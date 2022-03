Jakie samochody wybierają kobiety?

W tym roku kobiety poszukują przystępnych cenowo crossoverów i SUV-ów - wynika z analizy Carsmile. Co ciekawe, w gronie 10 najczęściej oglądanych przez panie modeli pojazdów znalazł się jeden skuter. Najbardziej poszukiwane nowe auta kosztują średnio ok. 1300 zł netto miesięcznie. Kolor nie ma znaczenia.

Przeczytaj także: Jaki samochód dla kobiety?

Auto funkcjonalne i niezawodne

Użytkowniczki naszej platformy bardzo często poszukują crossoverów i SUVów, bo takie samochody sprawdzają się zarówno w sprawach biznesowych, jak i w życiu prywatnym – zauważa Natalia Świętochowska, ekspert ds. sprzedaży w Carsmile. – Ważne jest dla nich, aby auto było niezawodne i funkcjonalne – podkreśla.

Panie nie lubią diesla

1300 zł netto miesięcznie

Kolor bez znaczenia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 10 modeli pojazdów najczęściej oglądanych przez kobiety w 2022 roku - tabela Na liście 10 najczęściej oględnych modeli znalazły się pojazdy ze średniej lub niższej od średniej półki cenowej. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Z okazji Dnia Kobiet, analitycy Carsmile opublikowali listę 10 modeli pojazdów najczęściej oglądanych przez panie na platformie carsmile.pl w 2022 roku. W gronie tym znalazło się 9 samochodów i jeden … skuter.Numerem jeden na liście okazał się Hyundai Tucson, który zebrał aż 15,3% odsłon przypadających na wszystkie modele z grona TOP10. Na drugim miejscu znalazła się Dacia Duster, a na trzecim – Peugeot 308. Dwucyfrowy wynik pod względem udziału w liczbie odsłon przypadających na 10 najbardziej poszukiwanych modeli osiągnęła jeszcze Dacia Sandero.W ocenie ekspertów Carsmile, kobiety przy wyborze samochodu kierują się opinią doradcy lub kogoś znajomego czy rodzinny, a decyzje podejmują szybko, po analizie najważniejszych elementów. Zdarza się, że wybierają pojazd pod wpływem emocji. – Chcą też auto szybko odebrać. Wydłużone terminy oczekiwania na dostawę samochodu, z którymi rynek boryka się obecnie, są dla kobiet dość trudne do zaakceptowania, dlatego zwykle decydują się one na auto przedkontraktowe – zauważa Natalia Świętochowska.Jakie elementy wyposażenia są obecnie najbardziej poszukiwane? Automatyczne skrzynie biegów, kamery i czujniki cofania, systemy kontroli pasa ruchu, a także systemy Android Auto i Apple CarPlay – wyliczają eksperci Carsmile. Czego panie zdecydowanie nie lubią w samochodach? – Silników diesla oraz manualnych skrzyń biegów – zauważa N. Świętochowska.Jak wyglądają kobiece wybory pod względem ekonomicznym? Na liście 10 najczęściej oględnych modeli znalazły się pojazdy ze średniej lub niższej od średniej półki cenowej. Najdroższym autem w zestawieniu jest Volvo XC60, które w najtańszej wersji kosztuje ok. 3000 zł netto miesięcznie i zdecydowanie odbiega cenowo od pozostałych samochodów z TOP10. Najmniej zapłacimy natomiast za Dacię Sandero i Citrena C3, które dla przyjętych do analizy założeń kosztują miesięcznie poniżej 1000 zł netto. Najtańszym pojazdem okazał się jedyny skuter obecny w zestawieniu - Honda PCX 125. Skuter ten można sfinansować leasingiem (również konsumenckim). Miesięczny koszt wraz z szacunkowymi wydatkami na ubezpieczenie i serwisy wynosi w tym przypadku ok. 270 zł netto.Średnia rata za samochód z grupy 9 najczęściej oglądanych wskazuje, że panie poszukują auta kosztującego 1316 zł miesięcznie netto w podstawowej wersji. Brutto daje to kwotę 1619 zł, jednak większość kobiet decydujących się na nowe auto prowadzi własną firmę i korzysta z odliczeń podatkowych, dzięki czemu odczuwalny w portfelu koszt użytkowania pojazdu jest mniejszy. Przedstawiona kwota nie wydaje się wysoka biorąc pod uwagę obecne realia rynkowe, tj. dynamiczne wzrosty cen nowych aut w tym roku w związku z pandemią oraz ciągle zaostrzanymi wymogami odnośnie emisji spalin oraz obowiązkowego wyposażenia pojazdów w systemy bezpieczeństwa. Do tych czynników niebawem dojdzie też efekt osłabienia złotego.Zgodnie z badaniem sondażowym przeprowadzonym w 2020 roku przez Carsmile, najważniejszymi czynnikami, którymi kobiety kierują się przy wyborze auta są: miesięczny koszt użytkowania, bezawaryjność, spalanie, systemy bezpieczeństwa, cena katalogowa, czas oczekiwania na odbiór auta oraz długość i zakres gwarancji. Bez znaczenia dla nich są natomiast: zdobyte przez auto nagrody w konkursach, kolor, utrata wartości oraz emisja CO2.