Nowy trend: samochody dostawcze na abonament

Pandemia nie pozostaje bez wpływu na rynek wynajmu długoterminowego. Potwierdzeniem tego są najnowsze doniesienia platformy Carsmile, która dostrzegła wśród wynajmujących nowy trend. Okazuje się, że wzmożonym zainteresowaniem wynajmujących cieszą się dziś samochody dostawcze o DMC do 3,5 t. Ile kosztuje dostawcze auto na abonament? Jaki model jest dzisiaj liderem popularności?

Przeczytaj także: Auto na abonament można użyczyć. Jakie formalności?

Rosnąca popularność dostawczego autana abonament

Udział aut użytkowych w ogólnej liczbie samochodów, które zostały wynajęte lub wyleasingowane przez Carsmile, wzrósł z kilku procent na początku roku do kilkunastu procent obecnie – mówi Łukasz Domański, prezes Carsmile.

Abonament dwa razy częstszy niż leasing

Jeszcze do niedawna naturalną formą finansowania tego typu pojazdów był leasing. Widzimy jednak, że to się bardzo szybko zmienia. Większość. bo aż 66% kontraktów, które zawarliśmy w tym roku, miało formę subskrypcji. Oznacza to, że zaledwie jedna trzecia aut została wyleasingowana – zauważa Domański.

Budowlanka, kurierzy i sklepy

Wzrost popytu na usługi kurierskie spowodował, że wiele osób decyduje się na podjęcie pracy w tym zawodzie i pilnie potrzebuje samochodu. Mamy wielu tego typu klientów. Widać też, że branża gastronomiczna nie składa broni pomimo kolejnego lockdownu i przestawia się na dostawy posiłków – mówi prezes Carsmile.

Od 900 do 1800 zł miesięcznie, Citroen Jumper liderem

W październiku liderem Citroen Jumper

Jak wynika z danych zebranych przez platformę Carsmile, zaobserwowane w III kwartale bieżącego roku zainteresowanie małymi samochodami dostawczymi na abonament okazało się aż 4 razy większe od notowanego w analogicznym okresie minionego roku.Łukasz Domański, prezes Carsmile, przyznaje, że w świetle trwającego spowolnienia gospodarczego , powyższe dane mogą wywoływać zaskoczenie. Tymczasem faktem pozostaje, że w październiku br. Carsmile zawarł cztery razy więcej umów wynajmu i leasingu samochodów dostawczych niż w styczniu.Niespodziewana jest nie tylko skala wzrostu popytu na samochody dostawcze, ale też sposób, w jaki są one użytkowane.Jego zdaniem nałożyły się na to trzy czynniki. Pierwszym jest pandemia, która spowodowała, że wielu przedsiębiorców musiało dosłownie w dnia na dzień zaopatrzyć się w samochód dostawczy. Na drugim miejscu prezes Carsmile wymienia wzrost popularności usługi wynajmu samochodów, jaki obserwujemy w ostatnich latach w Polsce. Trzeci czynnik to rosnąca sprzedaż aut przez internet, która – szczególnie w czasie pandemii – ułatwia szybki zakup i odbiór auta. Według danych Samaru, w październiku zarejestrowano w naszym kraju 5,4 tys. nowych samochodów dostawczych o DMC do 3,5 t, co oznacza spadek o 6,6% w skali roku przy dwukrotnie większym spadku rejestracji samochodów osobowych (14,6%).Analitycy platformy Carsmile sprawdzili, jakie branże stoją za zwiększonym popytem na samochody dostawcze w internecie. Zrobili to w oparciu o kody PKD wskazane przez użytkowników w wypełnionych formularzach.Zdecydowanym numerem jeden jest szeroko rozumiany sektor budowlany, a więc firmy świadczące usługi budowlane, remontowe, kanalizacyjne, elektryczne czy meblarskie. Na drugim miejscu, z wyrównaną liczbą wskazań, znalazły się firmy kurierskie i transportowe, a także sklepy stacjonarne oraz internetowe.Ile kosztuje dostawcze auto na abonament o DMC do 3,5 t? Przy założeniu, że umowa wynajmu jest zawierana na 3 lata, użytkownik dysponuje 10-proc. wkładem własnym oraz wybiera opcję „full”, czyli z ubezpieczeniem i serwisami, najtańsza obecnie w serwisie Carsmile – Daccia Dokker Van – kosztuje ok. 900 zł netto miesięcznie. Ten samochód chętnie wybierają m.in. kurierzy miejscy, przewożący drobne przesyłki. Na drugim biegunie mamy Forda Transita Custom Kombi, kosztującego ok. 1800 zł netto.Na platformie Carsmile dostępnych jest obecnie 35 modeli samochodów zaliczanych do grupy dostawczych oraz vanów. Liderem w październiku okazał się Citroen Jumper. Wybrała go aż jedna trzecia przedsiębiorców, którzy w październiku zawarli umowę wynajmu lub leasingu. Citroen Jumper to „pełnowymiarowy” furgon, chętnie wybierany m.in. przez firmy transportowe.