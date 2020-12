Prawidłowa eksploatacja opon to nie tylko oszczędność, ale także dbałość o bezpieczeństwo. Jest to szczególnie ważne zimą, kiedy warunki jazdy są o wiele trudniejsze. Eksperci Nokian Tyres radzą jak użytkować opony zimowe, aby spowolnić ich zużywanie się.

Przeczytaj także: A czy Ty wiesz, kiedy zmienić opony na zimowe?

Pomiędzy osią przednią a tylną występuje znaczna różnica w zużywaniu się opon, co oznacza, że trzeba je zmieniać rotacyjnie. Poważne różnice w przyczepności między przodem a tyłem negatywnie wpływają na bezpieczeństwo jazdy. Rotacja opon przynosi też oszczędności finansowe, ponieważ tego samego zestawu można używać dłużej” — mówi Matti Morri, menedżer ds. obsługi technicznej klientów w Nokian Tyres.

Ostrożna jazda zmniejszy zużycie opon

Nie jest to problem marginalny. Agresywna jazda i pojazdy z silnikiem o wysokiej mocy poddają opony większemu niż zwykle obciążeniu, co może powodować nierównomierne zużywanie się opon zimowych - mówi Matti Morri.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak spowolnić zużywanie się opon zimowych? Nie przechowuj opon na świeżym powietrzu w świetle słońca. Korzystaj z przechowalni opon lub innych zaciemnionych miejsc z kontrolowaną temperaturą.

Starsze samochody wymagają dobrych opon

Nowoczesne samochody mają układy kontroli stabilizacji jazdy, które pomagają kierowcy, ale nawet one podlegają prawom fizyki. Układ taki może pomagać tylko wtedy, gdy opony zapewniają przyczepność - mówi Martin Dražík, ekspert i menedżer produktu na Europę Środkową w Nokian Tyres.

Opony całoroczne często są używane w drugim samochodzie w rodzinie. To idealny wybór w obszarach o łagodniejszym klimacie. W tym roku firma Nokian Tyres zaprezentowała nową linię całorocznych opon premium – Nokian Seasonproof i Nokian Seasonproof SUV. Te nowe opony zostały opracowany, by zaspokoić potrzeby kierowców w Europie Środkowej oraz zaprojektowane z myślą o wszechstronności i zdolności do dostosowania się do warunków zarówno zimowych, jak i letnich” - podkreśla Martin Dražík.

Jak spowolnić zużywanie się opon Co pewien czas zmieniaj rotacyjnie opony między osią przednią a tylną. Należy to robić najpóźniej co 10 000 kilometrów.

Unikaj ostrego hamowania i gwałtownego przyspieszania oraz dynamicznych ruchów kierownicą.

Zadbaj o właściwe ciśnienie w oponach. Zimą zwiększ ciśnienie o 0,2 bara ponad wartość zalecaną przez producenta samochodu. Zawsze mierz ciśnienie, gdy opony są jeszcze nierozgrzane.

Nie przechowuj opon na świeżym powietrzu w świetle słońca. Korzystaj z przechowalni opon lub innych zaciemnionych miejsc z kontrolowaną temperaturą.

Powierz zakładanie opon specjaliście, który będzie mógł też ocenić ich stan.

Firma Nokian Tyres zbadała różnicę w tempie zużywania się opon przednich i tylnych. Z testów terenowych wynika, że opony kół napędzanych mogą zużywać się w zimie cztery razy szybciej od opon kół nienapędzanych. W związku z tym należy stosować rotację opon między osiami, nawet w trakcie sezonu.Przeprowadzone przez Nokian Tyres testy wykazały, że opony zimowe kół przednich pojazdu z przednim układem napędowym mogą zużywać się nawet cztery razy szybciej niż opony kół tylnych. W przypadku opon letnich tempo zużycia opon przednich może być mniej więcej dwukrotnie większe w porównaniu z tylnymi.Ostrożna i proaktywna jazda zmniejsza zużycie opon. Staraj się unikać ostrego hamowania, przyspieszania i gwałtownych ruchów kierownicą.Stosowanie ciśnienia w oponach odpowiedniego do obciążenia zmniejsza zużycie opon, obniża opór toczenia i zwiększa stabilność prowadzenia pojazdu. W niskiej temperaturze ciśnienie spada, dlatego podczas pompowania opon zimowych należy dodać 0,2 bara (20 kPa) ponad wartość zalecaną przez producenta. Wartość tę można znaleźć na przykład w instrukcji obsługi pojazdu. Ciśnienie w oponach należy korygować wtedy, gdy opony są zimne, czyli przed wyruszeniem w daleką drogę.Przed założeniem opon zimowych trzeba sprawdzić pozostałą ilość bieżnika w głównych rowkach. Opony zimowe Nokian Tyres mają przydatny wskaźnik Driving Safety Indicator — kiedy symbol płatka śniegu na bieżniku się wytrze, czas na zakup nowych opon zimowych.Warto też sprawdzić datę produkcji wskazaną z boku opony. Wiek opony określa sekwencja czterech cyfr: dwie pierwsze wskazują tydzień produkcji, a dwie ostatnie - rok. Jednego zestawu opon należy używać przez maksymalnie sześć sezonów zimowych.Zużywanie się opon rzutuje na przyspieszanie, hamowanie i przyczepność poprzeczną.Wielu kierowców uważa, że do starego lub drugiego samochodu w rodzinie wystarczą niemal dowolne opony. Uzasadnić to można tym, że szkoda wydawać pieniądze na drogie opony do taniego samochodu, albo rzadkim używaniem drugiego pojazdu. Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest jednak odwrotnie.Kiedy samochód nie ma nowoczesnych technologii, dobre opony mogą być jeszcze ważniejsze niż w przypadku nowego pojazdu. Drugiego czy trzeciego samochodu w rodzinie może używać najmniej doświadczony kierowca. Dobre opony to niezbędny element bezpiecznej jazdy.Opony wysokiej klasy to dobry wybór, ponieważ są produkowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie, nawet w przypadku zużycia.