klientów firmowych). Zgodnie z regulacjami tej firmy, auto może prowadzić tylko osoba z bliskiej rodziny wynajmującego lub partner/partnerka, jak również pracownik, którego wiąże z wynajmującym umowa o pracę, zlecenie lub inna. Aby taka osoba mogła kierować pojazdem, konieczne jest sporządzenie upoważnienia zawierającego dane osobowe i przesłania go na adres cm.poland@athlon.com. Upoważnienie trzeba wozić w samochodzie. Z tytułu użyczenia nie są za to pobierane żadne opłaty.Wybierając się w podróż wakacyjną należy pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy, tj. o sprawdzeniu, jak firma wynajmująca podchodzi do kwestii związanych z przekraczaniem granicy. Temu tematowi będzie poświęcony odrębny raport Carsmile, w tym miejscu można jednak zasygnalizować, że wyjazd za granicę będzie najprawdopodobniej wymagał zgłoszenia go firmie wynajmującej – jednorazowo bądź długoterminowo. Formalności są różne dla krajów wewnątrz i poza granicami UE.