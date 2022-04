7 rad jak zmniejszyć zużycie paliwa

Rosnące ceny paliw stanowią obecnie jeden z poważniejszych problemów wśród kierowców na całym świecie. Ekspert SEAT-a proponuje kilka sposobów, które zwiększą efektywność jazdy i zmniejszą poziom zużycia paliwa. Utrzymywanie stałej prędkości, hamowanie silnikiem i dbanie o odpowiedni poziom ciśnienia w oponach - to kilka rozwiązań, które pomogą w oszczędnościach.

Przeczytaj także: Eco-driving. Jedź i oszczędzaj

1. Jedź płynnie

Dla oszczędności zużycia paliwa kluczowa jest płynna jazda. Większe prędkości obrotowe oznaczają większe zużycie paliwa. Optymalny moment zmiany biegów powinien nastąpić przed przekroczeniem 2500 obr./min. – wyjaśnia Ángel Suárez, inżynier z Centrum Technicznego SEAT S.A.

2. Wyłącz silnik na dłuższym postoju

Aby zautomatyzować ten proces, cała gama modeli SEAT-a została wyposażona w system Start&Stop, który domyślnie wyłącza silnik podczas dłuższego postoju – zauważa Suárez.

3. Utrzymuj stałą prędkość jazdy

4. Hamuj silnikiem

Często spotykamy ludzi, którzy podczas zjazdu ze wzniesienia wrzucają na luz. To błąd, ponieważ w tym momencie silnik jest odłączony od skrzyni biegów i zwiększa się zużycie paliwa – mówi inżynier. - Właściwym podejściem jest hamowanie silnikiem, czyli przy włączonym biegu podnosimy nogę z pedału gazu, co eliminuje zużycie paliwa – dodaje Suárez.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak zmniejszyć zużycie paliwa? Utrzymywanie stałej prędkości, hamowanie silnikiem i dbanie o odpowiedni poziom ciśnienia w oponach - to kilka rozwiązań, które pomogą w oszczędnościach.

5. Korzystasz z klimatyzacji czy opuszczasz okna?

Funkcja AUTO w ustawieniach klimatyzacji sprawia, że sprężarka działała w najbardziej wydajny sposób i osiąga pożądaną temperaturę bez szkody dla zużycia paliwa. Przy prędkości powyżej 80 km/h, gdy aerodynamika odgrywa ważną rolę, należy zawsze zamykać okna w pojeździe – radzi Suárez.

6. Zadbaj o odpowiednie ciśnienie w oponach

7. Zaplanuj trasę odpowiednio wcześnie

Lepiej zaplanować trasę wcześniej i wybrać na podróż takie pory dnia, w których ruch jest najmniejszy. Warto też tak zorganizować podróż, by podczas jednego przejazdu załatwić jak najwięcej spraw – podsumowuje ekspert SEAT-a.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) efektywna jazda może przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa o 6-12 %. Ekspert SEAT-a podpowiada jakie nawyki warto wypracować, aby oszczędzać paliwo i odciążyć budżet domowy.Nagłe zmiany prędkości, takie jak gwałtowne przyspieszanie lub hamowanie, zwiększają zużycie paliwa. By temu zaradzić, pozostań na niskich biegach tylko przez kilka pierwszych sekund jazdy. W miarę możliwości korzystaj z wysokich biegów. Dobrym sposobem jest postępowanie zgodnie z instrukcjami wskaźnika zmiany biegów (GSI) sugerującemu kierowcy optymalny moment zmiany biegów.Włączony silnik na postoju generuje zużycie paliwa oraz emituje spaliny. Przy krótkich postojach, np. na światłach silnik na biegu jałowym zużywa około 1 litra na godzinę.Zmiany prędkości wpływają na poziom zużycia paliwa, dlatego preferowane jest utrzymanie tej samej prędkości, o ile pozwalają na to natężenie ruchu i jakość drogi, którą się poruszamy.Międzynarodowa Agencja Energetyczna IEA w swojej 10-punktowej rekomendacji zaleca, aby ograniczyć prędkość jazdy na autostradach o co najmniej 10 km/h. Udowodniono, że zwolnienie do 110 km/h na autostradzie pomoże zaoszczędzić do 11 % zużycia paliwa. Hiszpańska marka znalazła rozwiązanie, które wprowadziła we wszystkich swoich modelach. System Adaptive Cruise Control (ACC) jest idealnym rozwiązaniem do regulacji prędkości na obszarach bez znacznego nachylenia, takich jak autostrady.Jeśli to możliwe, warto zatrzymać się w miarę ostrożnie, zdejmując nogę z pedału gazu, aby wykorzystać przeciwciśnienie, jakie skrzynia biegów wywiera na silnik, zanim zostanie wciśnięty pedał hamulca. W ten sposób samochód stopniowo hamuje, nie będąc zależnym od paliwa, a jego zużycie spada. W tym celu konieczne jest odpowiednie przewidywanie i utrzymywanie bezpiecznej odległości.Klimatyzacja jest jednym z urządzeń w aucie, które zużywają najwięcej paliwa – według IEA wskaźnik ten wynosi od 4 % do 10 %. Natomiast opuszczanie szyb przy średnich i wysokich prędkościach tworzy opór powietrza: powietrze dostaje się do samochodu i generuje opór aerodynamiczny, który zmniejsza prędkość pojazdu i utrudnia pracę silnika.Według IEA regularne kontrole ciśnienia w oponach pozwalają zaoszczędzić co najmniej 1,5 % paliwa. Istotne jest także prawidłowe rozłożenie ładunku w bagażniku. Kolejnym krokiem powinna być regulacja ciśnienia w oponach. W razie konieczności zabrania ze sobą bagażu, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że będzie to miało wpływ na zwiększenie zużycia paliwa.Odpowiednio zorganizowana trasa ma ogromne znaczenie w kwestii oszczędności. Nieprzewidziane zdarzenia, konieczność jazdy w korkach lub pomylenie trasy na nieznanych drogach mogą niepotrzebnie wydłużyć podróż, a co za tym idzie, zwiększyć zużycie paliwa.