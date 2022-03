Ceny OC stabilne, AC bije po kieszeni

Porównywarka ubepieczeń Rankomat.pl przyjrzała się, jak w minionym roku kształtowały się ceny OC i AC. O ile pierwsze z wymienionych ubezpieczeń nie drożało i to nawet pomimo wysokiej inflacji, o tyle już autocasco podrożało dość mocno i to w całym kraju. Oto, co jeszcze udało się ustalić autorom badania.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniły się w 2021 roku ceny polis AC?

Jak na cenę polisy AC wpływa rocznik auta?

Dlaczego AC Toyoty podrożało w największym stopniu?

Jak kształtowały się ceny AC w poszczególnych województwach i miastach wojewódzkich?

Średni koszt polisy OC AC wzrósł w ciągu roku o 13%

Ubezpieczenie OCAC Toyoty droższe o 15,8%

Na znaczny wzrost cen AC Toyoty wpływ mogły mieć nie tylko rosnące ceny części zamiennych i usług, ale także niekorzystne statystyki dotyczące kradzieży samochodów. Okazuje się, że zarówno w 2020 r., jak i 2021 roku, ta marka zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najczęściej kradzionych pojazdów. Zakłady ubezpieczeń musiały więc uwzględnić wyższe ryzyko ubezpieczenia, związane z utratą pojazdu i w konsekwencji wypłatą maksymalnego odszkodowania z polisy AC – mówi Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl.

Największe podwyżki w warmińsko-mazurskim, ale najdrożej w pomorskim

Kielce, Bydgoszcz i Rzeszów z największą podwyżką cen OCAC

AC z najlepszym wariantem ochrony droższe nawet o 89%!

Czy ceny ubezpieczenia samochodu mogą jeszcze wzrosnąć?

W opinii analityków rynku ubezpieczeniowego niskie stawki OC w 2021 roku utrzymywano na granicy opłacalności. Część ubezpieczycieli mogła rekompensować straty poniesione na tym obszarze wpływami ze sprzedaży dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC). Dla posiadaczy pojazdów oznaczało to podwyżki cen polis nawet na poziomie 16%.Eksperci rankomat.pl przeanalizowali, o ile wzrosły ceny pakietów OC i AC w 2021 roku w porównaniu do roku ubiegłego. Analiza składek obejmuje wszystkie województwa, największe miasta oraz TOP 10 najczęściej ubezpieczanych marek.W 2020 roku za ubezpieczenie samochodu OC z AC polscy kierowcy płacili średnio 1283 złote – wynika z danych porównywarki. W 2021 roku do takiej polisy trzeba już było dopłacić 164 złote (+ 13%).Największe podwyżki cen pakietów ubezpieczeń dotyczyły samochodów wyprodukowanych po 2015 roku (wzrost średnio o 11,4%). Na największą przychylność ubezpieczycieli mogli natomiast liczyć właściciele kilkunastoletnich pojazdów. Co istotne, wyłącznie w ich przypadku odnotowano obniżkę średniej składki, ale zaledwie o 0,3% (2020 r. vs 2021 r.).Niechlubny tytuł lidera podwyżek cen OC AC w 2021 roku przypadł samochodom marki Toyota. W ciągu ostatniego roku średnia cena pakietu ubezpieczeń na taki pojazd wzrosła o 15,8% (z 1210 zł w 2020 r. do 1401 zł w 2021 r.).Eksperci porównywarki odnotowali w ubiegłym roku największe podwyżki cen ubezpieczenia OC z AC w porównaniu do 2020 roku w województwie warmińsko-mazurskim (+ 15%). Jednak nie był to najdroższy region pod względem średniej ceny polisy.W 2021 roku najwięcej za kompleksowe ubezpieczenie samochodu (OC plus AC) płacili mieszkańcy Pomorza. Choć w ich przypadku podwyżki wyniosły najmniej, bo tylko 9,6%, to na polisę musieli przeznaczyć o 7,5% więcej, niż wynosiła przeciętna cena OC AC w całym kraju.W ubiegłym roku średnie ceny ubezpieczenia OC AC wzrosły w każdym mieście wojewódzkim. Największe podwyżki w stosunku do 2020 r. dotyczyły Kielc (15,8%), Bydgoszczy (14,2%) oraz Rzeszowa (13,7%), a najmniejsze Wrocławia (5,6%) i Warszawy (8%). Jednocześnie jednak, w stolicach województw, w których doszło do najmniejszych wzrostów cen, kierowcy płacili jedne z najwyższych stawek za ubezpieczenie samochodu.Ceny pakietów OC AC przedstawione powyżej są uśrednione i odnoszą się do ofert kilkunastu towarzystw w każdym wariancie ochrony autocasco. Na ich podstawie nie można więc stwierdzić, czy i jakie podwyżki dotyczyły poszczególnych metod likwidacji szkody z polisy AC. Eksperci rankomat.pl sprawdzili więc ceny różnych wariantów ochrony autocasco, proponowanych przykładowemu kierowcy w grudniu 2020 r. i 2021 r.Koszt likwidacji szkody, zarówno z polisy OC, jak i AC, cały czas wzrasta. Dlatego kolejne podwyżki cen ubezpieczenia samochodu są nieuniknione. Choć po 2021 roku eksperci porównywarki rankomat.pl nie odnotowali wzrostu średniej składki obowiązkowego ubezpieczenia, ich zdaniem regulacji składek można spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy. Oprócz rekordowej inflacji przyczynić do tego mogą się zmiany prawne dotyczące np. dostępu ubezpieczycieli do rejestru mandatów za wykroczenia drogowe oraz punktów karnych. Przed podwyżkami oraz przepłacaniem za OC i AC będzie można się jednak uchronić, porównując oferty wielu towarzystw i wybierając najkorzystniejszą z nich.