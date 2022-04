Wynajem długoterminowy auta dostępny dla seniora?

Usługa abonamentu na samochód jest dostępna dla Seniorów, ale muszą się oni liczyć z koniecznością spełnienia dodatkowych wymogów, jeśli chcą korzystać z nowoczesnych i wygodnych rozwiązań. Seniorom będzie zdecydowanie łatwiej wynająć auto, jeśli prowadzą własną firmę.

Seniorzy chętnie korzystają z nowoczesnych usług

Wielu seniorów jest aktywnych zawodowo, uczestnicy w różnych kursach i wykładach, dba o zdrowie i kondycję psycho-fizyczną, podróżuje. Do tych aktywności potrzebny jest samochód. Widzimy rosnące zainteresowanie wynajem auta w grupie osób w wieku emerytalnym. Seniorzy bez problemu przeglądają ofertę samochodów online i chętnie korzystają z nowoczesnych usług finansowych. Zwykle nie mają też problemu ze spełnieniem kryterium dochodowego, bo często łączą świadczenia emerytalne z dodatkowym źródłem dochodów, a ponadto racjonalnie podchodzą do wyboru auta w granicach swoich możliwości finansowych – mówi Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Usługa dla seniora

Punkt pierwszy – wiek

Punkt drugi – świadczenia emerytalne

Punkt trzeci – klient indywidualny czy firmowy?

Punkt czwarty – dodatkowe opłaty

Na skutek wydłużania się ludzkiego życia, postępu cywilizacyjnego i poprawy jakości życia, na świecie systematycznie rośnie odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym. Ten trend jest widoczny szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych –czytamy w raporcie PARP „Starzenie się społeczeństw – wyzwania dla rynku pracy (…)”. Prawie co piąta osoba (19,4%) w Unii Europejskiej, czyli blisko 100 mln ludzi, ma 65 lat i więcej. Z prognoz demograficznych GUS wynika, że w Polsce w 2050 r. osoby mające ponad 65 lat, będą stanowiły jedną trzecią społeczeństwa, a nasz kraj będzie miał jeden z najwyższych „współczynników starości” w Europie (obecnie wynosi on ok. 17%).Rosnąca liczba seniorów w społeczeństwie skutkuje nie tylko zmianami na rynku pracy, ale też dostosowywaniem różnego typu usług do potrzeb tej grupy. Wynajem długoterminowy umożliwia wymianę samochodu na nowy co kilka lat, a co za tym idzie zwiększa bezpieczeństwo jazdy, a także eliminuje ryzyko niespodziewanych napraw i związanych z tym kosztów. Zdejmuje też z użytkownika obowiązek sprzedaży samochodu. Zawarcie umowy abonamentu jest jednak formą zobowiązania, wymaga więc posiadania zdolności kredytowej. Analitycy Carsmile sprawdzili, jakie praktyki stosują firmy zajmujące się wynajem długoterminowym i jakie wymogi stawiają aktywnym seniorom chcącym korzystać z abonamentu na samochód.Niektóre firmy wynajmujące mogą określać górną granicę wieku klienta, a standardy stosowane na rynku są różne i są następstwem tego, czy dana firma obsługuje wyłącznie klientów firmowych, czy również indywidualnych. Przykładowo, wiek nie jest brany pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej w Alphabecie i Athlonie (te firmy wymagają jednak, aby wynajmujący samochód był aktywnym przedsiębiorcą). Arval wymaga z kolei, aby w chwili zakończenia umowy wynajmu klient miał nie więcej niż 75 lat, a Masterlease – 80 lat (nie jest za to wymagane prowadzenie własnej firmy).Emerytura z ZUS czy KRUS może być uznana za dochód wystarczający do tego, aby zawrzeć umowę abonamentu na samochód. Tak będzie np. w Arvalu czy Masterlease. Część firm będzie jednak wymagać innego dochodu, a inne w ogóle nie wezmą pod uwagę świadczeń emerytalnych (np. Athlon czy Alphabet – bo tu jest wymaga działalność gospodarcza). Oczywiście czynsz za samochód musi być dostosowany do wysokości pobieranej emerytury i uwzględniać inne stałe wydatki w gospodarstwie domowym. Można to policzyć na specjalnym kalkulatorze.Rodzaj dochodów wymaganych do zawarcia umowy abonamentu samochodowego to pokłosie tego, czy dana firma wynajmująca obsługuje klientów indywidualnych, firmowych, czy obie grupy. Niestety część usług związanych z finansowaniem zakupu samochodów jest w Polsce dostępnych tylko dla firm i nie ma tu znaczenia, w jakim wieku jest klient – liczy się to, czy prowadzi on własną firmę.Przykładowo, Athlon i Alphabet obsługują tylko klientów prowadzących działalność gospodarczą i ta polityka dotyczy również seniorów. Dlatego kluczowe jest czy senior prowadzi własną firmę i jaka jest kondycja tego biznesu. Wiek klienta, podobnie, jak wysokość emerytury, nie ma znaczenia.Arval czy Masterlease honorują zarówno świadczenia emerytalne, jak też inne dochody – z pracy, umów cywilno-prawnych oraz działalności gospodarczej.Żadna z firm przebadanych przez Carsmile nie zadeklarowała nakładania dodatkowych opłat na klientów będących w wieku emerytalnym, które mogłyby wynikać z innego podejścia do ryzyka czy też innych stawek ubezpieczeniowych. Pod tym względem oferta dla seniora nie różni się niczym w stosunku do oferty dla osób w wieku produkcyjnym. Na rynku nie ma też obecnie specjalnych ofert wynajmu dedykowanych seniorom.Wynajęcie samochodu miejskiego to obecnie koszt ok. 800-1200 zł netto miesięcznie, więc dodatkowe dochody z pracy czy działalności gospodarczej są tu jak najbardziej pomocne. Jest to spowodowane dużymi podwyżkami cen aut, a także wzrostem stóp procentowych. Przykładowo, koszt wynajęcia Toyoty Aygo na 12 miesięcy z ubezpieczeniem, serwisem i oponami wynosi 885 zł netto miesięcznie (wkład własny 5500 zł), Hyundaia i10 na 3 lata – 1179 zł netto miesięcznie, Forda Fiesty – 1129 zł netto, a Volkswagena Up – 1183 zł netto.